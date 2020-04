Chris Cuomo, jurnalistul vedetă al CNN care se luptă cu coronavirusul, povestește despre testul celor 72 de ore, pe care nu l-a trecut

Un jurnalist celebru, Chris Cuomo de la CNN, are COVID-19 de peste două săptămâni. Stă izolat în subsolul casei sale și povestește la televizor prin ce trece. Într-un dialog cu colegul său care realizează emisiuni medicale, doctorul Sanjay Gupta, Chris Cuomo - care este și fratele guvernatorului statului New York, cel mai încercat stat american în actuala pandemie - a povestit că a încercat să stea fără să mai ia medicamente, Paracetamol, ca să vadă dacă s-a făcut bine. Nu a mers.

Iată povestirea lui:

Sanjay Gupta: Știu că ai încercat testul celor 72 de ore, să vezi dacă îți revine febra, ți-am ținut pumnii. Cum a mers? Ai reușit să ai 72 de ore fără febră?

Chris Cuomo: Nu, dar am ajuns pe aproape, la 60 de ore. Dar, ca să fiu cinstit, m-am obrăznicit puțin. Am început să-mi fac planuri: grozav, abia aștept, o să fiu retestat și pe urmă fac aia, și ailaltă… Dar COVID nu funcționează așa. Cu cât aflu mai multe, pe pielea mea și de la medicii care tratează această boală, îmi dau seama că vine în valuri.

Am renunțat la paracetamol, iar temperatura creștea și scădea, dar, în mare, era normală. 60 de ore. După aceea, însă, febra s-a întors. Am ajuns la 101 °Fahrenheit (n.r. - 38,3 °Celsius), pentru vreo două ore, după aceea a început să coboare, iar acum sunt okay, dar transpir foarte mult.

Sanjay Gupta: Respirația?

Chris Cuomo: Mult mai bine. Mă simt super norocos prin comparație cu toți ceilalți oameni de care am aflat, Dar trebuie s-o iau de la capăt. Asta e! Corpul meu încă nu e pregătit, dar știu că mă lupt cât de mult pot: fac exercițiile de respirație, cred de altfel că asta îmi ajută plămânii. Cât despre febră… Pur și simplu trebuie să mă liniștesc și să-mi las corpul să își revină încet-încet.

Toată chestia asta m-a făcut să-mi amintesc că nimic bun nu vine ușor.

Sanjay Gupta: Chris, am fost așa de îngrijorat în legătură cu tine. Am primit atât de multe mesaje… și îți mulțumesc că vorbești despre aceste simptome, dacă ai nevoie mă găsești ușor. Motivul pentru care faci asta, pentru telespectatorii care nu știu: ca să poți ieși din izolare după ce ai fost testat pozitiv, doctorii se uită la trei indicatori: să nu ai febră, timp de 72 de ore, fără paracetamol; simptomele respiratorii trebuie să se îmbunătățească ori să dispară cu totul, iar în decurs de șapte zile trebuie să scapi cu totul de simptome. Tu nu ești încă acolo. Știu că ești izolat de peste două săptămâni deja… Mă gândesc mult la tine.

Chris Cuomo: Sunt atât de norocos, de fapt, pentru mine chiar a fost ușor. Sunt acasă, cu Christina… și, de fapt, de asta mi-e frică: să nu ia virusul nici ea, nici copiii… (Între timp, temerile sale s-au adeverit, din păcate. Soția sa a fost diagnosticată și ea cu Covid-19. Copiii sunt bine - n.r.) Dar sunt norocos, am fost ajutat de atât de multă lume. Iar azi am auzit de la mulți oameni cât de aproape au fost și ei de cele 72 de ore, unii au reușit, dar după aceea li s-a întors tusea… Oamenii se luptă cu această boală peste tot. Le mulțumesc tuturor celor care îmi trimit informații despre cum se simt, iar dacă reușesc să transmit aceste informații mai departe, ajunge să merite să trec prin ceea ce trec. E valabil și pentru tine, Sanjay. M-ai ajutat atât de mult, la fiecare pas. Indiferent cât ne va lua, vom trece de asta împreună. E bine așa.

În Statele Unite, situația epidemiei de coronavirus este departe de a se calma. SUA au ajuns miercuri la un nou record: 2.600 de morți în doar 24 de ore, iar numărul cazurilor a depășit 644.000, adică mai mult de un sfert din toate cazurile la nivel mondial.

Editare web: Luana Păvălucă