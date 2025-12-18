Dispute în Senatul SUA pentru a eticheta Rusia stat sponsor al terorismului: „Dacă asta nu te face stat terorist, atunci ce te face?”

Live TV

Data publicării:
Congresul american
REUTERS/Kent Nishimura
Legiuitorii americani se ceartă pe tema moralității și strategiei, în timp ce eforturile bipartizane de a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului se împotmolesc din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului și deraierea diplomației.

În centrul disputei se află S. 2978, un proiect de lege bipartizan condus de Lindsey Graham (R-SC) care ar obliga Departamentul de Stat să desemneze Rusia drept stat terorist dacă nu returnează mii de copii ucraineni răpiți și continuă să vizeze infrastructura civilă, scrie Kyiv Post.

Măsura a atras un sprijin bipartizan copleșitor, dar și o opoziție feroce din partea unei minorități vocale care avertizează că ar putea sabota negocierile de pace și risca escaladarea conflictului cu o putere nucleară.

„Este una dintre cele mai mari atrocități ale secolului XXI”, a declarat Graham, prezentând mărturii conform cărora până la 20.000 de copii ucraineni au fost luați din teritoriile ocupate și plasați în tabere menite să „îi facă ruși”. Unii, a adăugat el, au ajuns chiar în Coreea de Nord.

„Dacă asta nu te face un stat terorist”, a întrebat Graham, „atunci ce te face?”

Caz moral, prezentat de o forță bipartizană

Susținătorii proiectului de lege îl prezintă atât ca o chestiune morală, cât și ca un instrument strategic – unul care vizează mai puțin declanșarea unei acțiuni militare, cât transformarea Rusiei într-o țară radioactivă din punct de vedere economic.

„Nu a existat nimic mai unificator în Senat de când sunt aici”, a spus Graham, indicând cei 85 de co-susținători din toate partidele și eforturile conexe de a penaliza țările care cumpără petrol rusesc la preț redus.

NDAA bipartizan susține Ucraina și introduce măsuri de protecție pentru a preveni o retragere bruscă din NATO. În ciuda faptului că este în totală contradicție cu poziția lui Trump față de Europa, proiectul a fost adoptat cu 77 de voturi pentru și 20 împotrivă.

Conform legislației, Rusia s-ar confrunta cu aceeași desemnare juridică aplicată în prezent Iranului, Coreei de Nord, Siriei și Cubei – o măsură care ar restricționa drastic comerțul, activitățile bancare și angajamentul diplomatic.

Richard Blumenthal (D-CT), principalul partener democrat al lui Graham, a calificat răpirile drept „genocid”, argumentând că privarea Ucrainei de copiii săi echivalează cu ștergerea viitorului său.

„Când distrugi copiii unei națiuni, distrugi națiunea însăși”, a spus Blumenthal, povestind despre vizitele sale în Ucraina și întâlnirile cu părinții ai căror copii au fost duși în lagăre de reeducare, unde li s-a interzis să vorbească limba ucraineană sau să-și practice religia.

El a citat cazuri precum cel al Margaritei, în vârstă de 10 luni, al cărei nume, locul nașterii și cetățenia au fost modificate de autoritățile ruse, și al lui Artem, în vârstă de 16 ani, forțat să trăiască într-un orfelinat pe paturi metalice și hrănit zilnic cu biscuiți.

Nu este o zonă gri”, a spus Blumenthal, subliniind: „Este alb-negru”.

Opoziție

Inițiativa s-a lovit de un obstacol procedural când Rand Paul (R-KY) a obiectat la cererea de consimțământ unanimă a lui Graham, avertizând că desemnarea ar putea funcționa ca o autorizare ascunsă pentru război.

„Desemnarea Rusiei ca stat sponsor al terorismului este o idee extrem de proastă”, a spus Paul, numind-o o „provocare periculoasă” care ar putea justifica atacuri militare fără aprobarea Congresului.

Rand Paul a făcut în repetate rânduri paralele cu acțiunile SUA împotriva navelor venezuelene în urma desemnării ca teroriste, argumentând că astfel de etichete estompează linia dintre război și pace.

„Dacă doriți să distrugeți procesul de pace”, a spus el, „adoptați această lege și strigați-o în gura mare”.

El a susținut, de asemenea, că sancțiunile suplimentare – pe lângă cele 16.000 deja impuse – nu ar schimba cu nimic calculele Moscovei și ar putea, dimpotrivă, să întărească hotărârea Rusiei.

„Chiar credem că sancțiunea 16.001 va da rezultate?”, a întrebat el.

Presiune vs. conciliere

Graham a ripostat, acuzându-l pe Paul că ignoră istoria – și propriile cuvinte ale lui Putin.

„Când accepți agresiunea, primești și mai multă”, a spus Graham, citând invaziile Rusiei în Crimeea în 2014 și în Ucraina în 2022. „Dacă îl ignori pe Putin, Taiwanul va fi următorul”.

El a respins ideea că proiectul de lege ar autoriza forța militară, spunând că scopul său este de a sufoca sursele financiare care susțin mașina de război a Rusiei – în special achizițiile de petrol de către China, India și Brazilia.

„Fără acești bani”, a spus Graham, „Putin nu poate continua acest război”.

Shaheen: „Putin înțelege doar presiunea”

Jeanne Shaheen (D-NH), membru de rang înalt al Comitetului pentru relații externe, a întărit acest mesaj, avertizând că războiul Rusiei este determinat de refuzul lui Putin de a respecta suveranitatea Ucrainei – și susținut de sprijinul extern.

„Singurul lucru pe care Vladimir Putin îl înțelege este presiunea”, a spus Shaheen. „Iar problema este că nu am exercitat suficientă presiune asupra lui”.

Ea a subliniat rolul Chinei în furnizarea de materiale și tehnologie pentru efortul de război al Rusiei, precum și furnizarea de forță de muncă de către Coreea de Nord.
Shaheen le-a reamintit colegilor că modelul de agresiune al Rusiei este anterior Ucrainei, citând invazia Georgiei din 2008 și ocuparea Osetiei de Sud și Abhaziei.

„Acestea nu sunt probleme abstracte”, a spus ea. „Ele descriu modul în care Rusia duce acest război, iar Congresul are autoritatea și instrumentele necesare pentru a crește costul acestei strategii.”

Shaheen a evidențiat legislația bipartidică suplimentară care avansează prin Comisia pentru relații externe, inclusiv Legea STOP Rusia și China, care vizează întreruperea lanțurilor de aprovizionare chineze către Moscova, și Legea REPO, care ar utiliza activele suverane ruse înghețate pentru a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei.
„Mesajul”, a spus ea, „este că escaladarea va avea costuri reale”.

O linie pe care Senatul nu o poate ignora

Amy Klobuchar (D-MN), o altă susținătoare a proiectului de lege, a prezentat dezbaterea ca un test al valorilor și credibilității americane.

„Când un guvern răpește copii ca instrument de război”, a spus Klobuchar într-o declarație în sprijinul legislației, „lumea are obligația de a răspunde”.

Ea a avertizat că neacționarea ar semnala toleranța față de atrocități – nu doar în Ucraina, ci la nivel global.

„Nu este vorba de răzbunare”, a spus ea. „Este vorba de a trage o linie”.

Obiecția lui Paul a blocat adoptarea imediată a proiectului de lege, dar susținătorii au clarificat că lupta este departe de a fi terminată.

Graham a promis să continue să promoveze proiectul de lege în noul an, iar Blumenthal a spus că unitatea Senatului în această chestiune ar trebui să fie incontestabilă – chiar dacă obstacolele procedurale rămân.

„Pentru Vladimir Putin”, a spus Blumenthal, „America se va opune răpirii copiilor”.

Pe măsură ce războiul se prelungește și negocierile se împotmolesc, Senatul rămâne blocat într-un impas familiar, cu miză mare: cântărind imperativul moral de a pedepsi un paria împotriva fricii reci și pragmatice de ceea ce se va întâmpla când ultimele punți diplomatice ale lumii vor fi în cele din urmă arse.

 

Editor : Sebastian Eduard

