Președintele american Donald Trump a acceptat invitația lansată de România de a participa la Summitul B9 de la București, de pe 13 mai, au declarat surse politice pentru Digi24. Acestea au dezvăluit că cel care ar urma să ajungă în capitala României pentru reuniunea la nivel înalt ar fi secretarul de stat Marco Rubio. Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia) și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

Potrivit surselor citate de Digi24, discuții au loc privind participarea oficialilor americani la Summitul B9 de la București. Și, deși președintele american Donald Trump nu va putea veni personal la eveniment, este probabil ca în locul său să participe șeful diplomației americane, Marco Rubio, transmite jurnalista Ema Stoica.

Iniţiativa „Bucharest Nine” (B-9) este o platformă de cooperare politică şi economică între nouă ţări NATO pentru consolidarea securităţii euro-atlantice pe flancul estic.

Formatul București 9 a fost înfiinţat la iniţiativa fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi a preşedintelui Poloniei, Andrzej Duda, în 2015, iar prima reuniune a avut loc la Bucureşti.

Formatul a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei, în special după anexarea peninsulei Crimeea și desfășurarea operațiunilor militare din Donbas în 2014. Toate țările alianței fie au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS), fie au făcut parte din sfera sa de influență.

În 2025, Summitul B9 a fost organizat la Vilnius.

