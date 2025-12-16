Donald Trump cataloghează fentanilul drept „armă de distrugere în masă”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că desemnează fentanilul - un opioid de sinteză puternic, responsabil de foarte multe morţi prin overdoză în Statele Unite - drept o „armă de distrugere în masă”, relatează AFP.

„Prin decretul pe care-l voi semna azi, clasăm în mod oficial fentanilul drept armă de distrugere în masă, ceea ce este”, a declarat preşedintele american în Biroul Oval. „Nicio bombă nu face ceea ce face (acest drog): 200.000 până la 300.000 de oameni mor în fiecare an”, a denunţat el, notează News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Însă, potrivit Centrului american de Controlul şi Prevenţia Bolilor (CDC), numărul total al deceselor prin supradoză în Statele Unite, în 2024, a fost de 80.391 - dintre care aproximativ 48.000 din cauza unor opioide de sinteză.

În decret se arată că fentanilul „pare mai degrabă o armă chimică decât un stupefiant”, în justificarea acestei clasări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Producţia şi distribuirea fentanilului, în principal prin intermediul reţelelor criminale organizate, ne ameninţă securitatea naţională şi alimentează anarhia” pe continentul american şi „la frontierele noastre” se arată în decret.

Donald Trump a anunţat că Guvernul său „are în vedere” o relaxare a restricţiilor federale impuse marijuanei, pe care o reclasează drept un drog mai puţin periculos.

„Muţi oameni vor această reclasificare, pentru că ea permite efectuarea unor cantităţi uriaşe de cercetări care nu pot fi realizate atât timp cât nu se face reclasificarea”, a anunţat şeful statului american.

Lupta împotriva traficului de droguri

Statele Unite au desemnat, în februarie, mai multe carteluri ale drogurilor drept „organizaţii teroriste străine” şi şi-au sporit presiunile asupra Mexicului, dar mai ales asupra Venezuelei liderului socialist Nicolas Maduro, pe care-l acuză de trafic de droguri, în pofida faptului că, potrivit unor experţi, această ţară nu este principala sursă de droguri care intră în Statele Unite şi nu produce fentanil.

Guvernul american a desfăşurat un dispozitiv naval şi aerian important atât în Caraibe, unde desfăşoară atacuri asura unor ambarcaţiuni pe care le consideră suspecte de faptul că transportă droguri - mai ales cocaină -, cât şi la Oceanul Pacific.

Donald Trump calchiază astfel lupta împotriva traficului de droguri pe terminologia şi metodele folosite în lupta împotriva terorismului.

Caracasul dezminte acuzaţiile de trafic de droguri şi acuză, la rândul său, Washigtonul de faptul că vrea să-l îndepărteze pe Nicolas Maduro de la putere şi să acapareze imensele zăcăminte de petrol ale Venezuelei, pe care o supune din 2019 unui embargo.

Agenţia americană antidrog (DEA) susţine că cartelurile mexicane se află „în centrul” crizei drogurilor de sinteză din Statele Unite.

Editor : B.E.