Donald Trump declară război jurnaliștilor străini: administrația sa anunță scurtarea perioadei pentru care pot solicita viză în SUA

donald trump face declaratii la casa alba
Donald Trump. Foto: Profimedia

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a propus joi reducerea duratei de şedere în SUA pentru studenţii şi jurnaliştii străini, într-un context de înăsprire a restricţiilor pentru imigraţia legală în ţară.

Potrivit acestei propuneri, cetăţenii străini deţinători ai unei vize de studii nu vor fi autorizaţi să rămână mai mult de patru ani pe teritoriul american.

Jurnaliştii străini ar fi, în ceea ce-i priveşte, limitaţi la şederi de 240 de zile, putând solicita reînnoirea vizei pentru perioade identice. Numai jurnaliştii chinezi vor fi limitaţi la 90 de zile, relatează AFP, potrivit Agerpres.

China a respins joi propunerea guvernului SUA de a limita vizele pentru jurnaliştii chinezi la 90 de zile, numind-o "practici discriminatorii" împotriva anumitor ţări, informează EFE.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat că o consolidare a schimburilor interpersonale "serveşte intereselor comune ale ambelor ţări", dar a subliniat că Beijingul "se opune practicilor discriminatorii întreprinse de partea americană care vizează anumite ţări".

Până în prezent, SUA emiteau vize pentru durata programului de studiu al unui student. Vizele din categoria "non-migranţi", precum vizele de studiu, nu puteau fi valabile mai mult de 10 ani.

Această propunere a fost publicată în Federal Register, jurnalul oficial al guvernului federal, deschizând o scurtă perioadă de comentarii publice înainte de intrarea în vigoare.

"Timp de prea mult vreme, administraţiile precedente au autorizat studenţii străini şi alţi deţinători de vize să rămână în SUA, aproape pe termen nelimitat, prezentând riscuri pentru securitate, costând o sumă incalculabilă contribuabilii şi dezavantajându-i pe cetăţenii americani", a afirmat Departamentul Securităţii Interne, într-un comunicat dat publicităţii miercuri.

Potrivit statisticilor Departamentului Comerţului, studenţii internaţionali au contribuit la economia americană cu peste 50 de miliarde de dolari în 2023.

SUA au primit peste 1,1 milioane de studenţi internaţionali în anul academic 2023-2024, mai mult decât orice altă ţară. În contextul în care ei îşi plătesc în general toate cheltuielile de înscriere, prezenţa lor reprezintă o sursă de venituri cruciale pentru universităţile americane.

"Această regulă propusă le trimite un mesaj persoanelor talentate din întreaga lume, transmiţându-le că în SUA nu sunt apreciate contribuţiile lor", a reacţionat Miriam Feldblum, care conduce un grup care îi reprezintă pe responsabilii din învăţământul superior american.

"Asta nu le dăunează numai studenţilor internaţionali, asta slăbeşte de asemenea capacitatea instituţiilor de învăţământ superior şi a universităţilor americane de a atrage cele mai bune talente, asta ne diminuează competitivitatea la nivel internaţional", a mai afirmat ea.

În ultimele săptămâni, administraţia Trump şi-a intensificat măsurile împotriva imigraţiei. La jumătatea lui august, Departamentul de Stat a anunţat revocarea a 6.000 de vize pentru studenţi din ianuarie. De asemenea, circa 55 de milioane de deţinători de vize sunt vizaţi de controale întărite.

