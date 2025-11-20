Live TV

Donald Trump se va întâlni vineri cu Zohran Mamdani, în Biroul Oval. „Primarul comunist al New York-ului a cerut să ne vedem"

Donald Trump Zohran Mamdani
Donald Trump și Zohran Mamdani. Foto: Profimedia
Ce spune „primarul comunist"

Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican.

Viitorul primar al celui mai mare oraş din Statele Unite s-a declarat pregătit, încă de la alegerea sa la începutul lunii noiembrie, să dialogheze cu Donald Trump despre „costul vieţii”, una dintre principalele preocupări ale americanilor, informează The New York Times.

„Primarul comunist al New York-ului, Zohran Kwame Mamdani, a cerut să ne întâlnim. Am decis că această întâlnire va avea loc în Biroul Oval, vineri, 21 noiembrie”, a scris preşedintele american.

Ce spune „primarul comunist”

Kwame este al doilea prenume al lui Zohran Mamdani, un omagiu adus marii figuri a luptei pentru independenţa Ghanei, Kwame Nkrumah.

„Aşa cum este obişnuit pentru o nouă administraţie municipală, primarul ales intenţionează să se întâlnească cu preşedintele la Washington pentru a discuta despre siguranţa publică, siguranţa economică şi programul pentru accesibilitate financiară”, a confirmat Dora Perek, purtătoarea de cuvânt a lui Mamdani.

Primul candidat la primăria New York-ului care a depăşit un milion de voturi din 1969, Zohran Mamdani a făcut campanie promiţând locuinţe şi servicii de îngrijire a copiilor la preţuri accesibile.

El se prezintă ca o figură a rezistenţei împotriva preşedintelui şi l-a criticat pe Donald Trump pe tot parcursul campaniei sale, acuzându-l de „fascism”.

La rândul său, Donald Trump le-a spus americanilor că se află acum în faţa unei „alegeri între comunism şi bunul simţ”.

Preşedintele a ameninţat chiar că va reduce finanţarea federală alocată oraşului New York dacă Mamdani va fi ales.

 

