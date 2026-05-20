Donald Trump și familia sa scapă pentru totdeauna de orice anchetă privind situația lor fiscală din trecut

Președintele Trump și familia sa au primit o scutire permanentă de la orice anchetă ulterioară privind toate aspectele fiscale din trecut din partea Departamentului Justiției al SUA (DoJ). Un lider democrat a descris derogarea extraordinară acordată de Departamentul Justiției drept „corupție la vedere”, scrie The Times.

Derogarea extraordinară a fost emisă ca parte a acordului de soluționare a procesului de 10 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva Serviciului Fiscal Federal (IRS) în legătură cu scurgerea de informații privind declarațiile sale fiscale din 2019.

Acordul a inclus crearea unui „Fond anti-instrumentalizare” în valoare de 1,776 miliarde de dolari pentru a despăgubi victimele presupuselor abuzuri ale Departamentului Justiției, care a fost etichetat drept „fond negru” de către democrați, care susțin că acesta va folosi pur și simplu banii contribuabililor în beneficiul aliaților și susținătorilor lui Trump. Administrația Trump afirmă că oricine poate solicita despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a persecuției politice, indiferent de originea sa.

SUA au „INTERZIS PE VECIE și sunt ÎMPIEDICATE să urmărească penal sau să solicite orice pretenții”, inclusiv „despăgubiri bănești” care „au fost sau ar fi putut fi” invocate de IRS împotriva lui Trump, a familiei sale sau a afacerilor sale, potrivit unui document de o pagină semnat de Todd Blanche, procurorul general interimar.

Documentul este un addendum la acordul inițial anunțat luni și a fost adăugat pe site-ul Departamentului Justiției marți. Acordul se referă la auditurile existente, nu la examinări viitoare, a precizat Departamentul Justiției.

Richie Neal, liderul democraților din Comisia pentru Finanțe a Camerei Reprezentanților, a declarat că Trump „a transformat guvernul federal într-o afacere de protecție personală”.

Neal a adăugat:

„Această înțelegere este corupție la vedere: forțarea IRS să renunțe la toate auditurile, trecute și prezente, asupra lui Trump, a familiei sale și a afacerilor lor, în timp ce direcționarea a 1,8 miliarde de dolari din banii contribuabililor către prietenii, acoliții și companiile afiliate lui Trump este o tranzacție în interes propriu în forma sa cea mai grotescă.”

Blanche declarase anterior că donatorii lui Trump erau eligibili să primească bani din fondurile contribuabililor din „Fondul Anti-instrumentalizare” atunci când a fost interogat de democrații furioși în cadrul unei audieri în fața subcomisiei pentru alocări bugetare a Senatului.

El a refuzat în repetate rânduri să excludă acordarea de bani din fondurile contribuabililor celor implicați în insurecția din 6 ianuarie și a sugerat că donatorii lui Trump ar putea solicita finanțare. „Când vorbiți de donatori ai campaniei, aceștia nu sunt excluși de la solicitarea de despăgubiri”, a spus el.

Blanche va numi patru dintre cei cinci comisari responsabili cu distribuirea fondurilor. Cel de-al cincilea comisar va fi numit de Blanche în consultare cu Senatul.

Democrații au afirmat că fondul de 1,776 miliarde de dolari — o referință aparentă la cea de-a 250-a aniversare a Americii — este un „fond negru” și l-au acuzat pe Trump de „corupție flagrantă”.

„Ceea ce discutăm aici nu este altceva decât jefuirea Trezoreriei de către președintele în exercițiu al Statelor Unite în propriul său interes”, a declarat Patty Murray, senatoarea democrată din Washington. „Credeți cu adevărat că această înțelegere este adecvată?”

Blanche a spus că nu se poate angaja să facă publice „fiecare detaliu” privind alocarea fondurilor, dar a afirmat că unele detalii vor fi „făcute publice pe parcurs”.

Fondul a fost înființat după ce Trump și-a retras procesul de 10 miliarde de dolari împotriva Serviciului Fiscal (IRS).

La începutul acestui an, s-a aflat că președintele își dădea în judecată, practic, propriul guvern pentru scurgerea declarațiilor sale fiscale de către un contractor în 2019.

După ce judecătorul care prezida procesul s-a arătat sceptic cu privire la proces, Trump a abandonat brusc cazul, iar Departamentul Justiției a anunțat, în schimb, crearea Fondului Anti-instrumentalizare ca parte a acordului.

La câteva ore după crearea fondului, avocatul șef al Trezoreriei, Brian Morrissey, și-a dat demisia la doar șapte luni de la preluarea funcției de consilier general.

„Toate acestea par a fi un abuz evident de putere din partea Departamentului Justiției și a președintelui”, a declarat Jack Reed, senatorul democrat de Rhode Island, descriindu-l pe Blanche drept „consilierul președintelui”.

„Practic, a negociat cu el însuși. Tu ești persoana numită de el, IRS-ul este format din persoane numite de el, el este reclamantul… Nu cred că poporul american este surprins că, brusc, toți acești bani se duc către prietenii lui sau către oamenii din anturajul său.”

Vorbind la Casa Albă, JD Vance, vicepreședintele, a acuzat mass-media că „prezintă în mod eronat” fondul și a spus că atât republicanii, cât și democrații pot solicita despăgubiri.

„Întrebarea este: ajunge vreun dolar din acești bani la administrația Trump? Nu”, a spus el. „Ajunge vreun dolar din acești bani la Donald Trump personal? Nu. Ajunge vreun dolar din acești bani la familia lui Donald Trump? Nu.”

