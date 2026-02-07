Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” privind Iranul şi că iranienii vor „foarte mult” să încheie un acord.

„De asemenea, am avut discuţii foarte bune despre Iran. Iranul pare că vrea foarte mult să ajungă la un acord. Trebuie să vedem care este acel acord. Dar cred că Iranul pare că vrea foarte mult să încheie un acord”, a spus preşedintele la bordul avionului Air Force One, vineri.

„Avem o mare armada şi o flotă mare care se îndreaptă în direcţia aceea, va ajunge acolo destul de curând. Aşa că vom vedea cum va funcţiona asta”, a adăugat preşedintele SUA.

El le-a mai spus reporterilor că săptămâna viitoare vor avea loc noi discuţii despre Iran.

„Ne vom întâlni din nou la începutul săptămânii viitoare şi ei vor să facă un acord, Iranul, şi ar trebui să vrea să facă un acord. Ei ştiu consecinţele dacă nu o fac. Dacă nu fac un acord, consecinţele sunt foarte dure”, a spus Trump.

Delegaţia americană prezentă la discuţiile din Oman i-a inclus pe emisarul preşedintelui, Steve Witkoff, pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi pe comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, scrie News.ro.

SUA şi Iranul au convenit să organizeze discuţii ulterioare, după consultări interne, în urma discuţiilor indirecte de vineri din Oman - un rezultat privit cu prudenţă drept pozitiv de ambele părţi, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia.

