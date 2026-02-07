Live TV

Ciucu, despre PSD: „Una agreezi cu ei la masă, alta vezi la televizor”. Ce spune edilul despre susținerea în PNL a premierului Bolojan

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT002_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Controverse cu PSD în Consiliul General Susținerea lui Ilie Bolojan în PNL Ciucu: Nu intenționez să rup PNL Prioritatea: unitatea PNL și susținerea lui Bolojan Deschiderea către Nicușor Dan

Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că PSD acționează diferit în coaliție față de ce arată în public, dar că încearcă să mențină relația cu social-democrații „pe linia de plutire” pentru binele bucureștenilor. În același timp, primarul general al Capitalei a subliniat că îl respectă și îl susține pe Ilie Bolojan, chiar dacă există o fracțiune minoră în PNL care se opune acestuia.

„Una agreezi cu ei la masă și alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliție, la masă, și altfel în spațiul public”, a explicat Ciprian Ciucu, într-un interviu acordat postului Prima TV, scrie News.ro.

Primarul a subliniat că scopul său este să arate bună-credință și să-și asigure o majoritate în Consiliul General.

„Treaba mea este să fac o majoritate și să nu ard încă de la început punțile. Asta e treaba primarului, să încerce să-și asigure o majoritate”, a adăugat el.

Controverse cu PSD în Consiliul General

Ciucu a criticat PSD pentru blocarea unor inițiative importante ale primăriei: „PSD poate să blocheze acest mandat și să se comporte împotriva bucureștenilor dacă vrea, dar mi se pare foarte cinic. Eu nu m-am gândit niciodată să blochez o decizie care să fie bună pentru oameni, mi se pare de neconceput”.

Primarul liberal a dat exemplu proiectele respinse, precum închiderea unor instituții consumatoare de fonduri publice: „Am propus să închidem patru instituții care doar consumă, nu fac nimic, consumă șapte milioane pe an. Sunt și ăștia niște bani. Și avem dispoziție de la Curtea de Conturi, dar s-au opus”.

Citește și: Ciucu: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria. Dacă nu vom avea 5,5 miliarde, intrăm în faliment

Ciprian Ciucu a reiterat că nu înțelege modul în care PSD acționează în guvernare.

„Nu știu ce calcule au, nu știu cum și le fac, dar noi avem un protocol de guvernare. Mă așteptam ca PSD să nu mai se comporte ca PSD, dar PSD e PSD”, a subliniat edilul general.

Susținerea lui Ilie Bolojan în PNL

Referitor la politica internă a PNL și la premierul Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu a fost foarte clar: „Întotdeauna am avut un respect profund pentru domnul Bolojan. Nu se pune problema să nu îl susțin la nivel politic în niciun fel de circumstanță”.

Citește și: Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a pierdut însă președintele liberalilor

El a precizat că fracțiunea anti-Bolojan din PNL este mult mai mică decât se vehiculează în mass-media și că deciziile în partid nu se mai iau în unanimitate.

„E un partid viu. E un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile. Aceasta vine din faptul că Ilie Bolojan a refuzat ideea unei moțiuni cu o echipă proprie”, a completat acesta.

Primarul general s-a arătat încrezător în rezistența lui Bolojan la conducerea Guvernului.

„Și-a asumat o misiune foarte grea, iar mulți români înțeleg acest lucru. Are și foarte multe atacuri, dar eu cred că va rezista”, a conchis Ciucu.

Ciucu: Nu intenționez să rup PNL

Ciucu  a declarat că nu are în plan să formeze un nou partid alături de premierul Ilie Bolojan, dar susține că PNL trebuie să intre într-o zonă „cu adevărat responsabilă și reformatoare”.

Totodată, primarul pledă pentru un parteneriat între PNL și președintele Nicușor Dan, subliniind că „nu i-aș recomanda să aibă încredere în PSD, din propria experiență”.

„Orice partid de lider dacă vreți, e foarte greu să supraviețuiască. Uitați-vă la Orban sau Băsescu. Eu trebuie să mă înțeleg cu colegii mei și să reformăm PNL pentru a recâștiga încrederea românilor. Și asta fac eu în București”, a afirmat Ciprian Ciucu la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Prioritatea: unitatea PNL și susținerea lui Bolojan

Întrebat dacă ia în calcul să înființeze un nou partid cu Ilie Bolojan, Ciucu a fost categoric: „Nu. Trebuie să menținem PNL întreg și să-l facem responsabil și reformator, ceea ce propune și Ilie Bolojan”.

Primarul a explicat că fracția anti-Bolojan din PNL este mai mică decât se vorbește în spațiul public și că partidul trebuie să funcționeze democratic, respectând procesele interne.

Citește și: Stenograme. Tensiuni în ședința PNL. Gorghiu: „Suntem un partid de misogini”. Critici la adresa conducerii

„Fracția anti-Bolojan e mult mai mică decât se vorbește. În Biroul Permanent Național au lipsit doar două voturi pentru schimbările de filiale. Deciziile nu se mai iau în unanimitate, dar asta e un partid viu. Ilie Bolojan a refuzat o moțiune proprie pentru a da șansa colegilor să fie aleși democratic. Eu îl susțin pe Bolojan în orice circumstanță”, a subliniat Ciucu.

Deschiderea către Nicușor Dan

Ciprian Ciucu a pledat pentru un parteneriat sincer și de durată între PNL și președintele Capitalei.

„Este nevoie de două condiții esențiale pentru România: ca PNL să nu se destrame și să intre în zona responsabilă și reformatoare, și ca domnul președinte Nicușor Dan să fie la bord. Este un președinte de care România are nevoie pentru a rămâne pe un parcurs normal și european”, a declarat Ciucu.

El a mai precizat că există dialog între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, iar deschiderea pentru colaborare este completă: „Există, știu că vorbesc. Ilie Bolojan de multe ori îl consultă pe Nicușor Dan și pune preț pe opiniile sale”.

Citește și: Hubert Thuma, despre propunerea lui Bolojan de a schimba lideri PNL: A fost respinsă de cei ce nu pot fi acuzați că sunt PSD-iștii răi

Primarul a explicat că relația cu președintele Nicușor Dan nu trebuie să fie una de subordonare, ci de parteneriat autentic.

„Nu de genul Iohannis-PNL, unde pierzi sufletul. Un parteneriat bazat pe sinceritate, respect reciproc și pentru români. Poate însemna și susținerea președintelui pentru al doilea mandat, dar e devreme de spus. It takes two to tango – e nevoie de doi pentru un dans de tango”, a conchis Ciucu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Avion Antonov An-28
4
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Digi Sport
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID324109_INQUAM_Photos_George_Calin
Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, suspendată de la alegeri. „Nevastă-mea spune că iar sunt prost, că iert repede”
170912_mihai fifor_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mihai Fifor: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale: presiuni la adresa CCR. Reacția Guvernului
intalnire guvern sindicate patronate la sediul guvernului
Întâlnire între Ilie Bolojan, sindicate și patronate. Mediul de afaceri avertizează: „Măsurile de relansare nu ajung la multe IMM-uri”
ilie bolojan
Studenții îl critică pe Bolojan că nu i-a primit, în contextul posibilelor tăieri de burse și bugetului insuficient al Educației
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski confirmă dorința americanilor ca războiul să se...
photo_2026-02-07_10-37-41
Dronă rusească Gerbera găsită în Republica Moldova: aparatul nu avea...
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit...
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
Ultimele știri
Autenticitatea picturilor lui Van Eyck, puse la îndoială de o analiză AI. Ce spun criticii de artă
SpaceX reia zborurile pe orbită. Când va fi lansată misiunea Crew-12 către Stația Spațială
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari evacuați în toiul nopții. Care ar fi fost cauza deflagrației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în...
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Unde merge Adrian Alexandrov de când Elena Udrea a ieșit din închisoare. Fostul ministru are toate motivele...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Halle Berry și Van Hunt s-au logodit. Actrița americană confirmă că se vor căsători. Va fi a patra căsnicie...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Laurence Fishburne va juca alături de Scarlett Johansson în "Exorcistul". Când apare noul capitol al...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă