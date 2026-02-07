Live TV

SpaceX reia zborurile pe orbită. Când va fi lansată misiunea Crew-12 către Stația Spațială

NASA's Artemis II Moon Rocket SpaceX
Racheta lunară Artemis II rămâne pe rampa de lansare Launch Complex 39B la apus. Foto: Profimedia
Echipajul și detaliile lansării

Lansarea următoarei misiuni spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), la care va participa şi astronauta franceză Sophie Adenot, va avea loc pe 11 februarie, a confirmat vineri NASA, după ce racheta dezvoltată de SpaceX care îi va transporta pe astronauţi pe orbita Pământului a fost autorizată din nou să zboare în spaţiu.

„Rachetele Falcon 9 sunt autorizate să îşi reia zborurile”, a declarat un purtător de cuvânt de la FAA, agenţia americană de reglementare a aviaţiei, după o problemă tehnică survenită puțin mai devreme cu una dintre aceste rachete,informează AFP preluată de Agerpres.

O anomalie identificată în timpul unui zbor, luni, ce viza transportul unor sateliţi de comunicaţii, a determinat compania SpaceX să suspende zborurile acestei rachete pe durata unei anchete, o situaţie neprevăzută care a stârnit temeri privind o eventuală amânare a lansării acestei misiuni cu echipaj uman către ISS.

Construction Continues At SpaceX's 'Starbase', Starbase, Texas, United States - 06 Feb 2026
Lucrările de construcție continuă la „Starbase”, facilitățile SpaceX din Starbase, Texas, Statele Unite. Foto: Profimedia Images

Ancheta s-a încheiat vineri şi a ajuns la concluzia că „eşecul pornirii” unui motor a fost cauza probabilă a problemei tehnice, a precizat FAA, adăugând că SpaceX „a identificat măsuri preventive tehnice şi organizaţionale pentru a evita repetarea acestui incident”.

Echipajul și detaliile lansării

Echipajul misiunii Crew-12 - compus din Jessica Meir (SUA - NASA), Jack Hathaway (SUA - NASA), Sophie Adenot (Franţa - ESA) şi Andrey Fedyaev (Rusia - Roscosmos) - urmează să fie lansat de la Centrul Spaţial Kennedy din Cape Canaveral, Florida, miercuri, începând de la ora locală 06:01 (11:01 GMT), a precizat NASA pe site-ul său.

Două ferestre de lansare de rezervă sunt prevăzute pentru 12 şi 13 februarie, tot dimineaţa devreme, în cazul în care, de exemplu, condiţiile meteorologice vor fi nefavorabile sau vor apărea probleme tehnice de ultim moment pe 11 februarie.

