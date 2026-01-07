Live TV

Dosarul Groenlanda: Marco Rubio se va întâlni cu oficiali danezi săptămâna viitoare

Data publicării:
marco rubio profimedia
Marco Rubio. Foto: Profimedia

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, transmite News.ro care citează CNN. Declaraţiile sale vin după ce ministrul de externe al Groenlandei şi ministrul de externe danez au solicitat o întâlnire cu şeful diplomaţiei americane.

Repetând declaraţia Casei Albe de la începutul acestei săptămâni, Rubio nu a exclus posibilitatea unei intervenţii militare americane pentru a prelua Groenlanda, dacă preşedintele Donald Trump va considera că este necesar pentru securitatea naţională a Americii, deşi a vorbit în termeni generali.

„Fiecare preşedinte păstrează întotdeauna această opţiune, nu mă refer la Groenlanda, ci la situaţia globală, dacă preşedintele identifică o ameninţare la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite, fiecare preşedinte păstrează opţiunea de a o aborda prin mijloace militare”, a spus Rubio.

El a adăugat însă că intenţia lui Trump a fost întotdeauna să cumpere Groenlanda, menţionând că el a articulat clar acest obiectiv în timpul primului său mandat. „Nu este ceva nou; a vorbit despre asta în primul său mandat. Şi nu este primul preşedinte american care a examinat sau a analizat modul în care am putea achiziţiona Groenlanda”, a spus Rubio, remintind că şi preşedintele Harry Truman a luat în considerare această idee.

Rubio a spus că diplomaţii „preferă întotdeauna să rezolve problema în moduri diferite”.

El a făcut apoi o legătură directă cu Venezuela, spunând că administraţia Trump a încercat şi în acel caz să rezolve problema prin diplomaţie. „Am încercat în repetate rânduri să ajungem la un rezultat care să nu implice intervenţia şi arestarea unui traficant de droguri acuzat. Din păcate, aceste încercări nu au avut succes”, a spus Rubio despre Venezuela.

The Wall Street Journal şi The New York Times au relatat marţi pe surse că Marco Rubio le-a spus congresmenilor, la un briefing cu uşile închise despre intervenţia în Venezuela, că Donald Trump nu are intenţia de a invada Groenlanda, dar face declaraţii în acest sens pentru a determina Danemarca să intre în negocieri pentru a o achiziţiona.

„Întâi tragem, apoi punem întrebări". Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda

