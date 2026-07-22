Lavrov și Rubio se întâlnesc la Manila, în timp ce Rusia renunță la schimbul de teritorii cu Ucraina

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, se va întâlni cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Manila, în cadrul primei lor întâlniri față în față din luna septembrie. Întrevederea are loc în contextul în care Kremlinul ar fi renunțat la ideea unui schimb de teritorii cu Ucraina și insistă să păstreze zonele ocupate din regiunile de frontieră drept „zonă tampon”, relatează Kyiv Post.

Lavrov și Rubio se întâlnesc la Manila

Serghei Lavrov și Marco Rubio se vor întâlni pe 23 iulie la Manila, unde miniștrii de Externe ai statelor membre ASEAN participă la un forum regional.

Discuțiile sunt așteptate să se concentreze asupra războiului din Ucraina și asupra așa-numitelor acorduri de la Anchorage, despre care Moscova susține că au fost convenite între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump.

Lavrov a declarat că Rusia consideră că Washingtonul nu și-a abandonat propriile propuneri discutate în cadrul acelor negocieri.

„Pornim de la premisa că, cel puțin deocamdată, colegii noștri americani nu și-au retras propriile propuneri, care au fost formulate atunci și sunt acum bine cunoscute de toată lumea”, a declarat Lavrov, citat de agenția rusă de stat RIA Novosti.

El a adăugat că intenționează să îl întrebe pe Rubio despre declarațiile recente ale lui Donald Trump, potrivit cărora un acord privind Ucraina ar fi mai aproape decât înainte.

Marco Rubio a confirmat întâlnirea, afirmând că Statele Unite și Rusia, cele mai mari puteri nucleare ale lumii, nu își pot permite să întrerupă dialogul.

„Războiul din Ucraina a afectat în multe privințe capacitatea Rusiei și a Statelor Unite de a identifica domenii în care pot ajunge la un acord pe alte teme. Asta nu înseamnă că nu vom încerca să găsim și alte domenii în care ar putea exista posibilități de cooperare”, a declarat Rubio, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Departamentul de Stat al SUA.

Moscova renunță la ideea unui schimb de teritorii

Înaintea întrevederii, Kremlinul pare să adopte o poziție mai dură față de Ucraina.

Rusia a renunțat la ideea unui „schimb de teritorii” cu Kievul și intenționează acum să păstreze porțiunile ocupate din regiunile ucrainene Sumî și Harkov drept zonă tampon, relatează Bloomberg, citând surse apropiate Kremlinului.

Schimbarea de poziție vine în contextul în care Vladimir Putin continuă să ceară controlul asupra teritoriilor ucrainene ocupate de armata rusă. Potrivit surselor Bloomberg, liderul de la Kremlin crede în continuare că Moscova poate cuceri întreaga regiune Donbas până la sfârșitul anului 2026, obiectiv pe care oficialii militari i l-ar fi promis.

Totuși, surse din Ministerul rus al Apărării consideră că acest termen este nerealist și apreciază că o astfel de operațiune ar putea dura până în 2027.

Lavrov a acuzat SUA că și-au încălcat angajamentele

Lavrov a acuzat anterior Washingtonul că a încălcat acordurile de la Anchorage și a afirmat că Moscova nu intenționează să oprească războiul pe actuala linie a frontului.

El a sugerat, de asemenea, că discuțiile din Alaska ar fi putut reprezenta o tactică menită să ofere Ucrainei timp suplimentar pentru a primi armament.

„Nici măcar nu vreau să bănuiesc că Alaska, la fel ca acțiunile Europei, a fost concepută pentru a câștiga timp, astfel încât regimul de la Kiev să poată fi reînarmat”, a declarat Lavrov, citat de Interfax. „Nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Dar, în realitate, lucrurile au evoluat așa cum au evoluat.”

Lavrov a mai afirmat că Rusia nu mai consideră Statele Unite un „mediator obiectiv” și a acuzat Washingtonul că intensifică presiunea sancțiunilor asupra Moscovei.

Editor : Ș.A.