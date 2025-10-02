Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines.

Accidentul în care au fost implicate două avioane aparţinând companiei aeriene regionale a Delta Air Lines, Endeavor Air, a avut loc la ora locală 21:58 (01:58 GMT), în timp ce unul dintre avioane ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare, potrivit autorităţilor.

O persoană a fost spitalizată după ce a suferit "răni care nu îi pun viaţa în pericol", au declarat autorităţile, citate de AFP și Agerpres. Delta a declarat că un membru al echipajului a suferit răni minore.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ambele aeronave erau Bombardier CRJ900. Aeroportul, unul dintre cele mai aglomerate din Statele Unite, nu a fost închis.

Delta, compania-mamă a Endeavor Air, a declarat că "va coopera cu toate autorităţile competente pentru a revizui" măsurile de siguranţă în urma a ceea ce compania aeriană a descris într-un comunicat drept "o coliziune la viteză mică în timpul rulajului la sol".

Potrivit companiei, o aripă a aeronavei care se pregătea de decolare a intrat în contact cu fuselajul avionului care tocmai aterizase.

Cele două aeronave transportau în total 93 de pasageri şi membri ai echipajului, a declarat compania.

Editor : A.P.