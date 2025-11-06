Elon Musk ar putea primi un „salariu” de aproape un trilion de dolari. Condițiile ca miliardarul să primească banii

Live TV

photo-collage.png - 2025-07-06T002847.562
Elon Musk. Foto: Profimedia
Tesla (TSLA.O), deschide o nouă filă, acționarii decid joi dacă îi vor plăti CEO-ului Elon Musk până la 878 miliarde de dolari, cea mai mare remunerație a unui director executiv din istorie.

Dar votul de mare amploare este doar una dintre mai multe propuneri care ar putea remodela viitorul producătorului de vehicule electrice, de la puterea consiliului de administrație până la decizia dacă Tesla ar trebui să investească în firma de inteligență artificială a lui Musk, xAI, transmite reuters.

Rezultatele votului privind remunerația sunt așteptate în cadrul adunării generale anuale de joi după-amiază, la fabrica companiei din Austin, Texas.

Aprobarea salariului ar fi un vot de încredere în conducerea lui Musk și în viziunea sa de a transforma compania într-un gigant al inteligenței artificiale și al roboticii. O respingere ar putea crea agitație.

Iată principalele propuneri pe care acționarii le votează:

Aproape un miliard de dolari pentru Elon Musk

Pachetul salarial propus pentru Musk impune Tesla să atingă o serie de obiective operaționale și de profit, cum ar fi livrarea a 20 de milioane de vehicule în următorii 10 ani și punerea în funcțiune a unui milion de robotaxi pe șosele. În paralel, acțiunile Tesla trebuie să crească, atingând noi praguri de evaluare. Compania, care valorează în prezent peste 1,5 trilioane de dolari, ar trebui să atingă niveluri începând de la 2 trilioane de dolari și ajungând până la 8,5 trilioane de dolari.

Se așteaptă ca propunerea să fie aprobată, având în vedere că Musk are dreptul să voteze cu participația sa de aproximativ 15%. El nu și-a exercitat dreptul de vot cu privire la chestiunile salariale atunci când compania a fost înființată în Delaware, dar aceasta s-a mutat în Texas. Susținătorii spun că obiectivele lui Musk sunt extrem de ambițioase și că investitorii vor avea de câștigat dacă el va atinge aceste obiective.

Cu toate acestea, unii investitori importanți, printre care fondul suveran de investiții al Norvegiei și alți consilieri proxy, s-au opus pachetului, considerându-l excesiv. Consiliul de administrație al Tesla a declarat că Musk ar putea demisiona dacă pachetul salarial nu va fi aprobat.

Musk are un pachet salarial anterior care este blocat în instanța din Delaware. Investitorii vor vota, de asemenea, o propunere care i-ar permite lui Musk să primească un pachet de înlocuire dacă instanța ar respinge în cele din urmă vechiul plan.

Investiția xAI

Investitorii vor lua în considerare, de asemenea, o propunere ca Tesla să investească în start-up-ul de inteligență artificială al lui Musk, xAI. Musk a declarat public că consideră că Tesla ar trebui să susțină compania.

Consiliul de administrație nu a aprobat planul. Investitorii vor trebui să decidă dacă o astfel de asociere ar promova ambițiile Tesla în domeniul IA sau ar adânci potențialele conflicte de interese, pe măsură ce granițele dintre companiile lui Musk se estompează.

Cum ar putea avea loc votul

Acționarilor li se cere, de asemenea, să renunțe la cerința de vot cu majoritate calificată a Tesla, înlocuind-o cu un standard de majoritate simplă.

Tesla a făcut mai multe încercări nereușite de a elimina regula votului cu majoritate calificată. Propuneri obligatorii de eliminare a cerinței au fost prezentate acționarilor în 2019, 2021 și 2022, dar nu au obținut cele două treimi din acțiunile în circulație necesare pentru aprobare.

Unii investitori se tem că relaxarea pragului ar putea consolida influența lui Musk asupra companiei. Rezultatul va arăta până unde sunt dispuși acționarii să meargă în remodelarea guvernanței corporative a Tesla.

Neutralitatea politică

Investitorii vor vota o propunere a acționarilor care solicită Tesla să adopte o politică formală de neutralitate politică.

Măsura ar interzice companiei și liderilor acesteia să se implice în activități partizane și ar atribui supravegherea unui comitet al consiliului de administrație. Directorii Tesla se opun planului, afirmând că politicile existente asigură deja o transparență și o responsabilitate adecvate.

Propunerea servește ca un test al sentimentului investitorilor față de personalitatea publică declarată a lui Musk și riscurile reputaționale care pot decurge din aceasta. Musk l-a susținut puternic pe președintele SUA, Donald Trump, alienând astfel unii cumpărători de mașini.

Te-ar putea interesa și:
Elon Musk
Fondul suveran al Norvegiei se opune compensațiilor de 1.000 de miliarde de dolari pentru Musk la Tesla. Elon amenință cu demisia
Tesla
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte
"Forum of the Future 2050" at the Lomonosov cluster site.
Tatăl lui Elon Musk dorește să obțină pașaportul rusesc: „Ar fi o mare onoare pentru mine”
(FILE) Canadian petition to revoke Elon Reeve Musk’s citizenship gathers more than 250,000 signatures. MIRACLE MILE, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - APRIL 13: Chief Executive Officer (CEO) and product architect of Tesla, Inc., Founder, CEO and chief engine
Elon Musk a lansat Grokipedia, alternativa „nepărtinitoare” la Wikipedia
colaj foto cu musk si trump
Elon Musk, din nou în grațiile lui Trump după luni de conflicte publice: „A avut o perioadă proastă”
