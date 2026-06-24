Elon Musk nu mai este trilionar. Cât de mult i-a scăzut averea după deprecierea acțiunilor Tesla și SpaceX

Elon Musk nu mai face parte din exclusivistul „club al trilionarilor”, după ce averea sa a coborât sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari. Scăderea puternică a acțiunilor SpaceX și noile restricții aplicate unui pachet de acțiuni Tesla deținut de miliardar au redus averea acestuia la aproximativ 962 de miliarde de dolari, anunță The Times.

Elon Musk și-a pierdut statutul de primul trilionar din istoria modernă, după ce averea sa netă a coborât sub pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari, pe fondul scăderii valorii acțiunilor SpaceX și al unor noi restricții privind participațiile sale la Tesla. Potrivit datelor financiare, averea celui mai bogat om din lume este estimată în prezent la aproximativ 962 de miliarde de dolari, după ce, în urmă cu doar câteva zile, depășise cu mult pragul de un trilion de dolari.

Musk a devenit primul „trillionar” din istorie pe 12 iunie, odată cu intrarea la bursă a companiei SpaceX. La acel moment, averea sa era estimată la aproximativ 1,1 trilioane de dolari.

Creșterea a continuat în zilele următoare, pe măsură ce acțiunile SpaceX s-au apreciat puternic. Pe 16 iunie, titlurile companiei au atins un maxim istoric, după un avans de aproximativ 40%, iar averea netă a lui Musk a urcat pentru scurt timp la un nivel record de 1,45 trilioane de dolari.

Ascensiunea s-a dovedit însă de scurtă durată. Până marți, acțiunile SpaceX pierduseră aproximativ 31% din valoare față de vârful atins în urmă cu o săptămână. În același timp, au intrat în vigoare noi restricții privind un pachet de acțiuni Tesla deținut de Musk, evaluat la aproximativ 116 miliarde de dolari.

Combinația dintre cele două evoluții a șters sute de miliarde de dolari din averea teoretică a antreprenorului și l-a scos din „clubul celor cu patru virgule”, denumire folosită pentru persoanele cu averi de peste un trilion de dolari.

Acțiunile Tesla, condiționate de rămânerea lui Musk în companie

O parte importantă a modificărilor care au afectat averea lui Musk este legată de pachetul său de compensații de la Tesla.

Săptămâna trecută, miliardarul a renunțat la acțiuni Tesla în valoare de aproximativ 7,1 miliarde de dolari pentru a acoperi costul exercitării tuturor opțiunilor pe acțiuni primite în cadrul planului de remunerare aprobat în 2018.

Respectivul pachet a fost anulat în 2024 de un judecător din statul Delaware, însă decizia a fost ulterior răsturnată de Curtea Supremă din Delaware în 2025.

După hotărârea instanței, Tesla și Elon Musk au încheiat, în luna aprilie, un nou acord prin care opțiunile sale au fost transformate în acțiuni restricționate. Conform noilor condiții, Musk poate pierde aceste acțiuni dacă nu rămâne la conducerea Tesla până în ianuarie 2028, fie în funcția de director general (CEO), fie într-un rol executiv responsabil de dezvoltarea produselor sau de operațiunile companiei.

În pofida declinului recent, Elon Musk rămâne cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la peste 960 de miliarde de dolari.

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Editor : C.A.