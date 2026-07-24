Musk spune că s-a „lăsat purtat de val” în timpul alianței cu Trump. Predicțiile miliardarului: de la AI la un război civil

Elon Musk a recunoscut că s-a lăsat prea mult absorbit de politică în timpul alianței sale instabile cu Donald Trump și al scurtei sale numiri în funcția de „executant financiar” al președintelui american, conducând așa-numitul „departament pentru eficiența guvernamentală” (Doge), relatează The Guardian.

Cea mai bogată persoană din lume, care a devenit pentru scurt timp primul trilionar după ce compania sa, SpaceX, a fost listată la Bursa de Valori din New York în luna iunie, a făcut această mărturisire într-un interviu amplu acordat The Economist, publicat joi. El și-a expus punctele de vedere cu privire la o serie de subiecte, de la războaiele din străinătate până la inteligența artificială, și a făcut o serie de previziuni revelatoare pentru viitor.

„Sincer să fiu, m-am lăsat purtat de val”, a declarat Musk referindu-se la relația sa cu președintele, pe care l-a ajutat să fie ales în 2024 cu un sprijin financiar de 200 de milioane de dolari, apoi l-a servit pe durata mandatului său controversat în fruntea Doge, supraveghind reduceri bugetare „dăunătoare” în valoare de 150 de miliarde de dolari și forțând zeci de mii de oameni să-și părăsească locurile de muncă din administrația federală.

Proprietarul Tesla nu a oferit detalii suplimentare cu privire la această declarație, dar părea conștient de impactul implicării sale în cercurile de putere din Washington DC, notează sursa citată.

În decembrie, el a declarat într-un podcast alături de Katie Miller, soția lui Stephen Miller, consilierul lui Trump la Casa Albă, că abordarea sa radicală față de guvernul federal a avut succes doar parțial și că, dacă ar avea ocazia, probabil nu ar mai proceda la fel.

„Cred că, în loc să mă ocup de Doge, m-aș fi concentrat, în esență, pe companiile mele”, a spus el la momentul respectiv.

Într-un interviu acordat The Economist, însă, acesta părea să se bucure de atenția pe care i-a adus-o implicarea sa politică și de influența pe care credea că o exercită. „Oamenii nu-și dau seama că ceea ce spun eu se va întâmpla”, a afirmat el.

Interviul, o conversație de 90 de minute realizată pentru platforma video a publicației, înregistrată la o fabrică Tesla din Texas, a fost primul acordat de Musk după listarea la bursă a companiei SpaceX, moment în care averea sa personală a depășit pentru scurt timp pragul de 1,25 trilioane de dolari, înainte de a scădea din nou la suma relativ modestă de 750 de miliarde de dolari.

El a vorbit despre trecerea de la „euforie la teroare” într-o singură zi, dar nu se referea la cotația acțiunilor SpaceX. În schimb, se referea la inteligența artificială, despre care consideră că, în cele din urmă, va face ca munca depusă de oameni să devină „opțională”.

Sistemele de inteligență artificială și roboții vor prelua, în cele din urmă, majoritatea sarcinilor digitale și fizice, a afirmat el, iar fuziunea între propria sa companie de inteligență artificială și SpaceX îi va permite să dezvolte sisteme capabile să îndeplinească sarcini cognitive, precum programarea software, în timp ce Tesla va produce umanoizi.

Potrivit The Economist, Musk intenționează să alimenteze cu energie proiectul său de inteligență artificială prin intermediul unor centre de date situate în spațiu, lucru despre care experții au avertizat că va avea consecințe „catastrofale” pentru Pământ.

Musk a afirmat că, în termen de cinci ani, sistemele de inteligență artificială ar putea depăși suma tuturor formelor de inteligență umană. În termen de zece ani, roboții de la locul de muncă vor contribui la inaugurarea unei ere de „abundență uimitoare”, în care banii își vor pierde orice semnificație.

Cu toate acestea, opiniile politice și previziunile lui Musk au fost, probabil, cele mai controversate aspecte ale interviului. Regatul Unit, o țară pe care nu a mai vizitat-o de ani de zile, dar a cărei politică, în special în ceea ce privește imigrația și rasismul, a devenit recent o obsesie pentru el, va fi cuprins de un război civil în următorii 20 de ani, a afirmat el.

Întrebat dacă este anti-musulman, Musk l-a atacat pe realizatorul interviului, o tactică de deviere a atenției similară cu cea care i-a fost de mare folos lui Trump.

„Sunt împotriva violului și a crimei. Sunt împotriva impunerii unor reguli și legi care contravin valorilor pe care le-am acceptat în Occident”, a spus el. „Este o mare rușine că mass-media tradițională, precum cea pe care o reprezentați, nu recunoaște acest lucru”.

El a descris modul în care mass-media prezintă extrema dreaptă europeană drept „fals, înșelător și fără sens” și a susținut că aceasta este formată din „oameni obișnuiți” care doresc orașe sigure, frontiere sigure și cheltuieli raționale, a relatat The Economist.

Într-un articol de analiză care însoțea interviul, publicația a recunoscut că Musk este o figură controversată. „Opiniile sale politice, difuzate către cei 240 de milioane de urmăritori ai săi de pe X, sunt percepute de mulți ca fiind directe, iar de alții, printre care și The Economist, ca fiind pur și simplu intolerante”, se menționează în articol.

„Dar el este, de asemenea, unul dintre puținii oameni care sunt pionieri în domeniul AI și care, prin urmare, au o influență deosebită asupra traiectoriei acesteia. Când ia cuvântul, el reflectă dezbaterile din acest domeniu. Centrele sale de date din spațiu ar putea alimenta viitorul AI.

În ciuda tuturor polemicilor sale politice, el a demonstrat de-a lungul timpului că a avut dreptate în ceea ce privește tehnologia în domenii precum mașinile electrice, rachetele și comunicațiile prin satelit, aspecte care i-au pus în dificultate pe alți ingineri și antreprenori”.

O altă previziune a lui Musk: după ce inteligența artificială va elimina locurile de muncă, s-ar putea să fie necesară o redistribuire a bogăției la scară largă pentru a asigura un „venit universal ridicat” pentru oameni.

El a afirmat că ar fi dispus să plătească „trilioane de impozite”, dar, pe de altă parte, a susținut că banii vor deveni irelevanți în decurs de 10 ani. În această eventualitate, a spus el, guvernele ar trebui să „emită cecuri pentru oameni”, deoarece, a adăugat el, în contextul unei oferte infinite de bunuri și servicii produse de mașini, deflația va fi o problemă mai gravă decât inflația.

De asemenea, el și-a exprimat opiniile cu privire la războiul din Ucraina, în cadrul căruia sateliții săi Starlink au fost folosiți pentru a sprijini armata acestei țări împotriva agresiunii Rusiei. Cu toate acestea, Musk a afirmat că orice acord de pace ar trebui să includă câștiguri teritoriale pentru Rusia.

Interviul s-a încheiat cu o evaluare făcută de Musk a realizărilor sale și a proiectelor ambițioase pe care le are în prezent, atât în domeniul inteligenței artificiale, cât și în cel spațial, un domeniu în care a făcut, de asemenea, o serie de previziuni îndrăznețe. El a afirmat în 2024 că oamenii ar putea pune piciorul pe Marte până în 2028 (în prezent, NASA își propune ca până în 2028 să se întoarcă pe Lună, lucru pe care mulți analiști îl consideră puțin probabil).

Universul, a afirmat Musk, potrivit The Economist, ar putea fi o simulare pe computer creată de extratereștri. „Lucrurile pe care le fac sunt atât de absurde încât e greu de crezut că sunt reale”, a spus el.

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Editor : A.M.G.