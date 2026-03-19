FBI îl anchetează pe Joe Kent, fostul șef al departamentului antiterorism din SUA, care a demisionat pe fondul războiului din Iran

FBI îl anchetează pe Joe Kent, fostul șef al departamentului de combatere a terorismului din administrația Donald Trump - care și-a dat demisia din această funcție la începutul acestei săptămâni - în legătură cu presupuse scurgeri de informații, au declarat surse pentru CBS News, partenerul american al BBC.

Joe Kent este anchetat în legătură cu presupuse scurgeri de informații clasificate, surse afirmând pentru CBS că ancheta a început înainte de plecarea sa din funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului din SUA.

Anunțându-și demisia marți, Kent a declarat că nu poate susține războiul din Iran „cu conștiința curată” și că țara „nu reprezintă o amenințare iminentă” pentru SUA, o afirmație respinsă de Casa Albă.

BBC l-a contactat pe Kent pentru a obține un comentariu cu privire la acuzațiile de scurgere de informații. FBI a refuzat să comenteze.

Ancheta este condusă de divizia penală a FBI și se desfășoară de ceva vreme, a declarat o sursă pentru CBS.

La scurt timp după demisia lui Kent, fostul șef adjunct al departeamentului de personal al Casei Albe, Taylor Budowich, a afirmat că Kent se afla „adesea în centrul scurgerilor de informații privind securitatea națională”, fără a preciza însă despre ce era vorba.

El a mai susținut că Kent „și-a petrecut tot timpul încercând să submineze lanțul de comandă și să-l discrediteze pe președintele Statelor Unite”.

Într-o scrisoare adresată președintelui Trump în care își anunța demisia, Kent a afirmat că era „clar” că războiul din Iran a fost declanșat „din cauza presiunilor exercitate de Israel și de puternicul său lobby american”.

Liga Antidifamație (ADL), o organizație americană care monitorizează antisemitismul, a declarat într-un comunicat că acuzațiile din scrisoarea de demisie a lui Kent „recurg la vechi clișee antisemite”.

În cadrul unei discuții cu fostul prezentator de la Fox News, Tucker Carlson, miercuri seara, Kent a repetat afirmația că decizia de a ataca Iranul a fost condusă de Israel. El i-a spus lui Carlson că nu existau „informații” care să sugereze că Iranul ar lansa un „atac surpriză” asupra SUA și că Iranul nu era pe punctul de a obține o armă nucleară.

El a susținut, de asemenea, că unii dintre „factorii de decizie cheie” ai guvernului au avut acces limitat la Trump în perioada premergătoare războiului cu Iranul și că nu a existat o „dezbatere robustă” înainte de atacuri.

Kent a adăugat că a avut o conversație „minunată” cu Trump despre demisia sa și că el și președintele „s-au despărțit în termeni buni”.

După demisia lui Kent, Casa Albă a respins scrisoarea acestuia, afirmând că președintele SUA deținea „dovezi convingătoare” că Iranul urma să atace primul Statele Unite. Trump a respins ulterior afirmațiile lui Kent, spunând că acesta era un „tip de treabă”, dar că era „un lucru bun” că a părăsit guvernul, adăugând că întotdeauna a considerat că Joe Kent era „foarte slab în materie de securitate”.

Kent, un susținător de lungă durată al lui Trump care a candidat fără succes de două ori pentru Congres, a fost nominalizat de președinte la începutul mandatului său și confirmat în funcție în iulie 2025.

