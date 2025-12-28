Președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump vor purta o convorbire telefonică cu liderii europeni în timpul întâlnirii din Florida, a transmis purtătorul de cuvânt al liderului ucrainean, relatează The Guardian, citând agenția de știri Reuters. Întrevederea dintre cei doi lideri ar urma să aibă loc în jurul orei 20:00 (ora României).

Liderul de la Kiev a ajuns la Miami pentru întâlnirea cu Donald Trump de la Mar-a-Lago. Zelenski a spus că intenționează să discute soarta regiunii disputate Donbas în cadrul întâlnirii de la reședința lui Trump din Florida, precum și viitorul centralei nucleare de la Zaporojia, printre alte subiecte, conform sursei citate.

Totodată, liderul ucrainean a anunțat că a purtat o conversație telefonică „detaliată” cu prim-ministrul britanic Keir Starmer.

„Am discutat despre pregătirile pentru întâlnirea cu președintele Trump, precum și despre toate contactele noastre cu partenerii europeni”, a scris președintele ucrainean pe X, menționând că apreciază foarte mult sprijinul acordat de Regatul Unit. „L-am informat despre situația de pe linia frontului și despre consecințele atacurilor rusești.”

Înainte de reuniunea crucială din SUA, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a susținut că Uniunea Europeană este „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina. Într-un interviu acordat agenției de presă ruse de stat TASS, Lavrov a afirmat că UE „nu ascunde faptul că se pregătește să lupte cu Rusia pe câmpul de luptă”.

„Vedem că regimul lui Zelenski și curatorii săi europeni nu sunt pregătiți să se angajeze în discuții constructive”, a spus el, adăugând că Kremlinul „apreciază eforturile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și ale echipei sale de a ajunge la un acord de pace”.

