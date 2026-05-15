Liderii Armatei SUA, luați la întrebări de republicani după anularea trimiterii de soldați în Polonia: „Nu suntem mulțumiți”

Vineri, parlamentarii republicani i-au luat la întrebări pe conducătorii Armatei cu privire la decizia Pentagonului, aparent luată în ultimul moment, de a anula detașarea temporară a 4.000 de soldați în Polonia, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, afirmând că membrii comisiei „nu sunt mulțumiți”, relatează The Hill.

„Nu știm ce se întâmplă aici, dar vă spun doar că nu suntem mulțumiți de ceea ce se discută, mai ales că nu am fost consultați în mod oficial”, le-a spus Rogers secretarului Armatei, Dan Driscoll, și șefului de stat major interimar al Armatei, generalul Christopher LaNeve, în cadrul unei audieri.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a dispus săptămâna aceasta anularea detașării celei de-a doua echipe de luptă blindate în Polonia, o evoluție neașteptată care a survenit pe fondul unei divergențe între președintele american Donald Trump și aliații europeni cu privire la războiul cu Iranul.

La întrebările adresate vineri de reprezentantul Austin Scott, Driscoll a afirmat că rotația fusese anulată „cu doar câteva zile în urmă”, în timp ce LaNeve a spus că decizia fusese luată în „ultimele două săptămâni”.

Niciunul dintre cei doi nu a putut oferi un răspuns cu privire la motivul acestei decizii.

„Acestea sunt decizii importante care, în ochii multora dintre membrii acestei comisii, par a fi luate în ultimul moment”, a declarat Scott.

Oficialii polonezi, la fel ca parlamentarii din SUA, au fost „luați prin surprindere” de această decizie, potrivit deputatului Don Bacon, care a afirmat că a primit joi un telefon din Polonia cu privire la anulare.

„M-au sunat ieri, nu știau nimic, au fost luați prin surprindere”, le-a spus Bacon lui Driscoll și LaNeve. „Aceștia sunt unii dintre cei mai buni aliați ai noștri, și nu aveau habar. Încă nu știu care este planul”.

Decizia, raportată pentru prima dată de Army Times, a venit la două săptămâni după ce Trump a ordonat Pentagonului să retragă 5.000 de soldați din Germania, o decizie care a fost criticată și de Rogers și de omologul său, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, Roger Wicker. Cei doi au spus că „reducerea prematură” a prezenței militare americane în Europa „trimite un semnal greșit” președintelui rus Vladimir Putin.

De asemenea, aceasta a survenit la aproximativ șapte luni după ce SUA au informat aliații că retrag o parte din trupele americane de pe flancul estic al NATO, inclusiv din România. Acest plan i-a nemulțumit și pe Rogers și Wicker, care au afirmat că Congresul nu a fost consultat înainte de luarea deciziei.

Presat cu privire la decizia de a nu trimite brigada de luptă în Polonia, LaNeve a spus că șeful Comandamentului European al SUA „a primit instrucțiunile privind reducerea forțelor” și că a colaborat cu acesta „în strânsă consultare cu privire la ce unitate ar urma să fie aceea”.

Era „cel mai logic ca acea brigadă să nu fie detașată în teatrul de operațiuni”, a declarat LaNeve.

Situația a devenit și mai confuză, întrucât unele elemente ale unității fuseseră deja trimise în Europa, echipamentul fiind în tranzit, potrivit generalului.

Bacon a afirmat că știa că decizia nu aparținea conducerii Armatei, dar a calificat-o drept „reprobaibilă” și „o rușine pentru țara noastră… ceea ce tocmai i-am făcut Poloniei”.

„Știu că poate nu reprezint 100% dintre membrii acestei comisii, dar cred că reprezint punctul de vedere al marii majorități. Nu suntem de acord. … Transmitem un mesaj îngrijorător Rusiei și aliaților noștri”.

Democrații au criticat, de asemenea, această decizie, iar Adam Smith, membru de rang înalt al comisiei, a subliniat lipsa explicațiilor.

„Aveam o brigadă de luptă pregătită să plece în Polonia, am decis să nu o trimitem, iar singurul răspuns pe care l-am primit este: «Păi, asta ne-au spus să facem». Bine, dar de ce? Adică, care este strategia din spatele acestei decizii?”, a spus Smith. „Dacă există vreo strategie în spatele acestei decizii, atunci voi ar trebui să o cunoașteți și ar trebui să fiți în măsură să ne-o comunicați”.

Reprezentanta Marilyn Strickland a spus: „Când retragem atâtea trupe, asta înseamnă că nu suntem un aliat de încredere”.

