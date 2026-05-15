„Centrele de decizie” din Kiev, în vizorul lui Putin. Zelenski: Rusia plănuieşte să atace sediul Administraţiei Prezidenţiale

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia plănuieşte să lovească sediul Administraţiei Prezidenţiale de la Kiev şi reşedinţa oficială a şefului statului din Koncha-Zaspa, după ce a primit un raport din partea armatei şi serviciilor de informaţii ale Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Potrivit lui Zelenski, documente obţinute de serviciul ucrainean de informaţii militare (HUR) arată că Moscova ar pregăti atacuri asupra a aproximativ douăzeci de „centre de decizie”, inclusiv clădiri guvernamentale şi puncte de comandă militară.

Liderul ucrainean a afirmat că unul dintre documente conţine coordonatele facilităţilor vizate, dar şi ale unor adăposturi subterane din centrul Kievului.

„Desigur, am luat în considerare aceste informaţii”, a declarat Zelenski.

Anunţul vine în contextul intensificării tensiunilor dintre Kiev şi Moscova şi al atacurilor ruse asupra capitalei ucrainene.

