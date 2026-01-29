Live TV

„Răul este rezistent, nu simte rușine”. Ce șanse sunt ca Stephen Miller, arhitectul represiunii ICE, să fie îndepărtat de la Casa Albă

Data publicării:
tephen Miller, White House Deputy Chief of Staff for Policy and US Homeland Security Advisor speaks to the media, Washington, District of Columbia, USA - 18 Apr 2025
Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe pentru politici și consilierul pentru securitate internă al SUA Foto: Profimedia

Presiunea asupra consilierului principal al Casei Albe, Stephen Miller, crește în urma uciderii asistentului medical de terapie intensivă Alex Pretti de către agenții ICE din Minneapolis și a consecințelor politice controversate ale acestui incident, scrie The Guardian. Miller, arhitectul politicii dure a lui Donald Trump în materie de imigrație, se află în situația rară de a fi contrazis și exclus din deciziile cruciale ale președintelui SUA.

La aproximativ trei ore și jumătate după tragedia de sâmbătă, Miller a folosit rețelele sociale pentru a-l descrie pe Pretti, în vârstă de 37 de ani, ca un „asasin în devenire” care „a încercat să ucidă agenți federali”. Marți, când a fost întrebat dacă crede că Pretti era un asasin, Trump a răspuns: „Nu”.

Președintele a avut o întâlnire de două ore cu secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, în Biroul Oval, luni seara, la cererea lui Noem. Miller a fost în mod evident absent.

Între timp, site-ul de știri Axios, citând patru surse anonime, a raportat că Miller era responsabil pentru afirmația nefondată a Departamentului pentru Securitate Internă că Pretti intenționa să „masacreze” ofițeri, repetată de Noem. „Stephen a auzit cuvântul «armă» și a știut care va fi povestea: Pretti a venit să «masacreze» polițiști”, a spus una dintre surse.

Dar marți, într-o declarație pentru CNN, Miller a recunoscut că agenții ICE „s-ar putea să nu fi respectat” protocolul corespunzător înainte de împușcarea mortală a lui Pretti – o schimbare rară de poziție din partea unui om cunoscut pentru faptul că, de obicei, își întărește și își intensifică pozițiile.

De această dată, nici măcar administrația Trump nu a putut crea propria versiune a realității. Mai multe videoclipuri filmate cu telefonul de către martori au demascat narațiunea falsă și au stârnit proteste din partea publicului, a liderilor de afaceri și chiar a unor republicani, forțându-l pe președinte să facă o parțială retragere luni.

El a decis să-l retragă pe comandantul poliției de frontieră Greg Bovino din Minneapolis și să-l trimită pe Tom Homan, care a criticat abordarea lui Miller, pentru a „recalibra tacticile” și a îmbunătăți cooperarea cu oficialii statali și locali. Președintele a purtat, de asemenea, convorbiri telefonice cordiale cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și cu primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey.

Acest lucru a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul lui Kristi Noem, șefa Departamentul de Securitate Internă. Peste 160 de democrați din Camera Reprezentanților au semnat o moțiune de destituire a acesteia. Întrebat marți dacă Noem va demisiona, Trump a insistat că nu va face acest lucru. „Cred că face o treabă foarte bună”, a spus el. „Frontiera este complet sigură.”

Dar, probabil, adevăratul vinovat pentru dezastrul din Minneapolis este Miller, care este oficial șeful adjunct al personalului Casei Albe, dar care a fost comparat de unii cu prim-ministrul lui Trump. Axios a raportat: „Surse spun că influența lui include supravegherea efectivă a lui Noem, în ciuda vechimii ei la nivel de cabinet. „Tot ce am făcut, am făcut la îndrumarea președintelui și a lui Stephen”, ar fi spus Noem unui interlocutor.

În luna mai a anului trecut, de exemplu, Miller a declarat Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) că dorește 3.000 de arestări de imigranți pe zi – o creștere de aproape zece ori față de anul precedent. Abuzurile sale de putere au discreditat politica de deportare a lui Trump, susține Larry Jacobs, directorul Centrului pentru Studiul Politicii și Guvernării de la Universitatea din Minnesota din Minneapolis.

Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act
Noul șef-adjunct pentru politică din cabinetul lui Trump, Stephen Miller, a petrecut ultimii 15 ani învățând tot ce se poate despre legile imigrației din SUA ca să le poată folosi în scopul implementării unei agende xenofobe. Foto: Profimedia Images

„Stephen Miller este arhitectul”, a spus Jacobs. „El este cel care a cerut ICE să fie mai dură și să obțină rezultate mai bune, să aducă oameni și noi vom decide mai târziu dacă sunt cei potriviți. Imprudența, brutalitatea, lipsa procesului legal – toate acestea își au rădăcinile la Stephen Miller”.

„Așadar, faptul că a fost exclus de la întâlnirea de la Casa Albă este un mesaj puternic pentru Washington că președintele nu aprobă acest proces și că trebuie să existe o schimbare. Nu mă aștept ca Stephen Miller să fie concediat, deoarece Donald Trump susține politica, doar că nu susține modul în care a fost aplicată.”

Miller, în vârstă de 40 de ani, s-a dovedit a fi un maestru în transformarea impulsurilor lui Trump în politici. El a jucat un rol atât de important în proiectul „Make America Great Again” și și-a afișat loialitatea într-un mod atât de ostentativ, încât pare puțin probabil să-și piardă slujba. Dar Minneapolis a fost o rară greșeală în care a luat-o înaintea șefului său și, după părerea unor observatori, el va rămâne acum în umbră până când va trece furtuna.

Henry Olsen, cercetător principal la centrul de reflecție Ethics and Public Policy Center din Washington, a declarat:

„Va avea un rol public mult mai redus în viitorul previzibil. Este clar că lui Trump personal nu îi place aspectul de PR a ceea ce s-a întâmplat, este sensibil la acest lucru și a fost întotdeauna, și știe atât din instinct, cât și din datele pe care le are, că Miller și Noem nu și-au făcut niciun serviciu cu modul în care au reacționat imediat la crimă.”

Olsen nu crede însă că Miller riscă să devină țapul ispășitor. „Miller este alături de el de destul de mult timp. Trump nu are nicio problemă în a scăpa de subordonații care nu performează, dar se bănuiește că Miller performează în multe privințe și că nu îl va da la o parte cu ușurință.”

Miller are performanțe bune acolo unde contează pentru Trump: la televizor. El este un apărător combativ al președintelui, cunoscut pentru limbajul colorat cu care caracterizează democrații ca fiind o „organizație extremistă internă” și America ca fiind liderul unei lumi „guvernate de forță, guvernate de putere”. Soția sa, Katie Miller, se străduiește să-și croiască un loc ca podcaster MAGA.

Rick Wilson, cofondator al Lincoln Project, un grup anti-Trump, a declarat: „Stephen Miller este prea dominant în schema mentală a lui Trump despre ceea ce baza MAGA dorește cu adevărat ca să fie eliminat din circuit. Nu cred că există o lume în care Stephen Miller să nu-și păstreze autoritatea și puterea în fața lui Trump.”

Wilson, un strateg politic veteran care a lucrat la campaniile republicane, a adăugat: „Strategic, el ar putea face un pas înapoi, dar nu există o lume în care Stephen Miller să renunțe la putere. A muncit prea mult pentru a ajunge unde este”.

„Problema cu Stephen Miller este că răul este rezistent. El nu simte nicio rușine. Nu crede că acest lucru este rău. Este convins că alții l-au pus într-o situație jenantă, dar nu că el conduce un atac vast asupra libertăților constituționale ale americanilor.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
relatie relatii ue europa sua america
Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Donald Trump, Vladimir Putin și un război care nu se mai termină
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Încă o țară refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”
Astana, Kazakhstan. 28th Nov, 2024. Russian President Vladimir Putin, right, speaks with Presidential Aide Yury Ushakov, left, during the expanded Collective Security Council meeting of the Collective Security Treaty Organisation Summit, November 28, 2024
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin
donald trump
Trump îl acuză pe primarul oraşului Minneapolis că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul”
Donald Trump
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se scurge. Următorul atac va fi mult mai rău!”
Recomandările redacţiei
CI
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat...
valentin lazea
Ce spune economistul șef BNR despre reformele Guvernului Bolojan...
profimedia-1068256668
Rafinăria sovietică ostatică a geopoliticii europene și motivul...
Germany refugees
Patru orașe din Germania au început să retragă ajutoarele sociale...
Ultimele știri
O lovitură strategică dată de Occident flotei ruse scoate la iveală slăbiciunea Kremlinului (The Economist)
Indemnizații speciale pentru români: Cine le poate primi și ce drepturi sunt acordate în 2026
„Herson este doar începutul”. Scene post-apocaliptice în orașul din Ucraina invadat de roboți zburători. „Nu există scăpare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de...
Fanatik.ro
ANI verifică averea deputatului Marilen Pirtea după spargerea unei vile nedeclarate: ”Vă pot confirma”
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale. Ce face sportiva de...
Adevărul
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu...
Playtech
Ventilatorul pentru calorifer, gadgetul care îți încălzește casa mai repede și reduce factura. Cât costă și...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție...
Newsweek
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN