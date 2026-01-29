„Răul este rezistent, nu simte rușine”. Ce șanse sunt ca Stephen Miller, arhitectul represiunii ICE, să fie îndepărtat de la Casa Albă

Presiunea asupra consilierului principal al Casei Albe, Stephen Miller, crește în urma uciderii asistentului medical de terapie intensivă Alex Pretti de către agenții ICE din Minneapolis și a consecințelor politice controversate ale acestui incident, scrie The Guardian. Miller, arhitectul politicii dure a lui Donald Trump în materie de imigrație, se află în situația rară de a fi contrazis și exclus din deciziile cruciale ale președintelui SUA.

La aproximativ trei ore și jumătate după tragedia de sâmbătă, Miller a folosit rețelele sociale pentru a-l descrie pe Pretti, în vârstă de 37 de ani, ca un „asasin în devenire” care „a încercat să ucidă agenți federali”. Marți, când a fost întrebat dacă crede că Pretti era un asasin, Trump a răspuns: „Nu”.

Președintele a avut o întâlnire de două ore cu secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, în Biroul Oval, luni seara, la cererea lui Noem. Miller a fost în mod evident absent.

Între timp, site-ul de știri Axios, citând patru surse anonime, a raportat că Miller era responsabil pentru afirmația nefondată a Departamentului pentru Securitate Internă că Pretti intenționa să „masacreze” ofițeri, repetată de Noem. „Stephen a auzit cuvântul «armă» și a știut care va fi povestea: Pretti a venit să «masacreze» polițiști”, a spus una dintre surse.

Dar marți, într-o declarație pentru CNN, Miller a recunoscut că agenții ICE „s-ar putea să nu fi respectat” protocolul corespunzător înainte de împușcarea mortală a lui Pretti – o schimbare rară de poziție din partea unui om cunoscut pentru faptul că, de obicei, își întărește și își intensifică pozițiile.

De această dată, nici măcar administrația Trump nu a putut crea propria versiune a realității. Mai multe videoclipuri filmate cu telefonul de către martori au demascat narațiunea falsă și au stârnit proteste din partea publicului, a liderilor de afaceri și chiar a unor republicani, forțându-l pe președinte să facă o parțială retragere luni.

El a decis să-l retragă pe comandantul poliției de frontieră Greg Bovino din Minneapolis și să-l trimită pe Tom Homan, care a criticat abordarea lui Miller, pentru a „recalibra tacticile” și a îmbunătăți cooperarea cu oficialii statali și locali. Președintele a purtat, de asemenea, convorbiri telefonice cordiale cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și cu primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey.

Acest lucru a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul lui Kristi Noem, șefa Departamentul de Securitate Internă. Peste 160 de democrați din Camera Reprezentanților au semnat o moțiune de destituire a acesteia. Întrebat marți dacă Noem va demisiona, Trump a insistat că nu va face acest lucru. „Cred că face o treabă foarte bună”, a spus el. „Frontiera este complet sigură.”

Dar, probabil, adevăratul vinovat pentru dezastrul din Minneapolis este Miller, care este oficial șeful adjunct al personalului Casei Albe, dar care a fost comparat de unii cu prim-ministrul lui Trump. Axios a raportat: „Surse spun că influența lui include supravegherea efectivă a lui Noem, în ciuda vechimii ei la nivel de cabinet. „Tot ce am făcut, am făcut la îndrumarea președintelui și a lui Stephen”, ar fi spus Noem unui interlocutor.

În luna mai a anului trecut, de exemplu, Miller a declarat Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) că dorește 3.000 de arestări de imigranți pe zi – o creștere de aproape zece ori față de anul precedent. Abuzurile sale de putere au discreditat politica de deportare a lui Trump, susține Larry Jacobs, directorul Centrului pentru Studiul Politicii și Guvernării de la Universitatea din Minnesota din Minneapolis.

Noul șef-adjunct pentru politică din cabinetul lui Trump, Stephen Miller, a petrecut ultimii 15 ani învățând tot ce se poate despre legile imigrației din SUA ca să le poată folosi în scopul implementării unei agende xenofobe. Foto: Profimedia Images

„Stephen Miller este arhitectul”, a spus Jacobs. „El este cel care a cerut ICE să fie mai dură și să obțină rezultate mai bune, să aducă oameni și noi vom decide mai târziu dacă sunt cei potriviți. Imprudența, brutalitatea, lipsa procesului legal – toate acestea își au rădăcinile la Stephen Miller”.

„Așadar, faptul că a fost exclus de la întâlnirea de la Casa Albă este un mesaj puternic pentru Washington că președintele nu aprobă acest proces și că trebuie să existe o schimbare. Nu mă aștept ca Stephen Miller să fie concediat, deoarece Donald Trump susține politica, doar că nu susține modul în care a fost aplicată.”

Miller, în vârstă de 40 de ani, s-a dovedit a fi un maestru în transformarea impulsurilor lui Trump în politici. El a jucat un rol atât de important în proiectul „Make America Great Again” și și-a afișat loialitatea într-un mod atât de ostentativ, încât pare puțin probabil să-și piardă slujba. Dar Minneapolis a fost o rară greșeală în care a luat-o înaintea șefului său și, după părerea unor observatori, el va rămâne acum în umbră până când va trece furtuna.

Henry Olsen, cercetător principal la centrul de reflecție Ethics and Public Policy Center din Washington, a declarat:

„Va avea un rol public mult mai redus în viitorul previzibil. Este clar că lui Trump personal nu îi place aspectul de PR a ceea ce s-a întâmplat, este sensibil la acest lucru și a fost întotdeauna, și știe atât din instinct, cât și din datele pe care le are, că Miller și Noem nu și-au făcut niciun serviciu cu modul în care au reacționat imediat la crimă.”

Olsen nu crede însă că Miller riscă să devină țapul ispășitor. „Miller este alături de el de destul de mult timp. Trump nu are nicio problemă în a scăpa de subordonații care nu performează, dar se bănuiește că Miller performează în multe privințe și că nu îl va da la o parte cu ușurință.”

Miller are performanțe bune acolo unde contează pentru Trump: la televizor. El este un apărător combativ al președintelui, cunoscut pentru limbajul colorat cu care caracterizează democrații ca fiind o „organizație extremistă internă” și America ca fiind liderul unei lumi „guvernate de forță, guvernate de putere”. Soția sa, Katie Miller, se străduiește să-și croiască un loc ca podcaster MAGA.

Rick Wilson, cofondator al Lincoln Project, un grup anti-Trump, a declarat: „Stephen Miller este prea dominant în schema mentală a lui Trump despre ceea ce baza MAGA dorește cu adevărat ca să fie eliminat din circuit. Nu cred că există o lume în care Stephen Miller să nu-și păstreze autoritatea și puterea în fața lui Trump.”

Wilson, un strateg politic veteran care a lucrat la campaniile republicane, a adăugat: „Strategic, el ar putea face un pas înapoi, dar nu există o lume în care Stephen Miller să renunțe la putere. A muncit prea mult pentru a ajunge unde este”.

„Problema cu Stephen Miller este că răul este rezistent. El nu simte nicio rușine. Nu crede că acest lucru este rău. Este convins că alții l-au pus într-o situație jenantă, dar nu că el conduce un atac vast asupra libertăților constituționale ale americanilor.”

Editor : B.E.