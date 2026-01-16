Renee Good, ucisă la 37 de ani de un agent ICE, prezenta patru răni împuşcate, arată un raport al pompierilor salvatori

Renee Good, ucisă la vârsta de 37 de ani, săptămâna trecută, la Minneapolis, de către un agent ICE (Poliția Imigrației), prezenta patru plăgi împuşcate atunci când au sosit serviciile de salvare, potrivit unui raport al pompierilor citat de presa americană, relatează AFP.

Potrivit acestui raport, obţinut de Minnesota Star Tribune, Renee Good a fost găsită cu două răni în piept, una la braţ şi una la cap.

Ambulanţierii au găsit-o pe Renee Good inconştientă, în maşina sa, cu sânge pe faţă şi piept.

Ea nu respira, iar pulsul era „neregulat”, potrivit raportului citat de ziarul local.

Ea prezenta două răni prin împuşcare în partea dreaptă a pieptului, una în antebraţul stâng şi una „pe partea stângă a capului”, se precizează în raport, potrivit AFP, citată de News.ro.

Sânge îi curgea din urechea stângă, iar pupilele îi erau dilatate, se mai precizează în raport.

Pompierii au încercat - în zadar - să reanime victima, la faţa locului, iar apoi în ambulanţa cu care era transportată la spital, unde s-a constatat decesul.

Potrivit transcrierilor comunicării serviciilor de salvare, din care au fost publicate fragmente de către mai multe publicaţii, un apelant la 911 (serviciile de urgenţă) le spune operatorilor că „sunt 15 poliţişti ICE (Poliţia Imigraţiei). Ei au tras în ea pentru că nu voia să deschidă uşa maşinii”.

„Trimiteţi o ambulanţă, vă rog, o ambulanţă, vă rog”, cere altă persoană la 911.

Administraţia Trump susţine că poliţistul care a tras era în stare de legitimă apărare.

Până în prezent, agentul ICE nu a fost nici urmărit în vreun dosar penal şi nici supendat.

Editor : Liviu Cojan