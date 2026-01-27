Live TV

Trump nu o dă afară pe Kristi Noem, pentru că „face o treabă bună”. Ce spune despre despre uciderea lui Alex Pretti

kristi noem face declaratii
Kristi Noem. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că şefa Departamentului Securităţii Interne, Kristi Noem, căreia opoziţia îi cere demisia, va rămâne în funcţie, apreciind că face „o treabă foarte bună”, transmite AFP.

„Nu”, a răspuns preşedintele unei jurnaliste care l-a întrebat dacă Noem, imaginea politicii anti-imigraţie a Casei Albe, va pleca din funcţie.

Trump a calificat totuşi ca „foarte tristă” moartea unui cetăţean american, ucis sâmbătă de un agent federal al poliţiei de frontieră la Minneapolis, în nordul Statelor Unite.

Preşedintele a luat astfel distanţă faţă de influentul său consilier Stephen Miller, care îl calificase pe acest bărbat, Alex Pretti, drept „asasin”.

„Nu”, le-a răspuns Trump jurnaliştilor care îl întrebau dacă ar folosi el însuşi acest cuvânt pentru a-l descrie pe infirmierul de 37 de ani.

Preşedintele a apreciat totuşi că acesta nu ar fi trebuit să poarte o armă în cursul unei manifestaţii, notează AFP, citată de Agerpres.

„Acestea fiind zise, nu trebuie avute arme, să se vină cu o armă, nu trebuie făcut asta, dar este un incident foarte nefericit”, a spus el.

După decesul lui Alex Pretti, Kristi Noem a invocat imediat legitima apărare pentru agentul care a tras, teză infirmată rapid de analiza video.

Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi fost foarte nemulţumit de reacţia lui Noem la acest deces - al doilea în câteva săptămâni, după ce Renee Good, o altă cetăţeancă americană, a fost împuşcată mortal de un membru al poliţiei de imigraţie (ICE) pe 7 ianuarie, tot la Minneapolis.

Conform cotidianului New York Times, Trump a avut o discuţie de două ore cu Noem luni seară.

