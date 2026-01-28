Live TV

Trump îl acuză pe primarul oraşului Minneapolis că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat miercuri pe primarul din Minneapolis, cel mai mare oraş din statul Minnesota, că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul”, după ce acesta a declarat că nu va aplica legile federale privind imigraţia în oraşul său, relatează AFP.

„Poate cineva din cercul său de apropiaţi să-i explice că această declaraţie reprezintă o încălcare foarte gravă a legii şi că se joacă cu focul?”, a scris Donald Trump pe platforma sa TruthSocial.

Primarul Jacob Frey a afirmat marţi pe X că Minneapolis „nu aplică şi nu va aplica legile federale privind imigraţia” după ce s-a întâlnit cu consilierul lui Trump, Tom Homan, însărcinat să dezamorseze tensiunile după ce agenţi ai serviciului de imigraţie au împuşcat mortal doi civili în oraşul din nordul Statelor Unite.

Doi cetăţeni americani Renee Good şi Alex Pretti şi-au pierdut viaţa la Minneapolis, de la începutul anului, sub gloanţele agenţilor federali, notează AFP, citată de Agerpres.

Moartea asistentului medical Pretti, în vârstă de 37 de ani, la sfârşitul săptămânii trecute, a provocat indignarea multor americani şi a pus guvernul de la Washington în postura de a da explicaţii, mai ales că filmările de la faţa locului contraziceau declaraţiile oficiale.

Good, de aceeaşi vârstă, a fost ucisă cu arma de un agent al serviciului de imigraţie şi vămi (Immigration and Customs Enforcement, ICE) pe 7 ianuarie.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Astana, Kazakhstan. 28th Nov, 2024. Russian President Vladimir Putin, right, speaks with Presidential Aide Yury Ushakov, left, during the expanded Collective Security Council meeting of the Collective Security Treaty Organisation Summit, November 28, 2024
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin
Donald Trump
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se scurge. Următorul atac va fi mult mai rău!”
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul neagă negocierile cu SUA invocate de Donald Trump. „Nu pot avea loc în condiţii de ameninţare”
16.08.2025, Blick auf Upernavik
Cele două lucruri care vor ghida discuțiile Groenlanda - SUA pentru orice viitor acord: „Avem câteva limite pe care nu le putem depăși”
Premierul slovac Robert Fico
Fico dezminte că le-a spus liderilor europeni că a rămas șocat de „starea psihologică” a lui Trump. Mesajul premierului Slovaciei
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
accident lugojel E70
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Alunecare de teren in Italia
Acuzațiile unui român din Sicilia, după surpările catastrofale din...
Ultimele știri
Nica: ANAF nu te controlează dacă ai rude. Sunt oameni cu venituri zero care îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii
Ministerul Educației a publicat calendarele competițiilor și olimpiadelor școlare pentru anul 2025-2026
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă...
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
Jurgen Klopp a semnat și pregătește prima schimbare majoră
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN