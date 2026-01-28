Trump îl acuză pe primarul oraşului Minneapolis că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul”

Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat miercuri pe primarul din Minneapolis, cel mai mare oraş din statul Minnesota, că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul”, după ce acesta a declarat că nu va aplica legile federale privind imigraţia în oraşul său, relatează AFP.

„Poate cineva din cercul său de apropiaţi să-i explice că această declaraţie reprezintă o încălcare foarte gravă a legii şi că se joacă cu focul?”, a scris Donald Trump pe platforma sa TruthSocial.

Primarul Jacob Frey a afirmat marţi pe X că Minneapolis „nu aplică şi nu va aplica legile federale privind imigraţia” după ce s-a întâlnit cu consilierul lui Trump, Tom Homan, însărcinat să dezamorseze tensiunile după ce agenţi ai serviciului de imigraţie au împuşcat mortal doi civili în oraşul din nordul Statelor Unite.

Doi cetăţeni americani Renee Good şi Alex Pretti şi-au pierdut viaţa la Minneapolis, de la începutul anului, sub gloanţele agenţilor federali, notează AFP, citată de Agerpres.

Moartea asistentului medical Pretti, în vârstă de 37 de ani, la sfârşitul săptămânii trecute, a provocat indignarea multor americani şi a pus guvernul de la Washington în postura de a da explicaţii, mai ales că filmările de la faţa locului contraziceau declaraţiile oficiale.

Good, de aceeaşi vârstă, a fost ucisă cu arma de un agent al serviciului de imigraţie şi vămi (Immigration and Customs Enforcement, ICE) pe 7 ianuarie.

