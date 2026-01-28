Live TV

Doi agenţi implicaţi în uciderea infirmierului Alex Pretti în Minneapolis au fost suspendaţi din funcţie

Data publicării:
alex pretti
Doi agenţi implicaţi în uciderea infirmierului Alex Pretti în Minneapolis au fost suspendaţi din funcţie. Foto: Profimedia

Doi agenţi ai poliţiei de frontieră (CBP) implicaţi în incidentul armat din Minneapolis, în timpul căruia cetăţeanul american Alex Pretti a fost împuşcat mortal, au fost suspendaţi temporar din funcţie, au informat surse din cadrul agenţiei federale, relatează AFP.

"Este vorba despre un protocol standard", a declarat un purtător de cuvânt al CBP pentru AFP, citat de Agerpres.

Potrivit New York Times, este vorba despre cei doi ofiţeri de poliţie care au deschis focul sâmbătă, de zece ori, asupra lui Alex Pretti, în timp ce mai mulţi ofiţeri încercau să-l imobilizeze la sol.

Pretti a murit la faţa locului din cauza rănilor suferite.

Uciderea lui Pretti, un infirmier de 37 de ani care a lucrat la un spital pentru veterani, a inflamat tensiunile asupra măsurilor administraţiei lui Donald Trump de combatere a imigraţiei în oraşele conduse de democraţi şi a provocat revoltă după ce oficiali federali au afirmat că acţiunile lui Pretti au provocat uciderea sa, în pofida înregistrărilor video care par să dovedească contrariul.

Potrivit relatărilor din media care citează documentul, raportul nu menţionează că Pretti a încercat să-şi scoată arma, deşi anterior administraţia americană a sugerat că el reprezenta o ameninţare imediată.

După incidentul armat, Departamentul Securităţii Interne al SUA a dat publicităţii fotografii cu o armă despre care susţine că Pretti o avea asupra sa şi a precizat că el i-a abordat pe agenţii Serviciului de protecţie a frontierei fiind înarmat. DHS mai pretinde că infirmierul a rezistat eforturilor de a-l dezarma şi că unul dinte agenţi a tras în legitimă apărare, deşi înregistrările video par să arate că bărbatul fusese deja dezarmat până la acel moment.

Secretarul american pentru securitate internă Kristi Noem a declarat la puţin timp după incident că Pretti părea să fie hotărât să provoace cât mai mult rău posibil şi să ucidă agenţi, precum şi că avea o armă la vedere, o afirmaţie care nu este susţinută de imaginile disponibile.

Potrivit New York Times, anchetatorii au vizionat imaginile de pe camerele aflate asupra agenţilor pentru a întocmi raportul.

Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar aproape de granița cu Venezuela
Irineu Darău, despre programul SAFE: „Negociem la sânge ca echipamentele militare să fie produse în țară, de către români”
Lia Olguţa Vasilescu, nou atac la Ilie Bolojan: Îl acuză pe premier că vrea să falimenteze intenționat CET Craiova
