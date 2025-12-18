Numărul 2 din FBI, numit chiar de Donald Trump, părăsește agenția după mai puțin de un an. „Un mandat controversat”

Directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, o personalitate de rang înalt numită de Trump, va părăsi funcția în ianuarie, punând capăt mandatului său scurt și controversat.

Dan Bongino a anunțat că va demisiona din funcția de director adjunct al FBI, serviciul de informații și securitate internă al SUA, scrie DW.

„Dan a făcut o treabă excelentă”

Bongino a postat știrea pe X la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a declarat că crede că Bongino vrea să „se întoarcă la emisiunea sa”.

Bongino a prezentat un podcast de dreapta foarte popular înainte de a se alătura FBI.

„Dan a făcut o treabă excelentă. Cred că vrea să se întoarcă la emisiunea sa”, a declarat Trump reporterilor miercuri dimineață.

În scurta sa postare în care și-a anunțat plecarea miercuri, Bongino le-a mulțumit lui Trump și altora „pentru oportunitatea de a servi cu un scop”.

Plecarea lui Bongino survine după mai puțin de 10 luni de mandat. El nu a dat niciun motiv pentru această decizie și nici nu a precizat exact când va pleca.

Numirea lui Bongino la FBI, neobișnuită încă de la început

Bongino a fost o alegere neconvențională pentru al doilea rol ca importanță din cadrul FBI când a preluat funcția în martie 2025.

Istoric, acest post era de obicei ocupat de agenți de carieră care avansaseră în ierarhie.

Bongino lucrase anterior ca ofițer de poliție în New York și agent al Serviciului Secret. Dar gazda podcastului favorabil mișcării MAGA nu avea experiență în FBI înainte ca Trump să-l numească.

Un raport al agenților FBI activi și pensionați, scurs în decembrie, era critic față de lipsa de experiență a lui Bongino, numindu-l „depășit de situație”.

El s-a ciocnit și cu procurorul general Pam Bondi în legătură cu modul de gestionare a dosarelor legate de Jeffery Epstein, care s-a sinucis în închisoare în timp ce aștepta procesul.

Conspiraționist

Bongino a promovat teorii conspiraționiste în legătură cu revoltele din 6 ianuarie și cu Epstein

În calitate de gazdă a unui podcast conservator, Bongino a răspândit o serie de teorii conspiraționiste, inclusiv afirmația că alegerile prezidențiale din 2020 au fost „furate” de la Trump.

El s-a exprimat în mod special cu privire la două teorii conspiraționiste – una legată de cazul de trafic sexual al lui Jeffery Epstein și alta legată de bombele artizanale descoperite la Washington în ajunul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

În podcastul său, Bongino a militat îndelung pentru reformarea FBI, pe care o considera necesară pentru a descoperi adevărurile pe care, potrivit lui, guvernul federal le ascundea.

În cazul Epstein, Bongino contestase anterior decizia oficială potrivit căreia Epstein se sinucisese în închisoare la scurt timp după arestarea sa în 2019. Cu toate acestea, la începutul acestui an, el și-a schimbat părerea, afirmând că acum crede că traficantul sexual Jeffrey Epstein s-a sinucis.

În ceea ce privește bombele artizanale plasate în fața sediilor republicanilor și democraților în ajunul revoltelor din 6 ianuarie, Bongino a declarat recent, în 2024, că el crede că a fost vorba de o „acțiune internă” care a implicat o „acoperire masivă”.

Dar după ce FBI-ul a arestat la începutul acestei luni un bărbat fără legături evidente cu guvernul federal, Bongino și-a retras din nou afirmațiile anterioare.

