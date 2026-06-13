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Numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, la doar șase luni de la montare

Data publicării:
Kennedy Center
Foto: Profimedia

Muncitorii au îndepărtat numele preşedintelui american Donald Trump de pe Centrul Kennedy sâmbătă dimineaţa devreme, la mai puţin de şase luni de la montarea acestuia, respectând hotărârea unui judecător conform căreia acest reper al artelor spectacolului nu poate fi redenumit fără o lege a Congresului, relatează Reuters.

Lucrările au început în jurul orei locale 01:20, la câteva ore după ce Departamentul de Justiţie a declarat că guvernul nu va respecta termenul limită stabilit de instanţă - vineri la ora 23:59 - pentru a îndepărta numele lui Trump de pe clădirea din Washington, creată acum jumătate de secol pentru a-l onora pe preşedintele asasinat.

Consiliul de administraţie al centrului, prezidat de Trump, a votat în decembrie pentru a-l redenumi Centrul Memorial Donald J. Trump şi John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, iar muncitorii au început să aplice numele său pe clădire chiar a doua zi.

După ce au ridicat schele vineri seara târziu, muncitorii au acoperit structura temporară cu prelate în zorii zilei şi au fost văzuţi îndepărtând literele în jurul orei 3:10 a.m., într-o operaţiune care a durat aproximativ 30 de minute.

Vineri seara târziu, Departamentul Justiţiei (DOJ) a declarat într-un document către instanţă că nu va respecta termenul limită din cauza furtunilor care ar putea prezenta riscuri de siguranţă pentru muncitori, solicitând o prelungire de 12 ore.

Reprezentanta democrată Joyce Beatty, din Ohio, cea care a intentat procesul care a obligat la îndepărtarea numelui lui Trump, a calificat cererea de prelungire a termenului limită de două săptămâni ca fiind „de nescuzat”, parte a „unui model de nerespectare”, potrivit documentului depus de DOJ.

Centrul a fost inaugurat în 1971 ca memorial dedicat preşedintelui John F. Kennedy, un democrat asasinat în 1963. Trump, un republican, de când a obţinut din nou un mandat de preşedinte, anul trecut, şi-a numit în consiliul de administraţie aliaţi. 

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Cu câteva ore înainte de depunerea documentului de către Departamentul Justiţiei, un judecător federal din Washington respinsese o cerere a departamentului de a suspenda ordinul de îndepărtare a numelui lui Trump. Judecătorul districtual american Christopher Cooper a declarat că nu va ridica ordinul pe durata cât o curte federală de apel analizează hotărârea sa conform căreia numai Congresul poate redenumi sediul. Administraţia a contestat acel ordin la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Districtul Columbia, care a respins, de asemenea, vineri, cererea guvernului de suspendare.

Cooper a decis pe 29 mai că numai Congresul poate redenumi centrul de arte. Ordinul său impunea ca numele lui Trump să fie îndepărtat de pe faţada clădirii, de pe site-ul web al acesteia şi de pe alte materiale.

În încercarea de a convinge curtea de apel să suspende ordinul, Departamentul Justiţiei a declarat: „Nu are sens să se modifice numele şi semnalistica Centrului acum, doar pentru a reveni eventual la numele iniţial după ce apelul ar trebui să aibă succes.”

În februarie, Trump a anunţat închiderea centrului pentru o perioadă de doi ani, în vederea unei renovări majore. El a făcut eforturi mai ample pentru a remodela centrul monumental al Washingtonului, incluzând planuri pentru un arc de 250 de picioare (75 de metri) şi o sală de bal de 90.000 de picioare pătrate (8.400 de metri pătraţi) pe locul aripii de est a Casei Albe, pe care Trump a demolat-o în octombrie.

Editor : Sebastian Eduard

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