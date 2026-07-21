O navă de război rusă a efectuat un exercițiu cu muniție reală în apropiere de Marea Britanie

Rusia a efectuat luni un exercițiu rar cu muniție reală în Canalul Mânecii, la aproximativ 45 de mile marine (circa 83 km) sud de Plymouth, chiar în ziua în care Andy Burnham a fost învestit prim-ministru al Marii Britanii, relatează The Guardian.

Fregata rusă „Neînfricatul” a anunțat brusc că urmează să deschidă focul și a solicitat navei britanice care o monitoriza să se retragă la o distanță de siguranță. Nava de patrulare britanică HMS Tyne și-a schimbat poziția, permițând fregatei ruse să desfășoare un exercițiu de tragere cu durata de aproximativ 30 de minute, începând cu ora 09:30, în ape internaționale situate la sud de Regatul Unit.

Nave de război rusești au navigat în apropierea apelor teritoriale britanice pe parcursul unei mari părți din anul 2026. Luna trecută, o altă fregată rusă, „Amiral Grigorovici”, a tras focuri de avertisment la doar câteva sute de metri de un cuplu aflat la bordul unui iaht de agrement britanic, în apropiere de Insula Wight.

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Desfășurarea unui exercițiu cu muniție reală, anunțat cu foarte puțin timp înainte și în apropierea coastelor unui alt stat, este un eveniment rar. În mod obișnuit, astfel de exerciții sunt notificate din timp. Totuși, dacă sunt respectate procedurile de siguranță și sunt emise avertismentele necesare, acestea sunt permise de dreptul internațional.

Fregata „Neînfricatul”, cu o lungime de aproximativ 130 de metri, este dotată cu rachete de croazieră antinavă, un tun de 100 mm capabil să tragă până la 50 de proiectile pe minut, precum și cu mitraliere rotative de tip Gatling, integrate în sistemele sale de apărare antiaeriană. Autoritățile nu au confirmat ce tip de armament a fost folosit în timpul exercițiului.

Nava rusă a ajuns în apropierea coastelor britanice la începutul acestei luni, înlocuind fregata „Amiral Grigorovici”, care efectuase o desfășurare de aproximativ trei luni în Canalul Mânecii și în Marea Nordului.

Tensiunile maritime dintre Londra și Moscova rămân ridicate

Relațiile maritime dintre Regatul Unit și Rusia sunt într-o perioadă de tensiune accentuată. Luna trecută, un petrolier asociat Rusiei a fost capturat în Canalul Mânecii de pușcașii marini britanici, incident care a alimentat avertismente privind posibile represalii din partea Moscovei.

Navele de război rusești escortează uneori petroliere, însă, în alte situații, prezența lor are și un rol psihologic, obligând Marina Regală britanică să aloce resurse suplimentare pentru monitorizarea acestora.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a confirmat incidentul: „O navă militară rusă, monitorizată de Marina Regală, a desfășurat ieri un exercițiu cu muniție reală în ape internaționale, la aproximativ 40 de mile marine sud de Plymouth. Marina Regală a monitorizat exercițiul pe toată durata acestuia, continuă să urmărească îndeaproape activitatea navei și este pregătită să protejeze securitatea națională a Regatului Unit.”

Editor : M.I.