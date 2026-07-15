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O monedă de aur cu portretul lui Donald Trump, lansată în SUA. Anunțul făcut de secretarul Trezoreriei

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O monedă de aur cu portretul lui Donald Trump va fi lansată în SUA. Foto: X
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Imaginea preşedintelui american Donald Trump va apărea în curând pe încă un obiect, de data aceasta, o monedă de aur de 1 dolar, care a fost prezentată miercuri de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Lansarea este prilejuită de împlinirea a 250 de la fondarea SUA şi are drept scop „de a onora moştenirea durabilă a libertăţii şi un simbol durabil al patriotismului”, a anunţat Bessent pe X.

În postare sa se poate vedea şi o mostră. Monetăria SUA va începe producţia monedei, a spus Bessent, deşi deocamdată nu este clar când aceasta va începe să fie pusă în vânzare, scrie Agerpres.

Anterior, Bessent distribuise pe X mostra unei bancnote de 100 de dolari, cu semnătura preşedintelui în exerciţiu şi a sa.

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Alte proiecte, locuri şi clădiri poartă deja numele lui Donald Trump. Recent, aeroportul din Palm Beach, Florida, a fost redenumit oficial Aeroportul Internaţional "Preşedintele Donald J. Trump". Codul aeroportului a fost schimbat din PBI (Aeroportul Internaţional Palm Beach) în DJT - iniţialele preşedintelui american.

În SUA se obişnuieşte de a atribui numele unor foşti preşedinţi aeroporturilor sau unor locuri publice, dar este neobişnuit ca clădiri să fie redenumite în timp ce preşedintele este încă în viaţă, remarcă unii observatori.

Editor : A.P.

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