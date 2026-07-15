O monedă de aur cu portretul lui Donald Trump, lansată în SUA. Anunțul făcut de secretarul Trezoreriei

Imaginea preşedintelui american Donald Trump va apărea în curând pe încă un obiect, de data aceasta, o monedă de aur de 1 dolar, care a fost prezentată miercuri de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Lansarea este prilejuită de împlinirea a 250 de la fondarea SUA şi are drept scop „de a onora moştenirea durabilă a libertăţii şi un simbol durabil al patriotismului”, a anunţat Bessent pe X.

În postare sa se poate vedea şi o mostră. Monetăria SUA va începe producţia monedei, a spus Bessent, deşi deocamdată nu este clar când aceasta va începe să fie pusă în vânzare, scrie Agerpres.

Anterior, Bessent distribuise pe X mostra unei bancnote de 100 de dolari, cu semnătura preşedintelui în exerciţiu şi a sa.

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Alte proiecte, locuri şi clădiri poartă deja numele lui Donald Trump. Recent, aeroportul din Palm Beach, Florida, a fost redenumit oficial Aeroportul Internaţional "Preşedintele Donald J. Trump". Codul aeroportului a fost schimbat din PBI (Aeroportul Internaţional Palm Beach) în DJT - iniţialele preşedintelui american.

În SUA se obişnuieşte de a atribui numele unor foşti preşedinţi aeroporturilor sau unor locuri publice, dar este neobişnuit ca clădiri să fie redenumite în timp ce preşedintele este încă în viaţă, remarcă unii observatori.

Editor : A.P.