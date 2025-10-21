Live TV

O parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc sălii de bal a lui Donald Trump

Data publicării:
Ongoing construction on the East Wing of the White House, where U.S. President Donald Trump’s proposed ballroom is being built, in Washington, D.C.
Lucrări de construcție în curs în aripa estică a Casei Albe, unde se construiește sala de bal propusă de președintele SUA Donald Trump, în Washington, D.C., 20 octombrie 2025. Foto: REUTERS / Jessica Koscielniak

O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse.

„Sunt încântat să anunţ că au început lucrările la Casa Albă pentru a construi noua, grandioasa şi magnifica sală de bal”, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Sala de bal, ale cărei costuri sunt estimate la 250 de milioane de dolari, urmează să aibă o suprafaţă de peste 8.000 de metri pătraţi şi să găzduiască până la 1.000 de persoane. Va fi folosită pentru dineuri grandioase în onoarea şefilor de stat străini şi alte evenimente de amploare, a precizat preşedintele.

Impunătoarea clădire albă cu ferestre impunătoare, conform machetelor, va fi construită pe locul actualei aripi de est (East Wing), unde se află în mod tradiţional birourile Primei Doamne, notează Agerpres.

Aripa Casei Albe este pe cale de „a fi complet modernizată” şi „va fi mai frumoasă ca niciodată când va fi finalizată”, s-a entuziasmat Donald Trump luni.

Potrivit acestuia, noua sală de bal va fi finanţată în întregime din fonduri private, în special de la „patrioţi generoşi şi companii superbe”.

Săptămâna trecută, republicanul a găzduit un mare dineu pentru a mulţumi miliardarilor şi marilor companii pentru donaţiile lor. Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi de la mari corporaţii, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft şi Palantir, precum şi gigantul din domeniul apărării Lockheed Martin.

De la revenirea sa la putere, luxoasa sa reşedinţă de la Mar-a-Lago din Florida îi serveşte drept model pentru aranja Casa Albă după imaginea acesteia.

Biroul Oval, de exemplu, a fost încărcat cu ornamente aurite, iar două steaguri americane imense au fost plantate pe peluze.

Casa Albă este reşedinţa şi locul de muncă al preşedinţilor americani încă din 1800. Primul care a locuit acolo a fost John Adams, al doilea preşedinte al Statelor Unite.

Citește și:

„Casa Albă a lui Trump”: Aur, marmură și opulență. Cum își transformă președintele SUA reședința oficială într-un simbol al luxului

Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
