Tornadele care au făcut zeci de morţi în centrul Statelor Unite ale Americii sunt o „tragedie de neimaginat”, a declarat sâmbătă preşedintele Joe Biden într-un mesaj pe Twitter în care precizează că a fost informat în cursul dimineții despre dezastrul lăsat despre aceste evenimente devastatoare.

„Colaborăm cu guvernatorii statelor pentru a ne asigura că au tot ce le trebuie pentru căutarea supravieţuitorilor și evaluarea pagubelor”, a spus Joe Biden. „Să pierzi pe cineva drag într-o furtună ca aceasta este o tragedie de neimaginat”, a adăugat șeful Casei Albe.

Cel puțin 70 de oameni au murit, după ce zeci de tornade au lovit centrul Statelor Unite. S-a întâmplat noaptea târziu, motiv pentru care localnicii au avut doar câteva minute să ajungă în adăposturi. Cel puțin 30 de tornade au fost detectate într-o singură noapte în cinci state din centrul țării. Iar meteorologii au spus că vremea va rămâne proastă tot weekendul și că pot apărea din nou astfel de fenomene extreme.

Zeci de tornade au lovit în cel puțin cinci state din centrul SUA Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Stare de urgență în statul Kentucky

Cea mai gravă situație este în statul Kentucky, unde un oraș a fost aproape complet distrus de vijelie. Mayfield a fost lovit în plin de o tornadă. Au fost distruse numeroase case, tribunalul și închisoarea. De asemenea, furtuna a rupt acoperișul unei fabrici în care erau peste 100 de lucrători. Deoarece tornada a lovit noaptea târziu, operațiunile de căutare și salvare au fost îngreunate.

Numai în Kentucky, cel puţin 70 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în urma trecerii mai multor tornade devastatoare, care au făcut ravagii. Fenomenele extreme s-au dezlănțuit vineri seară şi la primele ore ale zilei de sâmbătă. În plus, furtunile au provocat deraierea unui tren de marfă al companiei CSX în vestul statului, însă nu au fost raportate victime, potrivit The New York Times. Guvernatorul din Kentucky, Andy Beshear, a declarat stare de urgenţă şi a anunţat că desfăşoară zeci de forţe de intervenţie în comunităţi.

„Pagubele sunt majore. Ținutul Greaves și, în special, orașul Mayfield au fost lovite foarte rău. De multă vreme nu am mai văzut pagube atât de mari provocate de tornade”, a declarat guvernatorul, care a avertizat că bilanțul victimelor ar putea ajunge la 100 în orele următoare, potrivit CNN.

În Tennessee, cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa în urma intemperiilor, potrivit purtătorului de cuvânt al agenţiei pentru situaţii de urgenţă.

Cel puţin o persoană a murit şi alte cinci au fost rănite după ce o tornadă a smuls acoperişul unui centru pentru persoane vârstnice din Monette, în nordul statului Arkansas, conform autorităţilor locale.

Depozit Amazon, distrus de furtună

Pagube au fost și în jurul orașului Saint Louis, aflat la granița dintre statele Missouri și Illinois. Localnicii au avut foarte puțin timp să ajungă în adăposturi.

„Au început să sune alertele pe telefon și am coborât cu doar 15 minute înainte să lovească furtuna. Sirenele s-au auzit foarte tare, au fost chiar asurzitoare”, au relatat localnicii.

În Illinois, autorităţile au anunţat că mai multe persoane au rămas blocate într-un depozit al companiei americane de comerţ online Amazon.com în urma prăbuşirii parţiale a acoperişului clădirii situate în apropiere de oraşul St. Louis. Zona a fost afectată, vineri seară, de tornade şi furtuni puternice. Imaginile din dronă surprind cel mai bine amploarea dezastrului. Au mai rămas în picioare doar stâlpii care susțineau acoperișul și pereții. Clădirea era plină de angajații din tura de noapte. Aveau multă treabă, pentru că vine Crăciunul, una dintre cele mai aglomerate perioade pentru retaileri.

„(Soțul meu, n.red.) se întorcea la depozit să-și lase duba. De atunci, nu am mai auzit nimic de la el. Am auzit la știri. Stăm într-un alt oraș, am rămas și acasă fără curent. Așa că am decis să vin aici să văd ce se întâmplă. Nu știam cât de rău arată clădirea”, a declarat o femeie.

