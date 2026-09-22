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Video „Oamenii sunt cei responsabili, nu IA”. Bessent respinge ideea unei protecții juridice pentru dezvoltatorii de inteligență artificială

Data publicării:
Norvegian PM Visits Donald Trump - Washington - 24 Apr 2025
US President Donald Trump, alături de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA. Foto: Profimedia Images
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Din articol
SUA şi China discută inclusiv despre riscurile IA Bessent se aşteaptă la scăderea dobânzilor după războiul cu Iranul

Dezvoltatorii de inteligenţă artificială trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru tehnologiile pe care le creează şi nu trebuie să se aştepte ca guvernul federal să le ofere protecţie împotriva răspunderii juridice, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pentru CNBC.

„Trebuie să-şi asume responsabilitatea. Oamenii sunt cei responsabili, nu inteligenţa artificială”, a declarat Bessent, întrebat despre opoziţia preşedintelui Donald Trump faţă de o înăsprire a reglementărilor în industria IA.

Declaraţiile vin în contextul în care mai mulţi lideri din domeniul inteligenţei artificiale au avertizat asupra riscurilor generate de dezvoltarea rapidă a modelelor şi au cerut posibilitatea unei încetiniri a ritmului industriei. Trump s-a opus unor asemenea demersuri şi susţine extinderea companiilor IA şi a centrelor de date în Statele Unite.

SUA şi China discută inclusiv despre riscurile IA

Bessent a declarat că s-a întâlnit duminică timp de 12 ore cu vicepremierul chinez He Lifeng, înaintea summitului de la Washington dintre Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping, programat pentru această săptămână.

Cei doi oficiali au discutat despre inteligenţa artificială şi au oficializat dialogul în acest domeniu, urmând probabil să se întâlnească din nou la Shenzhen, în China, spre sfârşitul anului.

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Potrivit lui Bessent, Washingtonul şi Beijingul au discutat şi despre posibilitatea deschiderii unei linii de comunicare pentru eventuale incidente legate de IA, astfel încât cele două părţi să poată identifica principalele pericole.

Printre acestea, Bessent a menţionat „agenţii IA care nu pot fi controlaţi”, precum şi utilizarea tehnologiei de către actori nestatali pentru atacuri cibernetice sau arme biologice.

Un alt punct central al discuţiilor a fost apropiata expirare a armistiţiului comercial temporar dintre SUA şi China, stabilită pentru 10 noiembrie. Bessent a confirmat şi că Trump intenţionează să-l întâmpine personal pe Xi la sosirea la baza militară Joint Base Andrews din Maryland.

Bessent se aşteaptă la scăderea dobânzilor după războiul cu Iranul

Secretarul Trezoreriei a comentat şi decizia Rezervei Federale de săptămâna trecută de a majora dobânzile pentru prima dată din 2023, până la un interval de 3,75%-4%, pentru a combate inflaţia ridicată.

Bessent consideră că dobânzile ar trebui să scadă după încheierea războiului cu Iranul.

„Odată ce vom trece de acest conflict, ceea ce se va întâmpla, cred că pieţele petroliere vor fi mai bine aprovizionate decât înainte, iar dobânzile ar trebui să scadă”, a declarat el.

Randamentul titlurilor americane de Trezorerie pe 10 ani a crescut cu aproximativ 100 de puncte de bază de la începutul războiului cu Iranul, la sfârşitul lunii februarie, depăşind săptămâna trecută 5% pentru prima dată din 2007. Creşterea randamentelor a împins în sus şi costurile împrumuturilor pe termen lung, iar dobânzile ipotecare au depăşit în septembrie 7%.

Citește și: Cum se pregătește China pentru riscul ca inteligența artificială să scape de sub controlul oamenilor

Editor : C.A.

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