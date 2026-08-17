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Video Trump amenință Omanul cu bombardamente dacă „va încurca” discuțiile privind Strâmtoarea Ormuz

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U.S. President Trump Meets With Japanese Business Leaders In Tokyo
Donald Trump Foto: Getty Images
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Președintele american Donald Trump a amenințat că va „bombarda” Omanul dacă țara „va încurca” discuțiile privind suveranitatea Strâmtorii Ormuz, informează The Times.

Liderul american a declarat pentru Fox News că „nu se grăbește” să încheie un acord de pace cu Iranul. De asemenea, el a confirmat că Washingtonul vorbește direct cu membrii Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și că Iranul ar trebui să se predea, înainte de a amenința apoi Muscatul.

Trey Yingst, corespondent la Fox News, a declarat că Trump i-a spus „dacă Omanul ne stă în cale, îi vom bombarda la greu”, când a fost întrebat despre discuțiile dintre Iran și Oman privind suveranitatea Strâmtorii Ormuz, într-o convorbire telefonică de luni dimineață.

Oman, o țară în mod tradițional neutră, împarte suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz cu Iranul, iar rutele de navigație trec prin apele sale teritoriale. Iranul a declarat luni că lucrează la finalizarea unei declarații comune cu Omanul privind un plan de gestionare a tranzitului navelor prin strâmtoare. Vinerea trecută, Trump a declarat că va desemna această cale navigabilă importantă drept teritoriu al Statelor Unite „destul de curând”.

Trump a cerut, de asemenea, liderilor de la Teheran să „ridice steagul alb al capitulării”, chiar dacă a susținut că discuțiile continuă, potrivit Fox.

„Președintele Trump a confirmat că există un canal secret cu IRGC... și că Statele Unite și oficialii de la Washington vorbesc direct cu oficialii IRGC”, a adăugat Yingst.

Declarațiile lui Trump au venit la expirarea perioadei memorandumului de înțelegere de 60 de zile dintre Washington și Teheran.

Într-o postare anterioară pe Truth Social, Trump a repetat, de asemenea, că „obiectivul numărul unu este și va fi întotdeauna ca Iranul să nu poată deține, în niciun fel sau formă, o armă nucleară”.

Editor : Ș.R.

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