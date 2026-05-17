Poliție secretă și materiale de propagandă: expații din SUA, în vizorul Chinei. „Face parte din aceeași abordare strategică”

Clădirea de birouri cu fațadă din sticlă, cu un restaurant de ramen în inima cartierului Chinatown din Manhattan, trecea neobservată pe o stradă aglomerată, plină de restaurante chinezești, magazine alimentare și blocuri de apartamente. În 2022, Lu Jianwang, președintele în vârstă de 64 de ani al unei asociații comunitare chineze, și-a amenajat biroul la unul dintre etaje, creând un spațiu în care, potrivit avocaților săi, intenționa să-i ajute pe expați să-și reînnoiască permisele de conducere și să joace tenis de masă într-o sală de conferințe, relatează BBC.

Nu a trecut însă mult timp până când Biroul Federal de Investigații a efectuat o descindere la sediul respectiv și l-a acuzat pe Lu că a primit ordine de la guvernul chinez pentru a înființa prima secție de poliție cunoscută din străinătate pe teritoriul Statelor Unite.

Săptămâna aceasta, el a fost găsit vinovat de activitate ca agent străin neautorizat în serviciul Chinei, la doar câteva zile după ce un politician din California a pledat vinovat pentru fapte similare. Primarul orașului Arcadia, Eileen Wang, a recunoscut că a publicat materiale de propagandă pe un site web destinat comunității chino-americane, la cererea guvernului chinez.

Cele două puneri sub acuzare s-au petrecut în aceeași săptămână în care președintele Donald Trump s-a deplasat la Beijing pentru o întâlnire rară cu președintele chinez Xi Jinping, ocazie cu care cei doi au evitat subiecte precum spionajul și s-au concentrat pe comerț.

Însă experții afirmă că cele două cazuri din SUA evidențiază influența extinsă a Republicii Populare Chineze (RPC), care și-a intensificat eforturile de a-și exercita influența la nivel mondial în ultimul deceniu, atât prin utilizarea strategică a „puterii soft” – finanțarea de proiecte și industrii în străinătate –, cât și prin mijloace mai discrete.

„Face parte din aceeași abordare strategică, care constă în reprimarea disidenței și în conturarea unei narațiuni clare în jurul Republicii Populare Chineze, iar acest lucru se realizează prin metode tot mai îndrăznețe, așa cum vedem”, a declarat Lauryn Williams, director adjunct al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, care monitorizează cazurile de spionaj chinez în SUA încă din anul 2000.

Lu, care a fost susținut de zeci de membri ai comunității pe parcursul procesului său de o săptămână din Brooklyn, riscă până la 30 de ani de închisoare pentru acuzațiile legate de secția de poliție ilegală.

China a fost acuzată că a înființat astfel de stații în întreaga lume, fiind semnalate cel puțin 100 de astfel de centre în 53 de țări. Chiar săptămâna trecută, un ofițer de imigrare din Regatul Unit a fost găsit vinovat de colaborare cu serviciile secrete chineze în cadrul unei „operațiuni polițienești sub acoperire”.

Guvernul chinez a negat uneori existența acestor centre sau le-a descris ca fiind locuri în care voluntarii îi ajută pe concetățenii lor chinezi cu servicii administrative.

„Nu sunt deloc așa-numite secții de poliție sau centre de servicii polițienești”, a declarat Ministerul Securității Publice din China în 2023. BBC a contactat Ambasada Chinei în SUA pentru a obține un comentariu.

O anchetă a oamenilor legii privind „secțiile de poliție chineze secrete” din Londra a concluzionat că „nu a avut loc nicio activitate infracțională”.

Lu – președintele în vârstă de 64 de ani al Asociației Americane Changle, o organizație a comunității chineze – a susținut că încerca pur și simplu să ajute oamenii să-și reînnoiască permisele de conducere și să faciliteze activități sociale precum mahjong și ping-pong.

„Aici nu e «Spy Time»”, a declarat avocatul său, John Carman, potrivit Courthouse News. „E vorba de reînnoirea licenței”. Însă procurorii susțin că Lu a folosit clădirea de birouri în scopuri mai rău intenționate – pentru a-i supraveghea pe criticii Chinei.

Într-unul dintre cazuri, procurorii au afirmat că oficialii chinezi i-au cerut lui Lu să ajute la „verificarea” faptului că Xu Jie, un critic de lungă durată al Chinei care a fugit din țară în 2013, se afla în Statele Unite.

Chen Jinping, complicele lui Lu, recunoscuse deja că a acționat în calitate de agent străin neautorizat pentru că a contribuit la înființarea centrului.

Încercările Chinei de a reprima opoziția reprezintă doar o parte a campaniei sale ample de spionaj în străinătate, care include atacuri cibernetice, furtul de secrete militare și tehnologice, precum și de alte informații sensibile, a declarat Douglas London, profesor la Universitatea Georgetown, care a lucrat ca ofițer CIA timp de 34 de ani.

De ani de zile, China a încercat să-și exercite influența în străinătate printr-o „birocrație și o rețea vastă” de resurse, oameni și finanțare, a declarat Lyle Morris, cercetător principal la Asia Society Policy Institute.

Campania Chinei de a-i ține sub observație pe disidenții din întreaga lume este motivată de convingerea potrivit căreia criticile amenință stabilitatea țării, a declarat Claire Chu, cercetătoare asociată la Global China Hub al Atlantic Council.

Guvernul chinez consideră că disidența este susținută în mod activ de guvernele occidentale cu scopul de a denigra imaginea Chinei, a afirmat Morris.

„China vede motive ascunse atunci când țările occidentale oferă platforme disidenților chinezi care critică dur guvernul chinez și nu acceptă argumentul potrivit căruia astfel de voci fac parte dintr-o democrație sănătoasă, bazată pe libertatea de exprimare”, a spus el.

Morris a adăugat că statul recurge la o serie de strategii de hărțuire și intimidare pentru a-i reduce la tăcere pe disidenți, printre care se numără urmărirea telefoanelor mobile ale oamenilor sau chiar recrutarea disidenților pentru a-și spiona prietenii. El a mai precizat că acest lucru poate fi periculos pentru cei care mai au rude în China, aceștia fiind mai vulnerabili la intimidările din partea guvernului.

De zeci de ani, Beijingul a încercat, de asemenea, să cultive relații cu așa-numiții „talentați” din cadrul guvernului american și al comunității de afaceri, a afirmat Chu.

Guvernul chinez l-a vizat primarul orașului Arcadia care s-a declarat vinovat săptămâna aceasta de faptul că a primit ordine de la oficiali chinezi pentru a publica conținut pro-China.

Procurorii susțin că Eileen Wang a publicat un eseu în care susținea că nu a avut loc niciun genocid în provincia Xinjiang din China și că „nu există munca forțată” ca atare. China se confruntă cu critici tot mai intense din întreaga lume cu privire la tratamentul aplicat populației uigure, în majoritate musulmană, din regiunea autonomă Xinjiang din nord-vestul țării, unde există dovezi că milioane de uiguri sunt reținuți în tabere și supuși muncii forțate. China susține că aceste tabere au doar scopul „reeducării”.

Aceste tipuri de cazuri reprezintă o provocare pentru procurorii americani, deoarece sunt foarte numeroase și necesită ani de muncă și resurse pentru a fi dovedite, au afirmat experții în spionaj.

China consideră spionajul o „activitate de masă”, a afirmat Londra.

Procurorii americani ar putea continua să se concentreze pe urmărirea celor mai grave cazuri din străinătate, dar este puțin probabil să pună capăt activității Chinei, au afirmat experții.

„Evident, având în vedere cazurile din această săptămână, nu cred că asistăm la o scădere a activității în acest domeniu”, a spus Williams.

