Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni”

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump
REUTERS/Kevin Lamarque
„Un act neprietenos" Senatori republicani cheie susțin poziția lui Trump Declarație comună Solicitări pentru mărirea presiunii Democrații vizează aplicarea sancțiunilor

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit joi o replică succintă și provocatoare omologului său rus, Vladimir Putin. Acesta respinsese impactul noilor sancțiuni radicale impuse de SUA asupra sectorului energetic al Rusiei.

„Mă bucur că el simte asta”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă. „Vă voi informa despre asta peste șase luni. Să vedem cum va funcționa”, a adăugat el, scrie Kyiv Post.

„Un act neprietenos”

Comentariul, care părea să respingă bravada lui Putin cu un termen limită definit, a venit la câteva ore după ce Putin a ridiculizat sancțiunile ca fiind un act „neprietenos” care „nu va afecta în mod semnificativ bunăstarea noastră economică”.

Schimbul subliniază o confruntare cu miză mare: o creștere bruscă a presiunii economice din partea administrației Trump – inclusiv anularea unui summit planificat – împotriva continuării invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Deși impactul financiar pe termen scurt al sancțiunilor asupra Rusiei poate fi limitat, acestea reprezintă un semnal puternic al intenției Casei Albe de a forța Kremlinul să încheie un acord de pace, lucru pe care Trump și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea că nu l-a realizat prin „discuții constructive” cu Putin.

Senatori republicani cheie susțin poziția lui Trump

Tonul provocator al lui Trump a fost rapid amplificat de figuri cheie ale Partidului Republican, care au prezentat sancțiunile ca o escaladare necesară.

Senatorul Lindsey Graham (R-SC) a recurs la rețelele sociale pentru a-l susține pe Trump, solicitând în același timp măsuri punitive suplimentare împotriva clienților Rusiei.

Analiștii de la Capital Economics au afirmat că această măsură „ar putea fi un șoc suficient de mare pentru a transforma piața mondială a petrolului într-una deficitară anul viitor”, deși impactul depinde de eficacitatea aplicării.

„Putin susține că este imun la sancțiunile americane”, a scris Graham. „Așa cum a spus foarte bine astăzi președintele Trump, timpul va decide.”

Graham a propus apoi extinderea războiului economic: „Aș sugera ca clienții lui Putin să nu fie imuni la tarifele aplicate ca pedeapsă pentru cumpărarea de petrol rusesc ieftin pentru a susține mașina de război a lui Putin. Vom vedea dacă clienții săi vor avea aceeași atitudine cavalerească. Timpul va decide”, a concluzionat el.

Declarație comună

Între timp, conducerea republicană a Comitetelor Senatului și Camerei Reprezentanților pentru Servicii Armate a emis o declarație comună fermă, aplaudând noile sancțiuni și pledând pentru un sprijin militar și economic și mai mare pentru Ucraina.

Senatorul Roger Wicker (R-MS), președintele Comitetului pentru servicii armate al Senatului, și reprezentantul Mike Rogers (R-AL), președintele Comitetului pentru servicii armate al Camerei Reprezentanților, și-au exprimat sprijinul fără echivoc pentru continuarea presiunilor.

Ei au declarat că „tacticile de amânare și promisiunile goale ale lui Putin arată clar că acesta nu este dispus să pună capăt vărsării de sânge”.

Solicitări pentru mărirea presiunii

Președinții au aplaudat decizia lui Trump și a secretarului său al Trezoreriei, Scott Bessent, de a impune noi sancțiuni, dar au solicitat imediat intensificarea presiunii asupra Rusiei.

Ei au propus trei măsuri cheie de escaladare: încetarea tuturor importurilor de energie din Rusia, utilizarea activelor rusești înghețate în SUA și Europa pentru asistența în materie de securitate a Ucrainei și utilizarea fondurilor europene pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk și Taurus cu rază lungă de acțiune.

Ei au susținut, de asemenea, conceptul de capacitate ofensivă pentru Ucraina, afirmând că „echiparea Ucrainei cu sisteme suplimentare cu rază lungă de acțiune și autorizarea utilizării acestora împotriva țintelor militare cheie din Rusia ar consolida poziția Ucrainei la masa negocierilor și ar promova viziunea președintelui Trump privind o pace durabilă”.

Acest lucru vine în contextul în care Putin a avertizat că răspunsul Moscovei la atacurile în adâncul Rusiei ar fi „foarte serios, dacă nu chiar copleșitor”.

Democrații vizează aplicarea sancțiunilor

În ciuda atenției reînnoite asupra Rusiei, un contingent de senatori democrați a lansat o critică aspră, acuzând administrația Trump că subminează propriul regim de sancțiuni prin faptul că nu ia măsuri împotriva evazioniștilor majori – în special China.

Senatorii Elizabeth Warren (D-MA), Tim Kaine (D-VA), Chris Van Hollen (D-MD) și Angela Alsobrooks (D-MD) au scris secretarului de stat Marco Rubio și secretarului Trezoreriei Bessent, argumentând că inacțiunea administrației a transformat un potențial test de credibilitate într-un „eșec evident al aplicării sancțiunilor”.

Senatorii democrați au subliniat livrarea continuă de gaz natural lichefiat (GNL) sancționat din proiectul Arctic LNG 2 al Rusiei către China.

„Ceea ce a început ca un test al credibilității americane a devenit un eșec evident al aplicării sancțiunilor, încurajând Rusia și China și subminând în același timp propria noastră securitate națională”, au scris ei.

Ei au criticat în mod specific lipsa de răspuns la întrebările lor anterioare, menționând că Trezoreria a reluat sancțiunile țintite împotriva companiilor petroliere rusești numai după o „pauză fără precedent de nouă luni”.

„Fiecare încărcătură de gaz rusesc sancționat care ajunge în China fără consecințe trimite un semnal clar tuturor potențialilor evazioniști de sancțiuni din întreaga lume – că avertismentele SUA nu au nicio greutate”, au concluzionat senatorii, prezentând o imagine a regimului de sancțiuni al SUA care „devine ineficient din cauza inacțiunii împotriva evazioniștilor”.

 

