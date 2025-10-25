RFK Jr se pregătește să recomande americanilor să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând două decenii de studii medicale

Robert F Kennedy Jr, secretarul pentru sănătate și servicii sociale, intenționează să emită recomandări care să încurajeze americanii să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând recomandările nutriționale din ultimele decenii și alarmând experții.

„Răspunsul meu și sfatul pe care mi l-am dat mie însămi a fost să rămân calmă și să vedem ce se întâmplă, deoarece nu s-a dat niciun indiciu cu privire la modul, motivul și momentul în care ar putea avea loc această potențială schimbare”, a declarat Cheryl Anderson, membru al consiliului de administrație al American Heart Association și profesor la Universitatea din California, Facultatea de Sănătate Publică și Știința Longevității Umane din San Diego, scrie The Guardian.

„Recomandarea privind grăsimile saturate a fost una dintre cele mai consecvente recomandări de la prima ediție a ghidurilor alimentare.”

Deși Ronald Krauss, profesor de pediatrie și medicină la Universitatea din California, San Francisco, care a cercetat intens grăsimile saturate, a descoperit că acestea pot fi mai puțin dăunătoare decât se credea anterior, el consideră că „dacă [Kennedy] va spune că ar trebui să consumăm mai multe grăsimi saturate, cred că acesta este un mesaj greșit”.

Kennedy a indicat că noile recomandări nutriționale vor „sublinia necesitatea de a consuma grăsimi saturate din lactate, carne de calitate, carne proaspătă și legume... când le vom publica, acestea vor oferi tuturor un motiv pentru a le introduce în școli”, potrivit unui articol recent publicat în The Hill.

Cercetările lui Krauss arată că „grăsimile saturate sunt relativ neutre” în comparație cu ceea ce credeau oamenii de știință în trecut.

Studii

Studiile sale au arătat că reducerea consumului de grăsimi saturate este benefică numai dacă le înlocuiți cu alimente potrivite. Înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate, cum ar fi uleiul de măsline și „grăsimile polinesaturate din alte surse vegetale, poate îmbunătăți cu adevărat sănătatea metabolică și reduce riscul de boli de inimă, dar asta nu înseamnă că grăsimile saturate sunt neapărat dăunătoare”. Cercetările sale au descoperit, de asemenea, că înlocuirea grăsimilor saturate cu zaharuri și carbohidrați poate crește de fapt riscul de boli de inimă.

Krauss a afirmat că recomandările care stabilesc un prag specific pentru grăsimile saturate, cum ar fi recomandarea actuală de 10%, tind să fie arbitrare.

Dar, a explicat Anderson, „dacă nu te concentrezi atât de mult pe pragul maxim de grăsimi saturate, poți observa că, cu cât populația consumă mai multe grăsimi saturate, cu atât riscul de colesterol ridicat este mai mare și cu atât mai multe persoane dezvoltă boli cardiovasculare”.

Deși Anderson este de acord cu Krauss că ceea ce aleg oamenii să mănânce în locul grăsimilor saturate contează, ea nu este de acord că grăsimile saturate sunt în sine „neutre”.

„Când te uiți la dieta americană actuală, vezi că conține prea multe grăsimi saturate și, prin urmare, în prezent, nu are un impact neutru asupra populației noastre”, a spus ea.

Recomandări

Totuși, Anderson și Krauss sunt de acord că recomandările nutriționale ar trebui să se îndepărteze de concentrarea asupra anumitor nutrienți, cum ar fi grăsimile saturate.

„Oamenii nu mănâncă nutrienți. Ei mănâncă alimente”, a explicat Anderson. „Când întrebi pe cineva ce a mâncat, nu-ți răspunde: «Am mâncat grăsimi, sau am mâncat carbohidrați, sau am mâncat proteine».

Concentrarea asupra alimentelor, mai degrabă decât asupra nutrienților, nu numai că este mai puțin confuză pentru public, dar este și mai fundamentată științific, spune Krauss. De exemplu, există numeroase dovezi că consumul de carne, în special de carne roșie procesată, este asociat cu un risc crescut de boli cardiace.

„Acum întrebarea este: acest lucru se datorează grăsimilor saturate sau altor proprietăți ale acestor tipuri de carne? Și nu avem cu adevărat un răspuns la această întrebare”, a spus Krauss.

Știința nutriției este complexă, în parte din cauza problemelor etice și practice legate de efectuarea studiilor clinice.

„Nimeni nu ar putea justifica în fața vreunei comisii de evaluare instituțională faptul că se cere oamenilor să consume cantități mari de alimente cu un conținut ridicat de grăsimi saturate timp de 20 de ani pentru a determina dacă acest lucru are un impact asupra bolilor de inimă”, a spus Krauss. Din această cauză, cercetătorii în domeniul nutriției trebuie să analizeze ani de date observaționale, care pot fi mai dificil de interpretat.

Ghiduri nutriționale

De obicei, a spus Anderson, ghidurile nutriționale sunt elaborate pe parcursul a mai mulți ani. Nu este normal ca secretarul HHS să le schimbe peste noapte. La fiecare cinci ani, comitetul consultativ pentru recomandări nutriționale publică raportul Dietary Guidelines for Americans (Recomandări nutriționale pentru americani), bazat pe o analiză riguroasă a celor mai recente cercetări. Cea mai recentă versiune a acestui raport nu a fost încă publicată, dar „se aștepta să ofere recomandări pentru perioada 2025-2030”, a spus Anderson, adăugând că actuala administrație nu pare să urmeze protocolul obișnuit.

Krauss a spus că se pare că raportul „este, într-un anumit sens, respins” și că nu este sigur cum va arăta recomandarea lui Kennedy. El a menționat că aceasta ar putea avea un efect direct asupra compoziției nutriționale a meselor școlare și a rațiilor militare, în special dacă nivelul de grăsimi saturate din aceste mese crește la 18% sau 19%.Potrivit Departamentului Agriculturii al Statelor Unite și Institutelor Naționale de Sănătate, procentul recomandat atât pentru mesele școlare, cât și pentru rațiile militare este în prezent mai mic sau egal cu 10% din totalul caloriilor provenite din grăsimi saturate.

„Acest lucru ar putea avea cu siguranță un efect negativ asupra nivelului de colesterol al populației, ceea ce ar putea avea un impact asupra riscului de boli cardiace”, a explicat el.

Krauss a continuat: „Tipul analizează dovezile într-un mod foarte selectiv. Anumite lucruri pe care le spune se potrivesc cu ceea ce eu consider recomandări responsabile în ceea ce privește alimentele procesate etc., dar apoi sunt amestecate cu alte lucruri, ceea ce face să pară că întreaga recomandare se bazează pe dovezi, dar nu este adevărat.”

