Donald Trump agravează problemele dolarului, prin declarațiile pe care le face: „Cred că merge grozav”

Președintele Donald Trump a indicat că este mulțumit de recenta scădere a dolarului, care a contribuit la aducerea monedei la cel mai mic nivel de la începutul anului 2022, potrivit Bloomberg.

„Nu, cred că este grozav”, a declarat Trump reporterilor din Iowa, marți, când a fost întrebat dacă este îngrijorat de scăderea monedei. „Cred că valoarea dolarului… uitați-vă la afacerile pe care le facem. Dolarul merge grozav.”

Comentariile lui Trump au alimentat deja cea mai profundă scădere a dolarului de la introducerea tarifelor vamale care a împins piețele într-o spirală descendentă anul trecut, alimentând temerile că schimbările sale neregulate de politică monetară ar determina investitorii străini să se retragă din SUA.

După ce a vorbit, indicele Bloomberg Dollar Spot a extins pierderile la până la 1,2%, moneda americană slăbind față de toate contrapartidele sale principale înainte de a se stabiliza oarecum în tranzacțiile din Asia, miercuri.

Președintele a acuzat de mult timp alte țări că urmăresc cursuri de schimb mai slabe pentru a stimula exporturile, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat distincția dintre prețul dolarului și valoarea sa ca monedă de rezervă. Așadar, aceste ultime comentarii au fost percepute ca undă verde dată traderilor pentru a vinde dolarul american.

„Mulți din cabinetul Trump își doresc un dolar mai slab pentru a face exporturile mai competitive”, a declarat Win Thin, economist-șef la Bank of Nassau. Ei „își asumă un risc calculat. O monedă mai slabă poate fi benefică până când lucrurile devin dezordonate”.

O parte din declinul dolarului a fost cauzat de revenirea bruscă a yenului de săptămâna trecută, în timp ce traderii se pregăteau pentru o posibilă intervenție a oficialilor japonezi pentru a susține moneda națională.

Însă scăderea dolarului a fost alimentată și de politicile imprevizibile ale lui Trump, care i-au zdruncinat pe aliații și investitorii de peste hotare: amenințările sale de a prelua Groenlanda; presiunea asupra Rezervei Federale; reducerile de impozite care au adâncit deficitul; și un stil de conducere care a adâncit polarizarea politică din SUA.

Slăbiciunea a apărut în ciuda unei creșteri a randamentelor obligațiunilor guvernamentale și a așteptărilor că Fed este pregătită să își întrerupă reducerile ratelor dobânzilor la reuniunea sa din această săptămână - ambele fiind percepute în mod tradițional ca fiind de susținere a monedei. Într-adevăr, Trump și-a exprimat vocal dorința ca ratele dobânzilor să fie mult mai mici, lucru care ar afecta și mai mult dolarul.

Acest lucru i-a împins pe investitori către rezerve rivale de valoare, cum ar fi aurul, ducând lingourile la niveluri record. De asemenea, aceștia investesc numerar în active precum fondurile piețelor emergente într-un ritm record, pe măsură ce se dezvoltă impulsul pentru o rotire mai largă a activelor americane, o mișcare pe care unii au numit-o „abandonare discretă”.

„Mișcarea de astăzi a dolarului ar putea părea exagerată, având în vedere că diferențele de dobândă rămân în favoarea sa față de mulți dintre competitorii săi. Însă, remarcile președintelui Trump subliniază riscurile persistente care vor continua să afecteze moneda și să încurajeze investitorii să caute adăpost în altă parte”, a explicat Tatiana Darie, strateg macroeconomic.

Ani de zile, Trump a avut opinii contradictorii cu privire la dolar, lăudând puterea acestuia ca o modalitate de a păstra un avantaj în negocierile bilaterale, vorbind totodată despre beneficiile unui dolar slab pentru sectorul manufacturier. „Sunt genul de persoană căreia îi place un dolar puternic, dar un dolar slab îți face mult mai mulți bani”, a spus el anul trecut.

Totuși, orice slăbire prelungită a dolarului ar putea aduce cu sine o serie de pericole pentru economia SUA.

„Este adevărat, un dolar mai slab stimulează exporturile. Cu toate acestea, Statele Unite au o datorie de 39 de trilioane de dolari pe cale să ajungă la peste 40 de trilioane de dolari, iar când ai o datorie atât de mare, cred că stabilitatea monedei probabil că depășește exporturile”, a declarat Robert Kaplan, vicepreședinte la Goldman Sachs Group Inc., într-un interviu acordat Bloomberg Television.

„De fapt, cred că SUA vor dori să vadă un dolar stabil și vor să vadă stabilitate. Vor să poată vinde capătul lung al curbei obligațiunilor Trezoreriei: un dolar stabil ajută”, a spus el.

De la inaugurarea lui Trump, estimarea monedei americane realizată de Bloomberg a scăzut cu aproape 10%, iar traderii pariază pe pierderi suplimentare.

Trump a sugerat marți că ar putea manipula puterea dolarului, spunând: „Aș putea să-l fac să crească sau să scadă ca un yo-yo”. Dar a prezentat acest lucru ca pe un rezultat nefavorabil, comparându-l cu angajarea de lucrători nedoriți pentru a stimula numărul de locuri de muncă și a criticat economiile asiatice care, a spus el, au încercat să-și devalorizeze monedele.

„Dacă te uiți la China și Japonia, obișnuiam să mă lupt cu ele, pentru că mereu voiau să-și devalorizeze yenul. Știți asta? Yenul și yuanul, și mereu voiau să-l devalorizeze. Se devalorizează, se devalorizează, se devalorizează”, a declarat Trump marți.

„Și am spus, nu e corect să devalorizezi, pentru că e greu să concurezi atunci când ei se devalorizează. Dar ei au luptat mereu, nu, dolarul nostru e grozav”, a adăugat el.

