Live TV

Donald Trump agravează problemele dolarului, prin declarațiile pe care le face: „Cred că merge grozav”

Data publicării:
monede si bancnote dolari sua
Foto: Profimedia

Președintele Donald Trump a indicat că este mulțumit de recenta scădere a dolarului, care a contribuit la aducerea monedei la cel mai mic nivel de la începutul anului 2022, potrivit Bloomberg.

„Nu, cred că este grozav”, a declarat Trump reporterilor din Iowa, marți, când a fost întrebat dacă este îngrijorat de scăderea monedei. „Cred că valoarea dolarului… uitați-vă la afacerile pe care le facem. Dolarul merge grozav.”

Comentariile lui Trump au alimentat deja cea mai profundă scădere a dolarului de la introducerea tarifelor vamale care a împins piețele într-o spirală descendentă anul trecut, alimentând temerile că schimbările sale neregulate de politică monetară ar determina investitorii străini să se retragă din SUA.

După ce a vorbit, indicele Bloomberg Dollar Spot a extins pierderile la până la 1,2%, moneda americană slăbind față de toate contrapartidele sale principale înainte de a se stabiliza oarecum în tranzacțiile din Asia, miercuri.

Președintele a acuzat de mult timp alte țări că urmăresc cursuri de schimb mai slabe pentru a stimula exporturile, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat distincția dintre prețul dolarului și valoarea sa ca monedă de rezervă. Așadar, aceste ultime comentarii au fost percepute ca undă verde dată traderilor pentru a vinde dolarul american.

„Mulți din cabinetul Trump își doresc un dolar mai slab pentru a face exporturile mai competitive”, a declarat Win Thin, economist-șef la Bank of Nassau. Ei „își asumă un risc calculat. O monedă mai slabă poate fi benefică până când lucrurile devin dezordonate”.

O parte din declinul dolarului a fost cauzat de revenirea bruscă a yenului de săptămâna trecută, în timp ce traderii se pregăteau pentru o posibilă intervenție a oficialilor japonezi pentru a susține moneda națională.

Însă scăderea dolarului a fost alimentată și de politicile imprevizibile ale lui Trump, care i-au zdruncinat pe aliații și investitorii de peste hotare: amenințările sale de a prelua Groenlanda; presiunea asupra Rezervei Federale; reducerile de impozite care au adâncit deficitul; și un stil de conducere care a adâncit polarizarea politică din SUA.

Slăbiciunea a apărut în ciuda unei creșteri a randamentelor obligațiunilor guvernamentale și a așteptărilor că Fed este pregătită să își întrerupă reducerile ratelor dobânzilor la reuniunea sa din această săptămână - ambele fiind percepute în mod tradițional ca fiind de susținere a monedei. Într-adevăr, Trump și-a exprimat vocal dorința ca ratele dobânzilor să fie mult mai mici, lucru care ar afecta și mai mult dolarul.

Acest lucru i-a împins pe investitori către rezerve rivale de valoare, cum ar fi aurul, ducând lingourile la niveluri record. De asemenea, aceștia investesc numerar în active precum fondurile piețelor emergente într-un ritm record, pe măsură ce se dezvoltă impulsul pentru o rotire mai largă a activelor americane, o mișcare pe care unii au numit-o „abandonare discretă”.

„Mișcarea de astăzi a dolarului ar putea părea exagerată, având în vedere că diferențele de dobândă rămân în favoarea sa față de mulți dintre competitorii săi. Însă, remarcile președintelui Trump subliniază riscurile persistente care vor continua să afecteze moneda și să încurajeze investitorii să caute adăpost în altă parte”, a explicat Tatiana Darie, strateg macroeconomic.

Ani de zile, Trump a avut opinii contradictorii cu privire la dolar, lăudând puterea acestuia ca o modalitate de a păstra un avantaj în negocierile bilaterale, vorbind totodată despre beneficiile unui dolar slab pentru sectorul manufacturier. „Sunt genul de persoană căreia îi place un dolar puternic, dar un dolar slab îți face mult mai mulți bani”, a spus el anul trecut.

Totuși, orice slăbire prelungită a dolarului ar putea aduce cu sine o serie de pericole pentru economia SUA.

„Este adevărat, un dolar mai slab stimulează exporturile. Cu toate acestea, Statele Unite au o datorie de 39 de trilioane de dolari pe cale să ajungă la peste 40 de trilioane de dolari, iar când ai o datorie atât de mare, cred că stabilitatea monedei probabil că depășește exporturile”, a declarat Robert Kaplan, vicepreședinte la Goldman Sachs Group Inc., într-un interviu acordat Bloomberg Television.

„De fapt, cred că SUA vor dori să vadă un dolar stabil și vor să vadă stabilitate. Vor să poată vinde capătul lung al curbei obligațiunilor Trezoreriei: un dolar stabil ajută”, a spus el.

De la inaugurarea lui Trump, estimarea monedei americane realizată de Bloomberg a scăzut cu aproape 10%, iar traderii pariază pe pierderi suplimentare.

Trump a sugerat marți că ar putea manipula puterea dolarului, spunând: „Aș putea să-l fac să crească sau să scadă ca un yo-yo”. Dar a prezentat acest lucru ca pe un rezultat nefavorabil, comparându-l cu angajarea de lucrători nedoriți pentru a stimula numărul de locuri de muncă și a criticat economiile asiatice care, a spus el, au încercat să-și devalorizeze monedele.

„Dacă te uiți la China și Japonia, obișnuiam să mă lupt cu ele, pentru că mereu voiau să-și devalorizeze yenul. Știți asta? Yenul și yuanul, și mereu voiau să-l devalorizeze. Se devalorizează, se devalorizează, se devalorizează”, a declarat Trump marți.

„Și am spus, nu e corect să devalorizezi, pentru că e greu să concurezi atunci când ei se devalorizează. Dar ei au luptat mereu, nu, dolarul nostru e grozav”, a adăugat el.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
4
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
accident tm
5
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump
Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Lingușeala lui Mark Rutte față de Donald Trump pune NATO la încercare (Politico)
Delcy Rodriguez sustine un discurs
Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney
Mark Carney respinge sugestiile că ar fi dat înapoi de la comentariile făcute la Davos, în discuția cu Trump: „Am vorbit serios”
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_80_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Fost comandant militar din NATO: Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru Alianța Nord-Atlantică decât Vladimir Putin
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat...
Untitled
Supraviețuitor al accidentului de pe DN6: „Volanul s-a blocat în...
photo-collage.png (55)
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
PSD vrea ca Guvernul să acorde ajutoare pentru pensionari, în două...
Ultimele știri
O mină marină a fost găsită în zona poligonului Midia. Anunțul MApN
Angajații din România ai Aumovio, pe lista concedierilor. Compania va disponibiliza peste 4.000 de oameni la nivel mondial
Kim Jong Un a supervizat testarea unui sistem modernizat de lansare a rachetelor. Ce a declarat liderul de la Phenian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Mama criminalului de 13 ani de la Cenei are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Cine s-ar fi aflat la volanul microbuzului implicat în accidentul din Timiș. Fanii lui PAOK nu au avut un...
Digi FM
O fetiță de 9 ani a descoperit pe plajă un meteorit "mai vechi decât Pământul": "Nu l-aș vinde pentru nimic...
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Părinții lui Alex Pretti au vorbit cu fiul lor cu câteva zile înainte să fie ucis de ICE: "Suntem devastați...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...