Liderul parlamentului rus s-a făcut de râs la începutul acestei săptămâni în prezența președintelui Putin. La o reuniune a Consiliului Adunării Parlamentare a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, la care a participat Putin, președintele Dumei de Stat, Viacheslav Volodin, a relatat o știre inventată care apăruse cu câteva zile înainte pe un site satiric croat. Jurnaliștii de la Provereno Media au fost primii care au relatat incidentul.

Volodin a afirmat că aplicarea inteligenței artificiale necesită supraveghere legislativă. Deși a insistat că IA ar trebui susținută, el a adăugat că „există provocări și probleme” inerente utilizării acesteia. „Într-o țară din UE, au „numit” un ministru sub forma inteligenței artificiale, iar acum acesta se confruntă cu acuzații de delapidare”, a spus Volodin, citând cazul ca dovadă a riscurilor legate de IA.

În septembrie, autoritățile din Albania – care nu este membră a Uniunii Europene – au anunțat numirea „primului ministru AI din lume”. Numită Diella și imaginată ca o tânără îmbrăcată în costume tradiționale albaneze, această „ministră” este un model de inteligență artificială integrat în site-ul web al guvernului dedicat contractelor publice.

Diella este programată să auditeze contractele cu firme private și să semnaleze sau să blocheze tranzacțiile dubioase. Autoritățile albaneze au adăugat-o oficial în cabinetul de miniștri ca „ministru al inteligenței artificiale” al țării. Implementarea IA în sistemul de achiziții publice se numără printre măsurile anticorupție pe care Albania trebuie să le pună în aplicare înainte de o eventuală candidatură la aderarea la UE.

Cu toate acestea, „știrea” potrivit căreia ministrul AI ar fi deturnat fonduri este în întregime fabricată. Povestea a apărut acum câteva zile pe site-ul satiric croat Newsbar, care publică zilnic povești fictive.

Newsbar a raportat că, în timpul formării sale, Diella a analizat 30 de ani de date privind achizițiile publice și a concluzionat că luarea de mită în Balcani era o activitate birocratică normală, nu o activitate criminală. AI ar fi acceptat apoi 14 bitcoini (aproximativ 92.700 de dolari la cursul de schimb actual) de la un antreprenor pentru a da undă verde unui proiect de construcție de autostradă. Articolul concluziona afirmând că ChatGPT va fi avocatul lui Diella și că, până la finalizarea anchetei, responsabilitățile ministrului vor fi preluate de „un vechi model de calculator Casio”.

Mai multe canale importante de știri rusești de pe Telegram, fiecare cu sute de mii de urmăritori, au preluat știrea de pe Newsbar. Probabil că Volodin (sau un membru al staffului său) a văzut-o pe unul dintre aceste canale.

Provereno Media subliniază că satira Newsbar a mai apărut anterior în fluxurile de știri rusești de pe Telegram, deghizată în reportaje autentice. În octombrie 2025, un articol despre un șarpe care a mușcat un croat și apoi a murit din cauza intoxicației cu alcool a strâns câteva milioane de vizualizări. Acea „știre” a apărut pentru prima dată pe Newsbar în 2020.

Editor : A.R.