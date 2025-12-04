Live TV

Senatorii americani trag o linie roșie în problema răpirii copiilor ucraineni de Rusia: „E genocid. Scopul este ștergerea identității”

Data publicării:
US, Washington, DC, Capitol Building with the Senate side of the building on the right, and the House side at the far left
Clădirea Capitoliului, cu partea Senatului în dreapta și partea Camerei Reprezentanților în extrema stângă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
„Este un genocid” Nu e doar „o ceartă într-o țară îndepărtată” Mașinăria statală de ștergere a identității Când indignarea devine politică Congresul trasează linia – și așteaptă răspunsul Casei Albe

Un moment rar de unitate morală în Congres redefinește transferul în masă al copiilor ucraineni de către Rusia ca o campanie de ștergere a identității – și semnalează o presiune crescândă asupra Casei Albe pentru a înăspri politica SUA cu privire la Kremlin, scrie Kyiv Post.

Nu se întâmplă des ca senatorii din Capitol Hill să renunțe la armura partizană. Dar miercuri, senatorii și reprezentanții ambelor partide au făcut exact acest lucru când s-au confruntat cu unele dintre cele mai tulburătoare mărturii ale războiului: răpirea sistematică, reeducarea și militarizarea copiilor ucraineni de către Rusia.

Ceea ce a început ca o audiere a Subcomisiei pentru alocări bugetare a Senatului a devenit rapid ceva mai apropiat de o acuzare bipartizană – a tacticii Rusiei și, potențial, a oricărui efort diplomatic viitor care nu acordă prioritate returnării copiilor.

Tonul a fost fără echivoc: nu a fost o consultare politică. A fost trasă în timp real o linie morală roșie.

„Este un genocid”

Președintele subcomisiei, Lindsey Graham (R-SC), a început mărturia cu o indignare nefiltrată. „Nu vom da Rusiei 19.000 de copii. Cum v-ați simți? Eu mi-aș dori copilul înapoi”, a declarat el, criticând Moscova pentru că a refuzat să-și apere acțiunile sau chiar să se prezinte în fața anchetatorilor.

Membrul de rang înalt Brian Schatz (D-HI) a fost de acord, exprimându-se foarte clar: „Orice plan de pace care îi permite lui Putin să scape de acest război – după ce a ocupat ilegal teritoriul ucrainean, a răpit mii de copii ucraineni și a cauzat moartea a sute de mii de oameni de ambele părți – fără consecințe este inacceptabil.”

Ce a urmat nu a fost interogatoriul prudent, ghidat de personal, tipic pentru audierile din Senat. A fost o escaladare continuă, bipartizană, a alarmei morale și strategice.
Senatorul Richard Blumenthal (D-CT) a rostit cea mai dură frază a zilei: „Este un genocid – scopul este ștergerea identității.”

Republicanii nu s-au clintit la auzirea acestui cuvânt. Reprezentantul Michael McCaul (R-TX), președintele Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a extins sfera de aplicare: „Rusia antrenează copii pentru a lupta împotriva NATO. Este o imperativă morală”, a spus el, adăugând că responsabilitatea nu este doar o preocupare de politică externă, ci „a tuturor”.

Nu e doar „o ceartă într-o țară îndepărtată”

Senatorul Mitch McConnell (R-KY) – un veteran al dezbaterilor de politică externă de zeci de ani – a încadrat problema în termeni istorici. Numind răpirile „îngrozitoare” și „o mică privire asupra durerii și suferinței enorme” provocate de Moscova, McConnell a trasat o linie directă între criza actuală și politica de conciliere fatală din anii 1930.

„Așa cum am spus și înainte, ar trebui să cunoaștem suficient de bine istoria până acum pentru a nu respinge acest lucru ca fiind doar „o ceartă într-o țară îndepărtată, între două persoane despre care nu știm nimic”, a spus el, invocând exemplul lui Neville Chamberlain. „Și știm cum s-a terminat atitudinea lui disprețuitoare față de agresiunea lui Hitler împotriva Cehoslovaciei”.

Pentru McConnell, lecția era clară: „La fel ca atunci, și astăzi există un agresor clar și o victimă clară. La fel ca atunci, dimensiunile morale și strategice nu sunt în conflict pentru SUA”.

Mașinăria statală de ștergere a identității

Mărturiile experților nu au lăsat niciun dubiu: nu este vorba de un efect secundar accidental al războiului, ci de un sistem conceput de statul rus.

Ambasadoarea Ucrainei, Olha Stefanishina, a subliniat temeiul juridic: transferul forțat al copiilor este o „încălcare gravă” a dreptului internațional și trebuie să fie o „condiție centrală” a oricăror negocieri de pace viitoare.

Maksim Maksimov, șeful Bring Kids Back UA, a descris logica strategică fără menajamente: „Ștergerea identității este concepută pentru a crea o populație viitoare în teritoriile ocupate, care să fie aliniată politic cu Rusia și deconectată de Ucraina.”

„Băieții de 17 ani sunt obligați să se înroleze în armata rusă și să-și ucidă compatrioții”

Expertul în drept internațional Kate Rashevska a adăugat un detaliu tulburător: „Băieții de 17 ani sunt obligați să se înroleze în armata rusă și să-și ucidă compatrioții. Dacă nu o fac, sunt etichetați ca teroriști. Apoi sunt trimiși la spitale de psihiatrie pentru reprogramare”.

Nathaniel Raymond, de la Laboratorul de Cercetare Umanitară al Universității Yale, a confirmat că anchetatorii au „încredere mare” că copiii ucraineni sunt dați spre adopție în Rusia – o constatare care i-a uimit chiar și pe legislatorii experimentați.

Când indignarea devine politică

Pe lângă mărturiile martorilor, legislatorii nu s-au ferit să folosească cuvinte dure, trecând de la declarații morale la amenințări concrete.

Reprezentantul Brian Fitzpatrick (R-PA) a cristalizat amploarea fenomenului: „19.546. Atâția copii ucraineni au fost luați din țara lor din 2022”.

Apoi a venit lovitura politică: dacă Putin nu returnează fiecare copil, a avertizat Fitzpatrick, Federația Rusă va fi desemnată stat sponsor al terorismului.

Senatoarea Amy Klobuchar (D-MN) a promovat o legislație bipartidică împreună cu senatorul Chuck Grassley (R-IA) pentru a finanța eforturi mai sofisticate de urmărire a copiilor – un pas practic, dar care semnalează și faptul că Congresul se pregătește pentru o luptă îndelungată.

Unii legiuitori s-au concentrat asupra implicațiilor diplomatice, respingând orice plan de pace care permite Rusiei să păstreze copiii răpiți.

Senatoarea Katie Britt (R-AL) a susținut că problema afectează valorile americane: „Nu putem fi o țară mare dacă permitem acest lucru”.

Senatoarea Patty Murray (D-WA) a prezentat versiunea alocatorului de fonduri a unei linii roșii: „Putin nu poate obține o înțelegere mai bună plecând”.

McConnell, consecvent pe tot parcursul dezbaterii, a subliniat că SUA trebuie să-și întărească poziția: „Prețul păcii contează”, a avertizat el. „Trebuie să fie o pace justă... și mă tem că acest tip de pace va rămâne de neatins până când nu vom fi dispuși să exercităm o presiune mai concertată asupra lui Putin”.

Congresul trasează linia – și așteaptă răspunsul Casei Albe

La sfârșitul audierii, consensul bipartizan era clar: transferul forțat al copiilor ucraineni nu este o pagubă colaterală, nu este propagandă și nu este negociabil.

Legiuitorii din ambele partide au clarificat că returnarea fiecărui copil trebuie să fie o condiție prealabilă pentru orice proces diplomatic serios.

Subtextul era la fel de clar: Congresul cristalizează o poziție pe care Casa Albă nu a adoptat-o încă în mod explicit, chiar dacă administrația Trump urmărește o nouă inițiativă diplomatică agresivă pentru a media un acord între Kiev și Moscova.

Seria recentă de întâlniri la nivel înalt – inclusiv vizita trimisului Steve Witkoff și a lui Jared Kushner la Moscova chiar în această săptămână – a dus la o propunere de pace revizuită, dar criticii din Congres avertizează că orice cadru care nu abordează direct această atrocitate în masă riscă să valideze strategia Rusiei de ștergere a identității.

Reprezentantul Fitzpatrick a oferit nota finală a zilei, de o gravitate istorică: „Pace prin forță sau război prin slăbiciune”.

Deocamdată, cel puțin, Congresul pare să fi ales tabăra în care se situează – și semnalează Moscovei, și poate administrației Trump, că răpirea copiilor ucraineni este acum o linie definitorie în politica SUA față de Rusia, informează Kyiv Post.

 

Israelul a identificat rămășițele thailandezului ostatic din Gaza
ESZ Prahova anunță că este pregătită să livreze apă către populație
REZULTATE LOTO - Joi, 4 decembrie 2025: Reporturi atractive la 6/49 și Noroc. La Joker sunt în joc peste 8 milioane de euro
