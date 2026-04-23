Ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24 că SUA urmăresc îndeaproape ce se întâmplă pe scena politică din România, în contextul în care, joi, miniștrii PSD au demisionat din Guvern.

Cristina Cileacu: Ați ajuns în România la începutul lunii martie. Mulţi politicieni români, autorităţi s-au grăbit să vă întâlnească. Știu asta pentru că am văzut toate fotografiile cu politicienii noștri și cu dvs. La jumătatea lunii aprilie, suntem deja în plină criză politică inutilă în România. Cum vede asta ambasadorul american de aici, și cum „ajută” această criză, despre care nimeni nu știe când și cum se va termina, parteneriatul nostru?

Darryl Nirenberg: Democrația poate fi dezordonată, dar nu este alt sistem măcar la fel de bun. Și așa se întâmplă într-o democrație. Ce se întâmplă aici cu guvernul nu va afecta deloc relația dintre Statele Unite și România. Aceasta este o relație care nu a fost niciodată mai puternică și nu a fost niciodată mai importantă. Și modul în care această democrație trece prin această problemă actuală, nu o va afecta deloc negativ. Ne așteptăm ca această relație să continue să crească și să devină mai puternică.

Cristina Cileacu: Parte din meseria dvs. de ambasador este să trimiteți acasă rapoarte despre ceea ce se întâmplă în prezent în țara în care sunteți postat. Și așa cum spuneți, este dezordine, este democratic, dar totuși este dezordine. Și așa cum am spus, nu era necesar, este ceva de care cetățenii români nu aveau nevoie. Ce scrieți în rapoartele pe care le trimiteți acasă, administrației Trump?

Darryl Nirenberg: Urmărim lucrurile foarte îndeaproape. Și una dintre treburile mele ca ambasador este că am trei locuri de muncă aici. În primul rând, mă asigur că misiunea noastră funcționează eficient, servește intereselor poporului american, inclusiv asigurarea siguranței cetățenilor americani, indiferent dacă lucrează aici, locuiesc aici, studiază aici sau călătoresc aici. Managementul este numărul unu. Numărul doi este ascultarea și raportarea. Și numărul trei este susținerea politicilor Statelor Unite. Așadar, citirea a ceea ce se întâmplă cu privire la guvern este foarte importantă pentru noi și urmărim lucrurile foarte îndeaproape. Și folosim orice ocazie pentru a obține informații despre rădăcinile acestui lucru și unde se va îndrepta. De asemenea, o parte din a fi un bun ascultător și raportor este să asculți toate vocile. Deci, rețeaua noastră este destul de largă și aș saluta orice gânduri pe care le-ați avea.

Cristina Cileacu: Și aș dori să vă întreb, de asemenea, dacă puteți împărtăși o parte dintre acele informații pe care le obțineți din rețeaua dvs, pentru că suntem, de asemenea, foarte curioși să aflăm ce a dus de fapt la această criză?

Darryl Nirenberg: Informațiile noastre sunt ample și încercăm să le facem profunde. Sunt mai mulți oameni decât mine care se uită la situația actuală. Nu sunt în poziția de a vă oferi o evaluare. Ar fi nevoie de efortul combinat al echipei mele, care, apropo, este o echipă excelentă. Ceea ce vă pot spune este, așa cum am spus, că democrația este dezordonată, dar este cel mai bun sistem de departe. Nimic nu este la fel de bun.



