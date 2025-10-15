Trump, blocat de o judecătoare din SUA: planul de concedieri masive, pe punctul de a fi oprit
O judecătoare federală din Statele Unite a declarat, miercuri, la începutul unei audieri, că intenționează să blocheze planul administrației Trump de a concedia mii de angajați federali, în contextul închiderii parțiale a guvernului, informează Reuters.
Judecătoarea Susan Illston, de la Tribunalul Districtual al SUA din San Francisco, a afirmat că este de acord cu cele două sindicate care au reclamat că administrația folosește în mod ilegal blocarea finanțării guvernamentale pentru a-și promova agenda de reducere a aparatului federal.
„Dacă nu se schimbă nimic, intenționez să opresc ceea ce se întâmplă. De aici pornesc”, a declarat Illston, numită în funcție de fostul președinte democrat Bill Clinton.