Live TV

Trump, blocat de o judecătoare din SUA: planul de concedieri masive, pe punctul de a fi oprit

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Donald Trump. Foto. Reuters

O judecătoare federală din Statele Unite a declarat, miercuri, la începutul unei audieri, că intenționează să blocheze planul administrației Trump de a concedia mii de angajați federali, în contextul închiderii parțiale a guvernului, informează Reuters.

Judecătoarea Susan Illston, de la Tribunalul Districtual al SUA din San Francisco, a afirmat că este de acord cu cele două sindicate care au reclamat că administrația folosește în mod ilegal blocarea finanțării guvernamentale pentru a-și promova agenda de reducere a aparatului federal.

„Dacă nu se schimbă nimic, intenționez să opresc ceea ce se întâmplă. De aici pornesc”, a declarat Illston, numită în funcție de fostul președinte democrat Bill Clinton.

Citește și:

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Gigi Becali a dezvăluit cu ce sumă a prejudiciat statul român! "Stați, că-mi vine rău"
Digi Sport
Gigi Becali a dezvăluit cu ce sumă a prejudiciat statul român! "Stați, că-mi vine rău"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
SUA, ultimatum pentru Putin să încheie războiul din Ucraina. „Dacă...
bani-lei-1536x866
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va...
Woman's,Fingers,Holding,Passport,Of,Usa,(united,States,Of,America)
SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru...
Ultimele știri
Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore
Donald Trump amenință că Israelul ar putea relua luptele în Gaza, dacă Hamas nu respectă armistițiul: „Trebuie doar să dau ordinul”
Cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii la Kabul: „Am început să primim ambulanţe pline cu răniţi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
viza sua
Șase străini care au sărbătorit pe rețelele sociale asasinarea lui Charlie Kirk s-au pomenit cu vizele SUA anulate
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Volodimir Zelenski va discuta cu Trump o nouă strategie în războiul contra Rusiei. Cum vor fi implicate rachetele Tomahawk
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
Putin, umilit pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat după ce liderii lumii au mers la reuniunea lui Trump
Pompe benzină Rusia
Economistul Andrei Caramitru spune că economia Rusiei se prăbușește: „Băncile sunt zombificate, va fi epic”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump, care a previzionat prăbușirea economiei ruse: „Avem rezerve suficiente”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după...
Adevărul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul...
Playtech
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru...
Newsweek
UE ar putea interzice vânzarea țigărilor cu filtru și electronice. Se va aplica și în România
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...