Live TV

Trump i-a adus un omagiu lui Lindsey Graham, la Catedrala din Washington, în prezenţa lui Zelenski şi Netanyahu

Data actualizării: Data publicării:
trump la funeraliile lui lindsey graham
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Lui Lindsey îi plăcea războiul”

Donald Trump i-a adus marţi un omagiu senatorului republican Lindsey Graham, un aliat apropiat, pe care preşedintele american l-a catalogat, într-un discurs susținut la Catedrala din Washington, drept un prieten „de neuitat” şi un „mare politician”, relatează AFP, citată de News.ro.

El s-a stins în vârful carierei sale, ca o legendă”, a declarat Donald Trump în acest tribut adus alesului din South Carolina, decedat la 11 iulie, la vârsta de 71 de ani, din cauza unei patologii cardiace.

Prin forţa convingerilor sale de nezdruncinat, puterea personalităţii sale şi bunătatea sufletului său nobil, Lindsey s-a ridicat dintr-un orăşel rural din South Carolina, un loc pe care-l iubea atât de mult, pentru a deveni un pilon constant al politicii americane la cele mai înalte niveluri”, a adăugat preşedintele american.

În Catedrală, între alţii, se aflau premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

O figură centrală a taberei - intervenţioniste - la Washington, Lindsey Graham era un campion al apărării Ucrainei împotriva invaziei ruse.

El a pledat în favoarea unui ajutor sporit al Kievului şi impunerea unor sancţiuni suplimentare Moscovei. A fost totodată un apărător fervent al Israelului.

Funeraliile sale, care au început marţi dimineţaa, la Capitoliu, urmează să dureze mai multe zile şi să se încheie în fieful său, în South Carolina.

„Lui Lindsey îi plăcea războiul”

„Era imposibil să nu-l iubeşti pe Lindsey Graham ca om şi, bineînţeles, ca senator”, a declarat, la rândul său vicepreşedintele american J. D. Vance, despre fostul său coleg din Senat.

La anunţul decesului său, Donald Trump a ordonat ca steagurile să fie coborâte în bernă timp de mai multe zile.

La Fox News, preşedintele american i-a adus marţi un omagiu aparte senatorului.

„Sincer, lui Lindsay îi plăcea războiul”, a declarat Trump. „El nu a văzut niciodată un război care să nu-i placă”, a adăugat el.

Lindsey Graham a militat timp de ani de zile în favoarea unei intervenţii militare împotriva Iranului şi a văzut drept o mare victorie războiul din Iran, declanşat de către Statele Unite şi Israel la 28 februarie. Teheranul l-a catalogat pe senatorul republican ca fiind „rău”.

Lindsey Graham a fost ales pentru prima oară în Camera Reprezentanţilor în 1994. El a fost ales prima oară în Senat în 2002 şi a fost reales în mod continuu de atunci.

Politicianul se opunea avortului şi a ocupat, în Camera superioară a Congresului american, posturi foarte influente, de exemplu cel de preşedinte al Comisiei Bugetului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
Vladimir Putin.
3
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a...
vladimir lipaev, ambasadorul Rusiei la bucuresti
4
Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom...
Reducerea vârstei de pensionare la femei. Foto Getty Images
5
Cu cât se reduce vârsta de pensionare a femeilor care au crescut copii. Cine beneficiază...
Românul de care ”99% n-ați auzit”, al treilea cel mai bogat din lume! Americanii, după ce au văzut topul: ”Strigător la cer”
Digi Sport
Românul de care ”99% n-ați auzit”, al treilea cel mai bogat din lume! Americanii, după ce au văzut topul: ”Strigător la cer”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steagul rusiei in spatele unuo gard de sarma ghimpata, metafora
Senatorii americani au convenit asupra unui proiect de lege privind noi sancţiuni împotriva Rusiei. Când va fi adoptat
netanyahu si trump in biroul oval
Trump şi Netanyahu s-au întâlnit pentru prima dată de la începutul războiului cu Iranul
zelenski si trump, alaturi de consilieri, in biroul oval
Zelenski a fost primit de Trump la Casa Albă. Ce mesaj a transmis după întâlnirea din Biroul Oval
Un Boeing 737 Max 10 în construcție la Everett, Statele Unite. Foto Profimedia
Boeing înregistrează pierderi din cauza viitoarelor avioane prezidențiale dorite de Trump
Netanyahu Trump
„Dezastru pentru «America First»”: Aliații lui Trump se tem că întâlnirea cu Netanyahu va implica și mai mult SUA în războiul cu Iranul
Recomandările redacţiei
sediinta guv
Guvernul a deblocat mai puține posturi în sănătate decât ceruse Cseke...
radu tincu la o sedinta
Medicul Radu Țincu: Dacă legea salarizării va fi adoptată va duce la...
sigla psd
PSD îl ironizează pe Bolojan după ce a deblocat posturile din...
OTUxMDgwYjY2ZmUyNTM4MjA5ZjVjZjdmNjE4MGQ5OQ==.thumb (5)
România și Ucraina încep producția comună de drone militare la...
Ultimele știri
Elani în pădurile României, după mai bine de două secole de absenţă: „Se acomodează din ce în ce mai bine cu mediul înconjurător”
Turist la un pas să fie mușcat de urs pe Transfăgărășan
Primăria Capitalei le cere oamenilor să nu mai arunce gunoaie pe străzi, după ce au fost semnalați șobolani în oraș
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-a spus prințul William secretarului său chiar înainte de nunta cu Kate Middleton. „Am fost îngrozit”
Cancan
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul...
Fanatik.ro
Marius Mitran dezvăluie „Testamentul lui Mircea Lucescu” în ziua în care „Il Luce” ar fi împlinit 81 de ani
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
El e noul transfer al lui Dinamo! Fotbalistul de națională care a eliminat FCSB a semnat! Exclusiv
Adevărul
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din Napoli
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O prezentatoare TV a făcut piruete în direct și ”a pândit-o dezastrul”. Internetul ”a explodat”: ”Ai făcut-o...
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, dezvăluiri după 30 de ani: "A început să iasă mai des cu Diddy, iar eu am început să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
România va produce drone militare la Cluj. Aparatele, inclusiv kamikaze, vor fi fabricate în parteneriat cu...
Newsweek
Vești rele. Graficul care arată când ar putea crește vârsta de pensionare. Vor fi 1.000.000 de noi pensionari
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
Ce trebuie să faci dacă întâlnești pisici fără stăpân în vacanță. Sfaturile experților pentru turiști
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”