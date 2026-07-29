Trump i-a adus un omagiu lui Lindsey Graham, la Catedrala din Washington, în prezenţa lui Zelenski şi Netanyahu

Donald Trump i-a adus marţi un omagiu senatorului republican Lindsey Graham, un aliat apropiat, pe care preşedintele american l-a catalogat, într-un discurs susținut la Catedrala din Washington, drept un prieten „de neuitat” şi un „mare politician”, relatează AFP, citată de News.ro.

„El s-a stins în vârful carierei sale, ca o legendă”, a declarat Donald Trump în acest tribut adus alesului din South Carolina, decedat la 11 iulie, la vârsta de 71 de ani, din cauza unei patologii cardiace.

„Prin forţa convingerilor sale de nezdruncinat, puterea personalităţii sale şi bunătatea sufletului său nobil, Lindsey s-a ridicat dintr-un orăşel rural din South Carolina, un loc pe care-l iubea atât de mult, pentru a deveni un pilon constant al politicii americane la cele mai înalte niveluri”, a adăugat preşedintele american.

În Catedrală, între alţii, se aflau premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

O figură centrală a taberei - intervenţioniste - la Washington, Lindsey Graham era un campion al apărării Ucrainei împotriva invaziei ruse.

El a pledat în favoarea unui ajutor sporit al Kievului şi impunerea unor sancţiuni suplimentare Moscovei. A fost totodată un apărător fervent al Israelului.

Funeraliile sale, care au început marţi dimineţaa, la Capitoliu, urmează să dureze mai multe zile şi să se încheie în fieful său, în South Carolina.

„Lui Lindsey îi plăcea războiul”

„Era imposibil să nu-l iubeşti pe Lindsey Graham ca om şi, bineînţeles, ca senator”, a declarat, la rândul său vicepreşedintele american J. D. Vance, despre fostul său coleg din Senat.

La anunţul decesului său, Donald Trump a ordonat ca steagurile să fie coborâte în bernă timp de mai multe zile.

La Fox News, preşedintele american i-a adus marţi un omagiu aparte senatorului.

„Sincer, lui Lindsay îi plăcea războiul”, a declarat Trump. „El nu a văzut niciodată un război care să nu-i placă”, a adăugat el.

Lindsey Graham a militat timp de ani de zile în favoarea unei intervenţii militare împotriva Iranului şi a văzut drept o mare victorie războiul din Iran, declanşat de către Statele Unite şi Israel la 28 februarie. Teheranul l-a catalogat pe senatorul republican ca fiind „rău”.

Lindsey Graham a fost ales pentru prima oară în Camera Reprezentanţilor în 1994. El a fost ales prima oară în Senat în 2002 şi a fost reales în mod continuu de atunci.

Politicianul se opunea avortului şi a ocupat, în Camera superioară a Congresului american, posturi foarte influente, de exemplu cel de preşedinte al Comisiei Bugetului.

Editor : Liviu Cojan