Live TV

Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă amenință Venezuela cu războiul

Data publicării:
profimedia-1030868925
Amiralul Alvin Holsey. Foto: Daniel DUARTE / AFP / Profimedia
Din articol
Revigorarea doctrinei Monroe?

Amiralul responsabil cu forțele militare americane din America Latină se va pensiona vineri, cu doi ani mai devreme, pe fondul tensiunilor crescânde cu Venezuela, care includ confiscarea miercuri a unui petrolier și peste 20 de atacuri mortale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.

Trei oficiali americani și două persoane familiarizate cu problema au declarat pentru Reuters că amiralul Alvin Holsey a fost îndepărtat de secretarul apărării Pete Hegseth. Doi oficiali au afirmat că Hegseth era din ce în ce mai frustrat de Comandamentul Sudic, deoarece dorea să flexibilizeze operațiunile militare și planificarea SUA în regiune.

Un oficial a confirmat că discuția privind posibilitatea ca Hegseth să-l concedieze pe Holsey a apărut cu aproximativ două săptămâni înainte de anunțul surprinzător al plecării sale.

Holsey nu a explicat public motivul pensionării sale anticipate. Unii oficiali au speculat în privat că acesta s-ar fi opus recentelor atacuri ale SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Cu toate acestea, într-o ședință cu ușile închise cu parlamentari de rang înalt, marți, Holsey a insistat că decizia sa nu are nicio legătură cu operațiunile aflate sub comanda sa, potrivit comentariilor parlamentului republican Mike Rogers publicate în Politico.

Holsey va preda oficial comanda adjunctului său, generalul-locotenent al Forțelor Aeriene Evan Pettus, în cadrul unei ceremonii care va avea loc vineri dimineață. Pettus va ocupa funcția de șef interimar al Comandamentului Sud al SUA.

O sursă familiarizată cu această chestiune a declarat că președintele Donald Trump ar urma să îl numească pe locotenentul general Frank Donovan, comandantul adjunct al Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA, ca succesor permanent al lui Holsey. Sursa a avertizat că numirea nu a fost încă oficializată și că ar putea suferi modificări.

Pensionarea prematură a lui Holsey este un eveniment rar, dar nu fără precedent. În 2008, comandantul Comandamentului Central, amiralul William Fallon, s-a pensionat și el după un an de mandat în care a supervizat forțele americane din Orientul Mijlociu, după ce a făcut comentarii despre Iran și alte probleme care au iritat administrația Bush.

Holsey este cel mai recent dintr-o serie de ofițeri superiori care și-au părăsit funcțiile de când Hegseth a preluat conducerea Pentagonului.

Unele plecări au fost bruște, inclusiv cele ale președintelui Comitetului șefilor de stat major, C.Q. Brown, și ale ofițerului naval de rang înalt, Lisa Franchetti, care a fost prima femeie care a ocupat această funcție.

Revigorarea doctrinei Monroe?

Plecare lui Holsey survine în contextul în care administrația Trump semnalează o schimbare majoră în politica externă. Un document strategic publicat săptămâna aceasta solicită revigorarea Doctrinei Monroe din secolul al XIX-lea, care declara emisfera vestică drept zona de influență a Washingtonului.

O importantă concentrare militară americană de nave de război în Caraibe - inclusiv desfășurarea unui grup de atac al unui portavion - a subliniat această schimbare de politică, împreună cu noi desfășurări de instruire ale SUA la o școală de junglă reînființată în Panama.

În ultimele luni, Trump a intensificat presiunea asupra președintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat apropiat al Rusiei și Chinei, pe care Washingtonul îl acuză de trafic de droguri - acuzații pe care Maduro le neagă. Maduro susține că consolidarea militară a SUA are ca scop răsturnarea lui și confiscarea resurselor petroliere ale Venezuelei.

Confiscarea unui petrolier de către Paza de Coastă a SUA miercuri a fost prima interdicție a țițeiului venezuelean în contextul sancțiunilor americane în vigoare din 2019. Reuters a raportat joi că Statele Unite se pregătesc să intercepteze mai multe nave care transportă petrol venezuelean.

Operațiunile militare ale lui Trump împotriva presupușilor traficanți de droguri au fost supuse unei atenții intense în urma deciziei din 2 septembrie de a lansa un al doilea atac asupra unei bărci suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Manualul de drept al războiului al Departamentului Apărării interzice atacurile asupra combatanților care sunt incapacitați, inconștienți sau naufragiați, atâta timp cât aceștia se abțin de la ostilități și nu încearcă să fugă. Manualul citează tragerea asupra supraviețuitorilor naufragiați ca exemplu de ordin „clar ilegal” care ar trebui refuzat.

Administrația Trump a prezentat atacurile ca pe un război împotriva cartelurilor de droguri, numindu-le grupuri armate și afirmând că drogurile transportate în Statele Unite ucid americani.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Digi Sport
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA
avion f35 in zbor
Elveţia este prea săracă să cumpere toate avioanele americane F-35 contractate. „Luăm de câți bani avem”
NDQwJmhhc2g9ZWNlODE0MzJhNjU4MTUyZGIzODQ1ODhlYjhkNDQxNWU=.thumb
China poate crea riscuri suplimentare pentru securitatea europeană. Expert: „Avem o dispută între puteri care văd lumea diferit”
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde)
Donald Trump
Donald Trump îi ceartă pe americani pentru că nu sunt mulțumiți de măsurile sale economice: „Cea mai bună economie din istoria ţării”
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară...
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Emisarul special al lui Putin amenință UE cu „consecințe extrem de...
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
„E timpul ca Europa să se reînarmeze: trebuie să creăm o bancă pentru...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski a vizitat orașul Kupiansk despre care Kievul spune că l-a recucerit parțial din mâinile rușilor
Șeful Armatei SUA ar fi fost scos din negocierile de pace privind Ucraina de „paranoicul Hegseth”: „I s-a dat peste mână”
Momentul în care un parașutist sportiv ajunge suspendat de coadă avionului, după ce parașuta i se deschide mult prea devreme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe...
US-NEWS-WEA-NYC-STORMS-NY
Dezastru în SUA și Canada din cauza inundațiilor. Peste o sută de mii de persoane au fost evacuate, iar zeci...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă lucrezi part-time sau cu salariul minim. Tabel explicat
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție