Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă amenință Venezuela cu războiul

Amiralul responsabil cu forțele militare americane din America Latină se va pensiona vineri, cu doi ani mai devreme, pe fondul tensiunilor crescânde cu Venezuela, care includ confiscarea miercuri a unui petrolier și peste 20 de atacuri mortale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.

Trei oficiali americani și două persoane familiarizate cu problema au declarat pentru Reuters că amiralul Alvin Holsey a fost îndepărtat de secretarul apărării Pete Hegseth. Doi oficiali au afirmat că Hegseth era din ce în ce mai frustrat de Comandamentul Sudic, deoarece dorea să flexibilizeze operațiunile militare și planificarea SUA în regiune.

Un oficial a confirmat că discuția privind posibilitatea ca Hegseth să-l concedieze pe Holsey a apărut cu aproximativ două săptămâni înainte de anunțul surprinzător al plecării sale.

Holsey nu a explicat public motivul pensionării sale anticipate. Unii oficiali au speculat în privat că acesta s-ar fi opus recentelor atacuri ale SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Cu toate acestea, într-o ședință cu ușile închise cu parlamentari de rang înalt, marți, Holsey a insistat că decizia sa nu are nicio legătură cu operațiunile aflate sub comanda sa, potrivit comentariilor parlamentului republican Mike Rogers publicate în Politico.

Holsey va preda oficial comanda adjunctului său, generalul-locotenent al Forțelor Aeriene Evan Pettus, în cadrul unei ceremonii care va avea loc vineri dimineață. Pettus va ocupa funcția de șef interimar al Comandamentului Sud al SUA.

O sursă familiarizată cu această chestiune a declarat că președintele Donald Trump ar urma să îl numească pe locotenentul general Frank Donovan, comandantul adjunct al Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA, ca succesor permanent al lui Holsey. Sursa a avertizat că numirea nu a fost încă oficializată și că ar putea suferi modificări.

Pensionarea prematură a lui Holsey este un eveniment rar, dar nu fără precedent. În 2008, comandantul Comandamentului Central, amiralul William Fallon, s-a pensionat și el după un an de mandat în care a supervizat forțele americane din Orientul Mijlociu, după ce a făcut comentarii despre Iran și alte probleme care au iritat administrația Bush.

Holsey este cel mai recent dintr-o serie de ofițeri superiori care și-au părăsit funcțiile de când Hegseth a preluat conducerea Pentagonului.

Unele plecări au fost bruște, inclusiv cele ale președintelui Comitetului șefilor de stat major, C.Q. Brown, și ale ofițerului naval de rang înalt, Lisa Franchetti, care a fost prima femeie care a ocupat această funcție.

Revigorarea doctrinei Monroe?

Plecare lui Holsey survine în contextul în care administrația Trump semnalează o schimbare majoră în politica externă. Un document strategic publicat săptămâna aceasta solicită revigorarea Doctrinei Monroe din secolul al XIX-lea, care declara emisfera vestică drept zona de influență a Washingtonului.

O importantă concentrare militară americană de nave de război în Caraibe - inclusiv desfășurarea unui grup de atac al unui portavion - a subliniat această schimbare de politică, împreună cu noi desfășurări de instruire ale SUA la o școală de junglă reînființată în Panama.

În ultimele luni, Trump a intensificat presiunea asupra președintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat apropiat al Rusiei și Chinei, pe care Washingtonul îl acuză de trafic de droguri - acuzații pe care Maduro le neagă. Maduro susține că consolidarea militară a SUA are ca scop răsturnarea lui și confiscarea resurselor petroliere ale Venezuelei.

Confiscarea unui petrolier de către Paza de Coastă a SUA miercuri a fost prima interdicție a țițeiului venezuelean în contextul sancțiunilor americane în vigoare din 2019. Reuters a raportat joi că Statele Unite se pregătesc să intercepteze mai multe nave care transportă petrol venezuelean.

Operațiunile militare ale lui Trump împotriva presupușilor traficanți de droguri au fost supuse unei atenții intense în urma deciziei din 2 septembrie de a lansa un al doilea atac asupra unei bărci suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Manualul de drept al războiului al Departamentului Apărării interzice atacurile asupra combatanților care sunt incapacitați, inconștienți sau naufragiați, atâta timp cât aceștia se abțin de la ostilități și nu încearcă să fugă. Manualul citează tragerea asupra supraviețuitorilor naufragiați ca exemplu de ordin „clar ilegal” care ar trebui refuzat.

Administrația Trump a prezentat atacurile ca pe un război împotriva cartelurilor de droguri, numindu-le grupuri armate și afirmând că drogurile transportate în Statele Unite ucid americani.

