SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Donald Trump: „Se întâmplă și alte lucruri”

Forțele armate americane au capturat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, într-o escaladare majoră a campaniei de presiune de patru luni a lui Donald Trump împotriva dictatorului sud-american Nicolas Maduro, relatează The Guardian.

Președintele SUA a confirmat operațiunea miercuri, declarând reporterilor: „Tocmai am capturat un petrolier în largul coastelor Venezuelei – un petrolier mare, foarte mare, de fapt cel mai mare capturat vreodată. Și se întâmplă și alte lucruri, pe care le veți vedea mai târziu și despre care veți discuta mai târziu cu alte persoane.”

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că operațiunea a fost condusă de Garda de Coastă a SUA, dar nu au precizat numele petrolierului și nici locul exact în care a avut loc interceptarea. Un înalt oficial al administrației Trump a declarat pentru Bloomberg că SUA a întreprins o „acțiune judiciară de executare silită asupra unei nave fără naționalitate” care a acostat ultima dată în Venezuela.

Nicolas Maduro se află la putere din 2013. Considerat de mulți ca fiind vinovat de fraudarea alegerilor prezidențiale de anul trecut, Maduro s-a agățat de putere după ce a lansat o campanie de represiune care l-a forțat pe Edmundo González, câștigătorul aparent al alegerilor din 2024, să se exileze în Spania.

Din august, SUA au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui Maduro, au lansat cea mai mare operațiune navală din Marea Caraibelor de la criza rachetelor cubaneze din 1962 și au efectuat o serie de atacuri aeriene mortale asupra unor presupuse ambarcațiuni de traficanți de droguri, în urma cărora au murit peste 80 de persoane.

Marți, două avioane de vânătoare americane au survolat Golful Venezuelei timp de aproximativ 40 de minute. Avioanele au zburat la nord de Maracaibo, unul dintre cele mai populate orașe din Venezuela.

Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume și, deși anii de proastă gestionare și corupție au cauzat daune grave industriei petroliere, exporturile de petrol rămân principala sursă de venituri a Venezuelei. Principalul client este China.

Editor : A.M.G.