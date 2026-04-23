Trump taie mii de posturi din forțele de ordine, dar promite război cu infracționalitatea. FBI, printre agențiile puternic afectate

Administrația Trump a redus cu peste 4.000 numărul angajaților din unele dintre cele mai importante agenții de aplicare a legii din SUA, în timp ce a promis să intensifice lupta împotriva criminalității, potrivit unor documente obținute de Reuters.

Datele, provenite din unitatea de management a U.S. Department of Justice, arată că numărul total de angajați ai Federal Bureau of Investigation (FBI) a scăzut cu peste 7% față de anul fiscal 2024, echivalentul a aproximativ 2.600 de persoane. Personalul Drug Enforcement Administration (DEA) s-a redus cu circa 6%, iar Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) a pierdut aproximativ 14% dintre angajați.

Alte structuri ale Departamentului de Justiție s-au redus și mai rapid. Divizia de Securitate Națională, responsabilă de informații și combaterea terorismului, a pierdut aproape 38% din personal, arată documentele. În cea mai recentă solicitare de buget către Congres, divizia a invocat „constrângeri fără precedent de personal” în unitatea care se ocupă de cazuri de spionaj și exportul de tehnologii militare sensibile.

„Este diferența dintre a fi proactiv și antreprenorial sau pur reactiv la cele mai evidente urgențe ale momentului”, a declarat Adam Hickey, fost oficial de rang înalt în Divizia de Securitate Națională, referindu-se la reducerea personalului.

Documentele, obținute de Reuters în baza Legii privind libertatea informației, oferă cea mai detaliată imagine de până acum asupra dimensiunii în care administrația Trump a redus unele dintre cele mai importante agenții de aplicare a legii din SUA.

Aceste agenții au gestionat în mod tradițional cele mai importante investigații penale ale guvernului, inclusiv combaterea terorismului, descurajarea traficului de droguri și prevenirea accesului infractorilor la arme.

Alte date, inclusiv informații detaliate despre angajații care au părăsit sistemul, arată o accelerare a plecărilor din agențiile de aplicare a legii după ce Trump și-a început al doilea mandat în ianuarie 2025.

„Administrația vorbește mult despre criminalitate și terorism, dar faptul că slăbește agențiile însărcinate să le combată arată că nu își susține propriile declarații”, a spus Stacey Young, fost avocat al Departamentului de Justiție și lider al organizației Justice Connection.

Această reducere, combinată cu accentul crescut pe imigrație, a determinat autoritățile să își reducă activitatea în unele domenii obișnuite, potrivit interviurilor și documentelor analizate. De exemplu, anul trecut, numărul cazurilor federale de trafic de droguri a scăzut la cel mai redus nivel din peste două decenii.

Guvernul deschide și mai puține astfel de cazuri în acest an, potrivit unei analize Reuters bazate pe milioane de dosare din instanțele federale, consultate prin serviciul juridic Westlaw, divizie a Thomson Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție, Natalie Baldassarre, a declarat, fără a prezenta dovezi, că programele de plecări voluntare de anul trecut au permis instituției să renunțe la angajați care „nu doreau să combată agresiv și cu loialitate criminalitatea pentru a proteja poporul american”.

Ea a adăugat că, într-un moment în care rata crimelor din SUA a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria recentă, „orice sugestie că această reducere de personal a afectat capacitatea noastră de a combate criminalitatea violentă nu are bază în realitate”.

Administrația Trump a operat reduceri ample în întregul guvern federal încă din primele luni ale mandatului. Una dintre puținele excepții a fost sectorul responsabil cu aplicarea legislației privind imigrația, care a primit miliarde de dolari în plus, pe fondul eforturilor de intensificare a deportărilor.

Oficiali numiți de Trump au concediat sau au forțat plecarea a zeci de procurori federali și agenți implicați în anchete privind președintele și aliații săi politici și au lansat o serie de noi investigații care vizează adversarii acestuia.

Reprezentanții Departamentului de Justiție au apărat dreptul lui Trump de a influența anchetele și au criticat investigațiile anterioare care l-au vizat pe președinte și pe apropiații săi, calificându-le drept un abuz al sistemului juridic. Procurorul general interimar Todd Blanche a afirmat că Trump are dreptul și obligația, în calitate de președinte, să influențeze investigațiile, inclusiv pe cele care vizează adversari politici.

Documentele analizate de Reuters arată numărul de posturi ocupate și vacante din fiecare structură a Departamentului de Justiție la începutul lunii aprilie. În total, instituția are aproximativ 107.000 de angajați, cu circa 11.200 mai puțini decât în anul fiscal încheiat cu trei luni înainte de începerea celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Reducerea personalului a avut loc în paralel cu eforturile administrației de a diminua dimensiunea aparatului guvernamental și cu schimbările interne din Departamentul de Justiție, unde mii de angajați au acceptat pachete de plecare voluntară. În același timp, autoritățile au întâmpinat dificultăți în ocuparea unor posturi, aproximativ 7.000 rămânând vacante.

„Departamentul a fost format din funcționari publici de carieră cu expertiză specializată, care au servit administrații republicane și democrate de-a lungul anilor sau deceniilor, iar reducerea acestui personal este un mare deserviciu pentru comunități și pentru țară”, a declarat Amy Solomon, expert în cadrul Council on Criminal Justice și fost oficial al instituției.

Divizia responsabilă de legislația de mediu a pierdut aproximativ o treime din personal, iar Divizia pentru Drepturi Civile a pierdut peste jumătate. De asemenea, Biroul Federal al Închisorilor a redus cu peste 2.200 numărul angajaților, aproximativ 6% din forța de muncă, în condițiile în care numărul deținuților a rămas relativ constant.

Ca urmare, unele posturi de pază au rămas neocupate, iar altele au fost acoperite de profesori sau asistenți medicali redistribuiți temporar, a declarat un oficial din sistemul penitenciar, sub protecția anonimatului, de teama represaliilor.

