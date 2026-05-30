Live TV

Trump vrea un miting în locul concertelor pentru independenţa SUA: „Atrag mai mult public decât Elvis în perioada sa de glorie”

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-05-30T220629.786
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul anularea unei serii de concerte organizate la Washington cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independenţa Statelor Unite, după retragerea mai multor artişti din program. Liderul de la Casa Albă a sugerat că spectacolele ar putea fi înlocuite cu un miting politic, declarând: „Eu sunt atracția numărul unu oriunde în lume. Atrag un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie”.

Concertele erau programate în cadrul evenimentului mai amplu „Great American State Fair”, o sărbătoare de 16 zile care urma să se desfăşoare între 25 iunie şi 10 iulie 2026. Organizatorii au declarat că târgul, organizat de grupul Freedom 250, se va desfăşura în National Mall, de la Capitoliul SUA până la Monumentul Washington, cu scene de concert, pavilioane ale statelor, expoziţii, carusele şi alte atracţii răspândite pe toată suprafaţa parcului, potrivit Reuters.

Însă lista artiştilor a fost afectată de o serie de anulări. Vineri, Bret Michaels, solistul trupei rock Poison, a devenit al cincilea artist care s-a retras din concerte, afirmând că evenimentul nu era sărbătoarea apolitică pe care şi-o imaginase.

Organizatorii nu au detaliat public motivele retragerilor, deşi acestea au ridicat semne de întrebare cu privire la viabilitatea evenimentului aşa cum a fost conceput iniţial.

Într-o postare pe Truth Social, sâmbătă, Trump a sugerat că seria de concerte ar putea să nu mai fie necesară dacă artiştii continuă să se retragă. El a lansat ideea de a ţine un discurs în National Mall, prezentându-se ca o atracţie mai puternică decât orice spectacol muzical.

„Adevărul este că, potrivit multora, eu sunt atracţia numărul unu oriunde în lume”, a scris Trump. El a adăugat că atrage „un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie” şi „face acest lucru fără chitară”.

Preşedintele a precizat: „Le ordon reprezentanţilor mei să analizeze fezabilitatea organizării unui miting intitulat «AMERICA IS BACK»”.

Freedom 250 este un parteneriat public-privat creat de Casa Albă pentru a coordona împreună cu agenţiile federale festivităţile dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Nu este încă clar dacă vor fi recrutaţi muzicieni înlocuitori sau dacă organizatorii iau în considerare cu seriozitate propunerea lui Trump de a înlocui spectacolele cu un miting.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
robert fico face declaratii
2
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
3
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Digi Sport
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati americani
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
Gulf of Oman on World Map Close Up Macro Defocused Background Geographic Image
„Elveția Orientului Mijlociu” și problema Strâmtorii Ormuz. De ce a amenințat Donald Trump că va „arunca în aer” Omanul, aliat al SUA
rosii in ladita
Roșiile sunt cel mai recent simbol al crizei prețurilor în SUA. „Cumpărarea de legume proaspete devine o decizie financiară serioasă”
donald trump
Ce arată raportul medical despre starea sănătății președintelui Trump. Medicii au făcut câteva recomandări
Former Attorney General Pam Bondi
Pam Bondi, care a fost secretar al Justiției în al doilea mandat Trump, audiată în Congres în legătură cu cazul Epstein
Recomandările redacţiei
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e...
liga campionilor psg arsenal
PSG a câștigat Liga Campionilor pentru al doilea an la rând. Finala...
rămășițele unui ghețar de pe muntele Puncak Jaya din Indonezia
„O pierdere ireparabilă pentru multe generații de acum înainte”...
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
Drona rusească de la Galați nu a lovit doar România, ci și încrederea...
Ultimele știri
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cazurile de gonoree și sifilis au atins niveluri record în Europa. Ce explicații dau specialiștii
Compania rusă Rosatom susţine că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta...
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care l-a șocat pe Andrei Nicolescu: „E ireal cum a reușit să păcălească și să stea în...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în...
Adevărul
Proiect de 26 de miliarde de dolari prin care Putin vrea să obțină nemurirea cu ajutorul organelor de porc
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emmanuel Macron a reacționat imediat după ”bătălia” de la Budapesta: ”O nouă stea strălucește”
Pro FM
Fergie, alături de „frații” ei de la Black Eyed Peas într-o reuniune surpriză pe scena AMA. Artista de 51 de...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Emilia Clarke, adevărul despre salariile actorilor din „Game of Thrones”: „Nu am câștigat atât de mult”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
"Simțeam că mă aflu în prezența unui magician". Atrasă într-un cult, o actriță din Game of Thrones povestește...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”