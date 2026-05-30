Trump vrea un miting în locul concertelor pentru independenţa SUA: „Atrag mai mult public decât Elvis în perioada sa de glorie”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul anularea unei serii de concerte organizate la Washington cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independenţa Statelor Unite, după retragerea mai multor artişti din program. Liderul de la Casa Albă a sugerat că spectacolele ar putea fi înlocuite cu un miting politic, declarând: „Eu sunt atracția numărul unu oriunde în lume. Atrag un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie”.

Concertele erau programate în cadrul evenimentului mai amplu „Great American State Fair”, o sărbătoare de 16 zile care urma să se desfăşoare între 25 iunie şi 10 iulie 2026. Organizatorii au declarat că târgul, organizat de grupul Freedom 250, se va desfăşura în National Mall, de la Capitoliul SUA până la Monumentul Washington, cu scene de concert, pavilioane ale statelor, expoziţii, carusele şi alte atracţii răspândite pe toată suprafaţa parcului, potrivit Reuters.

Însă lista artiştilor a fost afectată de o serie de anulări. Vineri, Bret Michaels, solistul trupei rock Poison, a devenit al cincilea artist care s-a retras din concerte, afirmând că evenimentul nu era sărbătoarea apolitică pe care şi-o imaginase.

Organizatorii nu au detaliat public motivele retragerilor, deşi acestea au ridicat semne de întrebare cu privire la viabilitatea evenimentului aşa cum a fost conceput iniţial.

Într-o postare pe Truth Social, sâmbătă, Trump a sugerat că seria de concerte ar putea să nu mai fie necesară dacă artiştii continuă să se retragă. El a lansat ideea de a ţine un discurs în National Mall, prezentându-se ca o atracţie mai puternică decât orice spectacol muzical.

„Adevărul este că, potrivit multora, eu sunt atracţia numărul unu oriunde în lume”, a scris Trump. El a adăugat că atrage „un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie” şi „face acest lucru fără chitară”.

Preşedintele a precizat: „Le ordon reprezentanţilor mei să analizeze fezabilitatea organizării unui miting intitulat «AMERICA IS BACK»”.

Freedom 250 este un parteneriat public-privat creat de Casa Albă pentru a coordona împreună cu agenţiile federale festivităţile dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Nu este încă clar dacă vor fi recrutaţi muzicieni înlocuitori sau dacă organizatorii iau în considerare cu seriozitate propunerea lui Trump de a înlocui spectacolele cu un miting.

