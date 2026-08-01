Un avion de vânătoare s-a prăbuşit, vineri, în apropierea unei baze militare din San Diego, California de Sud, au anunţat autorităţile americane.

„Un incident aviatic în care a fost implicat un F-35 Bravo al Corpului Puşcaşilor Marini a avut loc în apropierea bazei aeriene MCAS Miramar”, a declarat un purtător de cuvânt al bazei pentru AFP, potrivit News.ro.

„Pilotul s-a catapultat. A fost salvat şi se află în prezent în drum spre un centru medical”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Nu a putut spune dacă pilotul a fost rănit sau dacă au existat alte victime, dar a dat asigurări că armata americană va oferi în curând detalii suplimentare.

Primele imagini care circulă pe reţelele de socializare arată o coloană de fum care se ridică din aeronava în flăcări, pe care salvatorii încearcă să o stingă cu furtunuri de apă.

Baza Forţelor Aeriene Miramar este renumită în întreaga lume ca fost centru de antrenament pentru piloţii de elită ai Marinei SUA, care a servit drept inspiraţie pentru filmul „Top Gun” cu Tom Cruise în rol principal.

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Editor : B.E.