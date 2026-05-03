Șeful Trezoreriei SUA se declară „optimist” că prețurile petrolului vor scădea în curând

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică, la Fox News, că se preconizează o scădere a prețurilor petrolului până la sfârșitul anului 2026, precizând că această scădere ar putea începe foarte curând.

Potrivit acestuia, prețurile petrolului ar putea începe să scadă pe parcursul următoarelor 3-9 luni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Bessent a afirmat că această tendință va fi susținută de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC.

„Emiratele Arabe Unite au decis că OPEC nu este pentru ele. Majoritatea monopolurilor se prăbușesc în cele din urmă sub propria greutate. Acest lucru îmi dă mult optimism că prețurile petrolului de cealaltă parte a acestui conflict vor fi mult mai mici decât erau la începutul anului sau în orice moment din 2025. Putem vedea pe piața futures că prețurile petrolului sunt deja mai mici peste trei luni, șase luni, nouă luni”, a declarat șeful Trezoreriei SUA.

Un alt factor care stă la baza previziunii, a adăugat el, este așteptarea ca petrolul blocat în prezent în Orientul Mijlociu din cauza blocadei Strâmtorii Ormuz să ajungă în curând pe piață.

„Sunt sute de petroliere care așteaptă în Golful Persic să poată ieși, Statele Unite blochează doar navele iraniene. Aș fi surprins dacă nu vom vedea mai multe nave ieșind”, a remarcat acesta.

Pe 30 aprilie, prețurile globale ale petrolului au atins un maxim al ultimilor patru ani, depășind 122 de dolari pe baril.

Mass-media a raportat, de asemenea, că țările OPEC+ au convenit asupra unei creșteri modeste a cotelor de producție de petrol pentru luna iunie. Producția va fi majorată cu 188.000 de barili pe zi. Decizia a fost luată în urma retragerii Emiratelor Arabe Unite din organizație.

Cel mai important cartel din lume

Emiratele Arabe Unite au anunțat pe 28 aprilie 2026 că vor părăsi OPEC și OPEC+, o grupare extinsă care include și Rusia, la 1 mai, privând aceste grupuri de al treilea, respectiv al patrulea cel mai mare producător de petrol.

Deși mișcarea poate părea bruscă, decizia Abu Dhabi-ului de a părăsi OPEC și de a merge pe cont propriu era prevăzută de ceva vreme și vine în urma anilor de plângeri ale EAU cu privire la cartel.

OPEC s-a format în 1960 ca o modalitate prin care principalii producători de petrol puteau stabili limite de producție și, prin urmare, controla prețul țițeiului la nivel mondial.

Emiratele Arabe Unite sunt membre ale OPEC încă de la înființarea federației formate din șapte emirate, în 1971, deși Abu Dhabi - emiratul care deține 95% din rezervele de petrol ale Emiratelor - este membru din 1967.

În perioada de apogeu, la mijlocul și sfârșitul anilor 1970, OPEC a jucat un rol puternic în remodelarea echilibrului de putere dintre producătorii și consumatorii de petrol și în contracararea dominației occidentale într-un context postcolonial de naționalizare a resurselor.

Deși alți membri s-au retras din OPEC în ultimii ani – cum ar fi Qatarul în 2019 și Angola în 2024 – impactul plecării Emiratelor Arabe Unite este la o scară mult mai mare, afectând aproximativ 12% din producția totală de petrol a OPEC. În plus, ieșirea Emiratelor Arabe Unite elimină unul dintre puținii mari producători de petrol din OPEC, slăbind capacitatea organizației de a răspunde rapid la condițiile de piață în schimbare în viitor.

Retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC reprezintă însă o victorie pentru președintele american Donald Trump, care a acuzat organizația că „jefuiește restul lumii” prin umflarea prețurilor la petrol.

Liderul de la Casa Albă a făcut, de asemenea, o legătură între sprijinul militar acordat de SUA țărilor din Golf și prețurile petrolului, afirmând că, în timp ce SUA apără statele membre ale OPEC, acestea „profită de această situație impunând prețuri ridicate la petrol”.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.