Un nou apel al ambasadei virtuale SUA către cetățenii americani: „Părăsiți imediat Iranul”

Data publicării:
Iran
Iranul a limitat capacitatea jurnaliștilor de a relata la nivel local despre urmările represiunii. Sursa foto: X

Statele Unite au îndemnat cetățenii să părăsească imediat Iranul, avertizând asupra întreruperilor continue ale internetului, riscurilor de securitate și asistenței limitate din partea guvernului SUA în această țară. Avertismentul, care vine pe fondul tensiunilor crescânde între SUA și Iran, invocă întreruperile de internet și riscurile de securitate înaintea discuțiilor programate între SUA și Iran în Oman, informează Kyiv Independent.

Într-o notificare emisă joi, 5 februarie, Ambasada virtuală a SUA în Iran a sfătuit cetățenii americani să planifice mijloace alternative de comunicare și, dacă este sigur să o facă, să ia în considerare părăsirea Iranului pe cale terestră, prin Armenia sau Turcia.

Ambasada a îndemnat cetățenii americani din Iran să aibă un plan de plecare care să nu se bazeze pe asistența guvernului american, să evite demonstrațiile, să își mențină telefoanele mobile încărcate și să păstreze legătura cu familia și prietenii, iar dacă nu pot pleca, să rămână într-un loc sigur și să se asigure că au acces la alimente, apă, medicamente și alte provizii esențiale.

Ambasada a avertizat, de asemenea, că cetățenii cu dublă cetățenie americană și iraniană trebuie să părăsească Iranul folosind pașapoarte iraniene, deoarece Teheranul nu recunoaște dubla cetățenie și tratează cetățenii cu dublă cetățenie exclusiv ca cetățeni iranieni.

Avertismentul vine înaintea discuțiilor programate între Statele Unite și Iran în Oman vineri, în contextul în care nu există indicii că cele două părți au convenit asupra agendei.

