SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive”

Statele Unite au acuzat vineri China că vrea să-i egaleze arsenalul nuclear precum şi de efectuarea unor teste nucleare secrete, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE.

„Această acumulare este opacă şi nu este supusă niciunei limitări de control al armamentelor, ceea ce reflectă schimbarea produsă în mediul strategic (nuclear) global în ultimii 15 ani”, a afirmat la Conferinţa pentru Dezarmare a ONU de la Geneva subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor, Thomas DiNanno.

Reluarea sesiunilor acestei conferinţe coincide cu expirarea joi a Tratatului START III, care impunea limite în arsenalele nucleare ale principalelor două mari puteri nucleare, SUA şi Rusia.

Potrivit oficialului american citat mai sus, începând din 2010, când a fost semnat acordul START III, SUA şi Rusia şi-au redus arsenalele strategice la minime istorice şi la acea vreme China „deţinea un arsenal nuclear relativ mic, compatibil cu abordarea sa de descurajare”.

Apoi, a continuat acelaşi oficial, China „a profitat de oportunitatea restricţiilor obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile Statelor Unite şi Rusiei pentru a începe să-şi extindă arsenalul în ritmul propriu”.

„China neagă dovezile”

În timp ce altor ţări li se cere transparenţă la Conferinţa pentru Dezarmare şi în alte organisme, „China neagă dovezile” şi continuă să construiască arme nucleare cu sprijinul Rusiei, a mai acuzat subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor, conform căruia „China se îndreaptă către deţinerea a peste 1.000 de ogive nucleare în 2030”.

Teste nucleare secrete

El a acuzat în plus Beijingul că a efectuat un test nuclear secret în anul 2020, oficialul american invocând acest test pentru a cere un nou tratat mai amplu pentru controlul armamentelor, care să implice atât China, cât şi Rusia. Statele Unite cer de mult timp includerea Chinei alături de Rusia într-un nou tratat de control al armamentelor nucleare strategice.

„Pot dezvălui că guvernul american are cunoştinţă de faptul că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri pentru teste de mare putere”, pe care a încercat să le disimuleze folosind inclusiv „decuplarea”, o metodă de diminuare a eficacităţii monitorizării seismice, un astfel de test fiind efectuat pe 22 iunie 2020, a spus mai departe subsecretarul de stat american.

Reacția Chinei

În răspunsul său, ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Shen Jian, a evitat să răspundă direct acuzaţiilor lansate de reprezentantul american şi a asigurat că Beijingul a acţionat întotdeauna prudent şi responsabil în chestiunile nucleare.

„China observă că SUA continuă prin declaraţia sa să exagereze aşa-numita ameninţare nucleară din partea Chinei. China se opune ferm unor astfel de naraţiuni false”, a spus reprezentantul chinez, conform căruia Statele Unite „provoacă agravarea cursei înarmării”.

Cât despre cererile insistente ale Washingtonului ca Beijingul să participe la negocieri pentru un tratat care să succeadă Tratatului START III acum expirat, ambasadorul chinez a reafirmat poziţia ţării sale. „Capacităţile nucleare ale Chinei nu sunt nicidecum comparabile cu cele ale Statelor Unite sau Rusiei. Prin urmare, China nu va participa la negocieri privind dezarmarea nucleară în acest moment”, a explicat el.

Reprezentantul Beijingului a mai subliniat că, din perspectiva guvernului său, statele care deţin cele mai mari arsenale nucleare trebuie să-şi asume responsabilităţi în direcţia dezarmării nucleare prin reducerea semnificativă a arsenalelor proprii, într-un mod verificabil şi obligatoriu din punct de vedere juridic.

Arsenalul Chinei

China deţine 600 de ogive nucleare, dintre care numai 24 sunt desfăşurate (active) şi 576 se află stocate în rezervă. În acest timp, Statele Unite dispun de 1.770 de ogive nucleare desfăşurate, plus 1.930 de ogive stocate. Inventarul total al armelor nucleare americane, ce include şi ogivele dezafectate, este de 5.177. Rusia deţine cel mai mare număr de ogive nucleare, respectiv 1.718 desfăşurate şi 2.591 stocate. Inventarul total al Rusiei, inclusiv ogivele dezafectate, este de 5.459.

